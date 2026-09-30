Nam Long nói gì sau kết luận của thanh tra về 5 dự án tại TP HCM, Đồng Nai, Tây Ninh?

CTCP Đầu tư Nam Long (mã: NLG) vừa thông tin về Kết luận thanh tra số 3451/TB-TTCP ngày 23/9 của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản tại một số dự án do doanh nghiệp làm nhà đầu tư, chủ đầu tư.

Theo kết luận được công bố trước đó, Thanh tra Chính phủ tập trung thanh tra 5 dự án của Nam Long tại TP HCM, Đồng Nai và Tây Ninh, gồm: Khu nhà ở Nguyên Sơn; Đồng Nai Waterfront; Khu dân cư Akari Hoàng Nam; Khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông Southgate và Dự án Khu tái định cư và Khu cao tầng đa chức năng.

Tổng quy mô của 5 dự án là 20.064 căn nhà các loại, trên diện tích hơn 3,84 triệu m² đất. Trong giai đoạn 2020–2025, các đơn vị liên quan đã bán 11.967 trên tổng số 13.780 căn, tương đương 86,8%.

Qua thanh tra, cơ quan chức năng chỉ ra nhiều tồn tại trong quá trình triển khai các dự án, liên quan đến nghĩa vụ tài chính về đất đai, thủ tục pháp lý, kinh phí bảo trì, cấp Giấy chứng nhận và việc công khai thông tin trước khi đưa bất động sản vào kinh doanh.

Trước vấn đề nêu trên, Nam Long cho biết một số nội dung đã được doanh nghiệp chủ động xử lý ngay trong quá trình làm việc với Đoàn thanh tra.

Cụ thể, CTCP Bất động sản Nguyên Sơn đã nộp bổ sung 1,559 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước theo thông báo của cơ quan thuế ngày 30/6/2026.

Tại dự án Akari Hoàng Nam, Nam Long đã nộp bổ sung 357,1 triệu đồng kinh phí bảo trì đối với phần diện tích giữ lại kinh doanh vào ngày 20/7/2026.

Đối với việc cấp Giấy chứng nhận cho khách hàng, doanh nghiệp cho biết Nam Long và các đơn vị liên quan đang hoàn thiện hồ sơ, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Đối với những nội dung chưa hoàn tất, Nam Long đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ kiến nghị trước ngày 31/12/2026.

Một trong những trọng tâm là quyền lợi của khách hàng và cư dân. Doanh nghiệp cho biết sẽ đẩy nhanh việc nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho cư dân, trong đó có dự án do CTCP Southgate phát triển.

Doanh nghiệp cũng sẽ phối hợp với ban quản trị các khu chung cư để quyết toán và bàn giao kinh phí bảo trì theo quy định.

Tại Khu nhà ở Nguyên Sơn, doanh nghiệp cho biết trong trường hợp giá thẩm định chính thức của cơ quan Nhà nước thấp hơn giá bán trong hợp đồng, Nam Long sẽ chủ động làm việc và thống nhất phương án với khách hàng nhằm bảo đảm quyền lợi người mua.

Về nghĩa vụ tài chính đất đai bổ sung, Công ty cũng cho biết sẽ phối hợp với các sở, ngành tại địa phương để xác định cụ thể các khoản phát sinh, nếu có, trong trường hợp điều chỉnh quy hoạch và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

Riêng tại dự án Đồng Nai Waterfront, dự án được điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 vào tháng 6/2025. Nam Long cho biết, đến tháng 9/2026 đã nhận được quyết định cuối cùng của UBND tỉnh Đồng Nai về số tiền sử dụng đất bổ sung đối với phần diện tích này. Doanh nghiệp cho biết sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ tài chính ngay sau khi cơ quan Nhà nước hoàn tất các thủ tục pháp lý và ban hành thông báo nộp tiền theo quy định.

Nam Long cho biết đã nhận được quyết định về số tiền sử dụng đất bổ sung tại dự án Đồng Nai Waterfront.

Bên cạnh các nội dung khắc phục, Nam Long cho biết đang hoàn thiện quy trình nội bộ liên quan việc công khai thông tin dự án trước khi kinh doanh và bàn giao kinh phí bảo trì, nhằm hạn chế việc tái diễn các tồn tại tương tự.

Doanh nghiệp khẳng định kết luận thanh tra không làm gián đoạn hoạt động kinh doanh, xây dựng và vận hành. Các quyền lợi hợp pháp của khách hàng, cổ đông và các bên liên quan tiếp tục được thực hiện.

Theo Nam Long, trong hơn 30 năm phát triển, riêng giai đoạn 2020–2025, doanh nghiệp đã đóng góp khoảng 6.016,4 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước. Trong số này, 5 dự án được thanh tra đóng góp khoảng 2.538 tỷ đồng.