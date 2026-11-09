Nam MC 'Đường lên đỉnh Olympia' hé lộ ảnh hiếm, hành trình 14 năm có gì bất ngờ?

Trải qua hơn 2 thập kỷ phát sóng, "Đường lên đỉnh Olympia" không chỉ là sân chơi trí tuệ quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh mà còn ghi dấu bởi những gương mặt MC đồng hành cùng chương trình. Trong số đó, MC Ngọc Huy là một trong những người gắn bó lâu năm nhất. Bắt đầu tham gia ê-kíp từ năm 2012, anh đã có hơn một thập kỷ đồng hành cùng Olympia, chứng kiến nhiều thế hệ thí sinh trưởng thành và để lại dấu ấn riêng trong lòng khán giả.

MC Khánh Vy và biên tập viên, MC Ngọc Huy sẽ đảm trách vai trò dẫn chính tại nơi thi là trường quay S14. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Phạm Ngọc Huy là một trong những gương mặt có thời gian gắn bó lâu năm với chương trình "Đường lên đỉnh Olympia". Gia nhập ê-kíp từ mùa thứ 13, anh từng trải qua nhiều vị trí khác nhau, từ biên tập viên, dẫn các phần giao lưu với thí sinh và khán giả đến phụ dẫn, trước khi chính thức đảm nhận vai trò MC.

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình, Ngọc Huy từng có hành trình học tập và lập nghiệp khá khác biệt so với công việc hiện tại.

MC Ngọc Huy sinh năm 1988 tại Hà Nội. Anh từng là học sinh khối chuyên Toán - Tin của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội). Năm 18 tuổi, anh thi đỗ và theo học tại Học viện Ngoại giao, chuyên ngành tiếng Anh.

Sau khi tốt nghiệp, Ngọc Huy không lựa chọn công việc trong lĩnh vực truyền hình ngay lập tức. Anh từng làm nhân viên bảo hiểm, phóng viên và thử sức ở một số công việc khác trong khoảng 2-3 năm. Nam MC từng hài hước ví quãng thời gian này như hành trình của một "dancer" bởi liên tục thay đổi công việc.

Bước ngoặt đến khi anh gia nhập Đài Truyền hình Việt Nam ở tuổi 24. Ban đầu, Ngọc Huy đảm nhận những công việc phía sau máy quay, từng bước làm quen với môi trường sản xuất chương trình truyền hình.

Một năm sau, ở tuổi 25, anh lần đầu cầm micro dẫn dắt "Đường lên đỉnh Olympia" mùa thứ 13. Từ những bước khởi đầu không quá nổi bật, Ngọc Huy dần khẳng định dấu ấn riêng bằng phong cách dẫn tự nhiên, hài hước và gần gũi, trở thành gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả.

Đáng chú ý mới đây sau chung kết "Đường lên đỉnh Olympia" 2026, MC Ngọc Huy đăng tải những bức ảnh ghi lại quá trình dẫn chương trình từ năm 2014 đến nay. Nam MC cho biết anh bắt đầu tham gia ê-kíp Olympia từ năm 2012 và đã có 14 năm gắn bó với sân chơi trí tuệ dành cho học sinh.

Qua loạt hình được chia sẻ, nhiều khán giả nhận xét gương mặt Ngọc Huy gần như không có nhiều thay đổi. Anh vẫn giữ nụ cười quen thuộc, vẻ ngoài trẻ trung và phong thái lịch lãm.

Ngoài Đường lên đỉnh Olympia, nam MC còn dẫn dắt chương trình "Đấu trường thông thái" trên VTV3. Nếu ở Olympia, anh thường xuất hiện với phong cách gần gũi, hài hước thì trong chương trình này, Ngọc Huy mang đến hình ảnh chỉn chu và điềm đạm hơn.

Sau 14 năm gắn bó với Olympia, Ngọc Huy không chỉ trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình mà còn ghi dấu ấn qua nhiều thế hệ thí sinh. Loạt ảnh thời mới vào nghề vì thế càng khiến người xem chú ý, đặc biệt khi diện mạo của nam MC vẫn giữ được nét trẻ trung sau nhiều năm.