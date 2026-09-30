Nam Long nói gì sau loạt kết luận của Thanh tra Chính phủ?

Ngày 30/9, CTCP Tập đoàn Nam Long (mã ck: NLG) đã có thông tin cập nhật liên quan Thông báo Kết luận Thanh tra số 3451/TB-TTCP của Thanh tra Chính phủ ngày 23/9/2026.

Nội dung thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản tại một số dự án do Nam Long làm nhà đầu tư/chủ đầu tư.

Nam Long trân trọng ghi nhận kết luận này và có thông tin cập nhật về các nội dung chính.

Theo đó, về quan điểm, Nam Long nghiêm túc tiếp thu toàn bộ nội dung Kết luận, bao gồm các thiếu sót về thủ tục hành chính được nêu. Nam Long cho biết doanh nghiệp xem đây là cơ sở để rà soát, hoàn thiện quy trình quản trị dự án và nâng cao chất lượng tuân thủ trong toàn hệ thống.

Những nội dung đã được khắc phục

Cùng với đó, Nam Long cho biết, ngay trong quá trình làm việc với Đoàn Thanh tra, Nam Long đã chủ động xử lý các nội dung có thể hoàn tất sớm, đã được ghi nhận trong Kết luận như:

Nghĩa vụ tài chính đất đai: CTCP BĐS Nguyên Sơn đã nộp bổ sung đầy đủ 1.558.985.000 đồng vào Ngân sách Nhà nước theo thông báo của cơ quan Thuế (ngày 30/06/2026).

Kinh phí bảo trì: Nam Long đã nộp bổ sung 357.139.000 đồng đối với phần diện tích giữ lại kinh doanh tại dự án Akari Hoàng Nam (ngày 20/07/2026).

Cấp Giấy chứng nhận cho khách hàng: Nam Long và các đơn vị liên quan đang tập trung hoàn thiện hồ sơ, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền và đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho khách hàng tại các dự án liên quan.

Kế hoạch thực hiện các kiến nghị còn lại

Song song đó, Nam Long cam kết hoàn tất toàn bộ kiến nghị trước ngày 31/12/2026, với các ưu tiên như:

Quyền lợi khách hàng và cư dân: Đẩy nhanh việc nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho cư dân, trong đó có dự án do Công ty cổ phần Southgate phát triển. Đồng thời phối hợp với Ban Quản trị các khu chung cư để quyết toán và bàn giao kinh phí bảo trì đúng quy định.

Nhà ở xã hội tại Khu nhà ở Nguyên Sơn: Nếu giá thẩm định chính thức của cơ quan nhà nước thấp hơn giá bán trong hợp đồng, Nam Long cam kết chủ động làm việc và thống nhất giải pháp với khách hàng để bảo đảm quyền lợi người mua.

Nghĩa vụ tài chính đất đai bổ sung: Phối hợp với các Sở, Ngành tại địa phương để xác định cụ thể nghĩa vụ phát sinh (nếu có) khi điều chỉnh quy hoạch, và hoàn thành đầy đủ với Nhà nước. Riêng tại dự án Đồng Nai Waterfront, tháng 6/2025, dự án được điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Đến tháng 9/2026, Nam Long nhận được quyết định cuối cùng của UBND tỉnh Đồng Nai về số tiền sử dụng đất bổ sung đối với phần diện tích này và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ tài chính ngay sau khi cơ quan Nhà nước hoàn tất các thủ tục pháp lý và ban hành thông báo nộp tiền theo quy định.

Công khai thông tin và bàn giao kinh phí bảo trì: Đối với các nội dung chậm công khai thông tin dự án trước khi kinh doanh và chậm bàn giao kinh phí bảo trì, Nam Long đã và đang hoàn thiện quy trình nội bộ để các trường hợp này không tái diễn.

Nam Long khẳng định Kết luận Thanh tra không làm gián đoạn hoạt động kinh doanh, xây dựng và vận hành của Nam Long. Quyền lợi hợp pháp của Khách hàng, cổ đông và các bên liên quan tiếp tục được bảo đảm. Nam Long sẽ cập nhật tiến độ khắc phục khi có kết quả cụ thể.

Xuyên suốt hơn 30 năm phát triển, Nam Long luôn đồng hành cùng thị trường và cộng đồng. Riêng giai đoạn 2020-2025, Nam Long đã đóng góp khoảng 6.016,4 tỷ đồng vào Ngân sách Nhà nước (trong đó 05 dự án được thanh tra khoảng 2.538 tỷ đồng), theo ghi nhận của Kết luận Thanh tra.