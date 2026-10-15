Nậm Lầu tổ chức Chương trình 'Tháng nghe dân nói' năm 2026

Chương trình “Tháng nghe dân nói” năm 2026 tại xã Nậm Lầu

Tham gia Chương trình “Tháng nghe dân nói” năm 2026, đại biểu đã nghe lãnh đạo xã báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của xã 9 tháng năm 2026. Trên tinh thần cởi mở, thắng thắn, nhân dân trong xã đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, đóng góp ý kiến thiết thực đối với công tác lãnh đạo, quản lý, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Cử tri xã Nậm Lầu phát biểu tại “Tháng nghe dân nói”

Các ý kiến của nhân dân tập trung vào những vấn đề sát với đời sống, như: đường giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt, sản xuất và chăn nuôi, đất đai, môi trường, giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội, giáo dục, y tế, cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới... và việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội...

Với tinh thần cầu thị, lắng nghe ý kiến của nhân dân, lãnh đạo UBND xã Nậm Lầu đã trực tiếp trao đổi, giải đáp, làm rõ trả lời những phản ánh, kiến nghị các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền; đồng thời, tiếp thu các ý kiến còn tồn tại để tổng hợp, xem xét và đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết trong thời gian tới, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân.

Nhân dân xã Nậm Lầu phát biểu tại Chương trình “Tháng nghe dân nói”

Chương trình “Tháng nghe dân nói” do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nậm Lầu tổ chức nhằm phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là diễn đàn để nhân dân trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và đề xuất kiến nghị với cấp ủy, chính quyền. Thông qua đó, nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, tăng cường hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong thực hiện chính sách; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đại biểu dự hội nghị

Không chỉ dừng lại ở một đợt sinh hoạt cao điểm, “Tháng nghe dân nói” được xã Nậm Lầu duy trì thành nếp làm việc thường xuyên, liên tục. Đó chính là chìa khóa để phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” thực sự đi vào chiều sâu, trở thành động lực thúc đẩy phát triển địa phương./.