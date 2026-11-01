Nam Long báo lãi 128 tỷ đồng sau 9 tháng, doanh thu bất động sản giảm 54%

Theo báo cáo kết quả kinh doanh, trong quý III/2026, Nam Long ghi nhận doanh thu thuần đạt 328 tỷ đồng, giảm 83% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng mức giảm 1.549 tỷ đồng.

Trong đó, doanh thu bán bất động sản đạt 227 tỷ đồng, giảm 88% so với quý III/2025. Ngược lại, doanh thu dịch vụ và cho thuê đạt 100 tỷ đồng, tăng 566% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận gộp trong quý đạt 151 tỷ đồng, giảm 82%. Trong đó, lợi nhuận gộp từ hoạt động bán bất động sản đạt 116 tỷ đồng, giảm 86%; hoạt động dịch vụ và cho thuê ghi nhận 35 tỷ đồng, tăng 150%.

Sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Nam Long đạt 19 tỷ đồng, giảm 96% so với cùng kỳ. Doanh thu tài chính tăng 178%, lên 81 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính giảm 41%, còn 81 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế trong quý III đạt 38 tỷ đồng, giảm 88%. Lợi nhuận sau thuế đạt 5 tỷ đồng, giảm 98% so với mức 234 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ lợi ích cổ đông thiểu số, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ còn 5 tỷ đồng, giảm 97%.

Dự án Mizuki Park

Doanh thu 9 tháng giảm gần một nửa

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Nam Long ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.022 tỷ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ năm 2025.

Doanh thu bán bất động sản đạt 1.738 tỷ đồng, giảm 54% so với mức 3.768 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, doanh thu dịch vụ và cho thuê đạt 284 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận gộp đạt 769 tỷ đồng, giảm 51%. Trong đó, lợi nhuận gộp từ hoạt động bán bất động sản đạt 713 tỷ đồng, giảm 54%; lợi nhuận gộp từ dịch vụ và cho thuê đạt 56 tỷ đồng, tăng 35%.

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp trong 9 tháng đạt 515 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tỷ lệ chi phí này trên doanh thu tăng từ 21,8% lên 25,5%.

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 253 tỷ đồng, giảm 65%. Doanh thu tài chính đạt 240 tỷ đồng, tăng 98%; chi phí tài chính ở mức 241 tỷ đồng, giảm 15%.

Lợi nhuận trước thuế đạt 310 tỷ đồng, giảm 50%. Lợi nhuận sau thuế đạt 181 tỷ đồng, giảm 59% so với mức 441 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Sau khi trừ 53 tỷ đồng lợi ích cổ đông thiểu số, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 128 tỷ đồng, giảm 64% so với cùng kỳ năm 2025.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) của Nam Long trong quý III/2026 đạt 4 đồng/cổ phiếu, trong khi lũy kế 9 tháng đạt 356 đồng/cổ phiếu. So với cùng kỳ năm 2025, EPS 9 tháng giảm từ 859 đồng xuống còn 356 đồng/cổ phiếu.