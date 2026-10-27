Nậm Lầu phát triển hạ tầng giao thông

Toàn xã Nậm Lầu hiện có hơn 242 km đường giao thông, gồm đường tỉnh, đường xã và đường bản. Trong đó, hệ thống đường xã dài 101,05 km, đã cứng hóa 31,65 km; đường nội bản dài 106,25 km, mới cứng hóa 14,51 km. Tỷ lệ đường chưa được cứng hóa còn cao, ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển nông sản và giao thương hàng hóa của nhân dân. Khó khăn về hạ tầng giao thông càng gia tăng khi từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã xảy ra 2 đợt mưa lớn kéo dài, gây sạt lở, hư hỏng nhiều tuyến đường.

Cán bộ xã Nậm Lầu kiểm tra thực trạng đường giao thông của xã.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, xã Nậm Lầu đã kiểm tra, rà soát các vị trí đường giao thông bị hư hỏng, phối hợp với các đơn vị quản lý tuyến đường, các bản và nhân dân khắc phục. Ông Hà Xuân Thủy, Trưởng phòng Kinh tế xã Nậm Lầu, cho biết: Xã ưu tiên xử lý các điểm có nguy cơ mất an toàn; tổ chức cắm biển cảnh báo, bổ sung rào chắn tại vị trí nguy hiểm, dọn cây đổ, rác thải, hót sụt taluy dương và đất đá bồi lấp, bảo đảm nền đường rộng tối thiểu 3 m, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại an toàn, thuận lợi.

Cán bộ xã Nậm Lầu vận động người dân hiến đất mở rộng đường

Cùng với việc tập trung khắc phục các tuyến đường bị hư hỏng do thiên tai, xã chú trọng triển khai các dự án sửa chữa, nâng cấp đường giao thông trên địa bàn. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, UBND xã đã hoàn thành sửa chữa tuyến đường giao thông liên xã, đoạn qua bản Púng, với tổng kinh phí 1,6 tỷ đồng. Hiện nay, công trình sửa chữa tuyến đường trung tâm xã (Quốc lộ 6 - Thôm Mòn - Púng Tra) đang được triển khai, tổng kinh phí 700 triệu đồng, khối lượng thi công đạt trên 70%. Dự kiến trong năm nay, xã tiếp tục triển khai xây dựng tuyến đường liên bản Lọng Lầu - Lậu Nong, dài 2,6 km; hiện UBND xã đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Hiện nay, xã Nậm Lầu còn 10 bản chưa có đường bê tông đến bản. Trong đó, 4 bản đã có dự án JICA, 6 bản chưa được cứng hóa đường giao thông; riêng đoạn đường dài 3 km tại bản Mỏ Kẹ cần được nâng cấp. Tổng kinh phí dự kiến để đầu tư, hoàn thiện các tuyến đường khoảng 90 tỷ đồng. Trước thực tế đó, xã chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền quan tâm bố trí vốn; đồng thời rà soát, lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp từ chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án liên quan để đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp đường giao thông. Bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước, xã Nậm Lầu còn phát huy sự đồng thuận, chung sức của nhân dân trong xây dựng, sửa chữa đường giao thông. Từ cuối năm 2025 đến nay, người dân trong xã đã đóng góp khoảng 350 ngày công, góp phần cải thiện điều kiện đi lại, thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của cộng đồng trong xây dựng hạ tầng nông thôn.

Bà Lường Thị Toạn, bản Púng, xã Nậm Lầu, phấn khởi nói: Đường được mở rộng, sửa chữa, bê tông hóa giúp việc đi lại và vận chuyển nông sản của gia đình thuận tiện hơn. Nhất là vào mùa thu hoạch cà phê, xe cộ đi lại dễ dàng, giảm công sức và chi phí vận chuyển, giúp bà con nâng cao thu nhập. Chúng tôi mong Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư đường giao thông đến các khu sản xuất để người dân yên tâm phát triển kinh tế.

Đường giao thông xã Nậm Lầu được sửa chữa, nâng cấp.

Để từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, xã đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, di dời cây cối, hoa màu, đóng góp vật liệu, kinh phí và ngày công lao động để mở rộng, bê tông hóa đường giao thông, khơi thông hệ thống thoát nước.

Ông Cầm Bun Lộc, Chủ tịch UBND xã Nậm Lầu, cho biết: Xã tiếp tục rà soát, xác định các tuyến đường cần ưu tiên đầu tư, sửa chữa; đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí nguồn vốn nâng cấp đường giao thông liên bản, đường đến các khu sản xuất tập trung. Đồng thời, kiến nghị hỗ trợ kinh phí khắc phục các công trình bị thiệt hại do thiên tai, đầu tư hệ thống thoát nước, kè bảo vệ nền đường và các hạng mục bảo đảm an toàn tại những vị trí xung yếu, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản của nhân dân.

Đường giao thông xã Nậm Lầu đang được sửa chữa, nâng cấp.

Với quyết tâm từng bước tháo gỡ khó khăn về giao thông, xã Nậm Lầu xác định việc hoàn thiện hạ tầng cần có lộ trình phù hợp, gắn với khả năng huy động nguồn lực và nhu cầu thực tế của địa phương. Những tuyến đường được cải thiện sẽ tạo thêm điều kiện để nông sản lưu thông thuận lợi, giảm chi phí sản xuất, mở rộng cơ hội phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn.