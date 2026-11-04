Năm khó của các tập đoàn hàng xa xỉ

Xung đột kéo dài tại Trung Đông, bất ổn chính trị và xã hội ở châu Âu, cùng sức mua suy yếu tại các thị trường lớn như Mỹ và Trung Quốc đều đang tạo sức ép lên ngành hàng xa xỉ, khiến nhiều thương hiệu hàng đầu thế giới như Hermès, Louis Vuitton, Gucci đều "đau đầu" với một năm kinh doanh đầy khó khăn.

DOANH THU LAO ĐAO

Vào ngày 22/10 vừa qua, Hermès công bố doanh thu quý 3/2026 đạt 4,1 tỷ euro (khoảng 4,68 tỷ USD), chỉ tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước nếu tính theo tỷ giá hối đoái cố định. Mức tăng này thấp hơn 2,4 điểm phần trăm so với tốc độ tăng doanh thu 6,7% trong quý 2/2026, đồng thời không đạt dự báo 5,2% do Visible Alpha, nhà cung cấp dữ liệu tài chính, tổng hợp.

Đây cũng là mức tăng trưởng doanh thu theo quý thấp nhất trong khoảng 6 năm qua, kể từ đầu năm 2020, thời điểm các cửa hàng trên toàn thế giới đồng loạt đóng cửa do đại dịch Covid-19.

Ngay sau khi kết quả kinh doanh được công bố, cổ phiếu Hermès có thời điểm giảm tới 9% trong phiên giao dịch tại Paris (Pháp), trước khi đóng cửa giảm 4,94% xuống 1.289,5 euro/cổ phiếu.

Cổ phiếu hiện giao dịch quanh ngưỡng 1.312 euro.

Financial Times (FT) cũng đưa tin cổ phiếu Hermès đã mất khoảng 40% kể từ đầu năm. Vốn hóa thị trường của hãng thu hẹp còn 135 tỷ euro, tương đương mức sụt giảm khoảng 86 tỷ euro. Hệ số giá trên thu nhập (P/E) của cổ phiếu Hermès từng vượt 54 lần lợi nhuận dự kiến trong 12 tháng tiếp theo vào đầu năm 2025, nhưng đến đầu tháng 10/2026 đã hạ một nửa còn khoảng 27 lần.

Các tập đoàn hàng xa xỉ lớn khác của Pháp là Kering và LVMH cũng chứng kiến giá cổ phiếu đi xuống.

Cổ phiếu LVMH, tập đoàn sở hữu những thương hiệu xa xỉ hàng đầu như Louis Vuitton, Dior và Tiffany, đã giảm 39,9% so với đầu năm. Quý 3 năm nay, LVMH đạt doanh thu 18,504 tỷ euro, với mức tăng trưởng hữu cơ chỉ đạt 1% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, doanh thu của mảng thời trang và đồ da, bao gồm các thương hiệu Louis Vuitton và Dior, đều tụt 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cổ phiếu Kering cũng chứng kiến mức giảm mạnh 41% kể từ đầu năm đến nay. Doanh thu quý 3/2026 giảm 1% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 3,345 tỷ euro. Doanh thu Gucci, thương hiệu chủ lực của tập đoàn, trượt 6% xuống còn 1,291 tỷ euro.

Có nhiều nguyên nhân tác động tiêu cực tới hoạt động kinh doanh của ngành xa xỉ. Trước hết, những bất ổn kinh tế do xung đột kéo dài tại Trung Đông đang tạo sức ép đáng kể lên ngành, khi hoạt động du lịch và nhu cầu mua sắm tại nhiều nơi ở Trung Đông gần như “đóng băng”. Trên thực tế, khi công bố kết quả kinh doanh quý 1/2026 vào tháng 4, LVMH lưu ý cuộc chiến tại Trung Đông, bắt đầu nổ ra vào cuối tháng 2, đã khiến tổng doanh thu của tập đoàn giảm khoảng 1% trong quý.

Bên cạnh giá năng lượng neo cao và nhiều đường bay bị gián đoạn, tình trạng bất ổn xã hội và chính trị tại châu Âu cũng khiến lượng du khách nước ngoài tới Châu Âu sụt giảm. Các cuộc biểu tình quy mô lớn tại Paris (Pháp) nhằm phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao và việc cắt giảm dịch vụ công đã biến thành bạo lực.

Các cửa hàng Louis Vuitton và Celine trên đại lộ Avenue Montaigne bị tấn công, cửa kính bị đập vỡ, trong khi các cửa hàng Burberry, nước hoa Dior và Guerlain trên phố Rue Saint-Honoré bị cướp phá. Nhiều cửa hàng xa xỉ quanh quảng trường Place Vendôme cũng bị hư hại hoặc phải tạm ngừng hoạt động.

Tại Milan (Italy), các cuộc biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao và nhiều vấn đề khác cũng trở nên căng thẳng, dẫn đến tình trạng cướp phá và phá hoại tài sản. Nhiều cửa hàng trên phố Via Montenapoleone - nơi tập trung loạt cửa hiệu xa xỉ của Chanel, Tiffany và Dior - phải đóng cửa sớm hoặc đưa hàng hóa khỏi khu vực trưng bày.

“KHÁCH SỘP” MỸ - TRUNG ĐỀU THẮT CHẶT CHI TIÊU

Người tiêu dùng Mỹ, từng là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của thị trường hàng xa xỉ, cũng đang thắt chặt hầu bao. Phân tích dữ liệu giao dịch thẻ tín dụng của ngân hàng Citibank (Mỹ) cho thấy chi tiêu của người Mỹ cho hàng xa xỉ trong tháng 9/2026 giảm 6% so với năm ngoái. Đây là tháng thứ ba liên tiếp khoản chi này đi xuống, sau khi giảm 4% trong cả tháng 7 và tháng 8. Xu hướng cắt giảm chi tiêu thể hiện rõ nhất ở các mặt hàng đồng hồ và trang sức cao cấp.

Các nhà quan sát thị trường cho rằng bất ổn chính trị gia tăng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, cùng với lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và lãi suất vay thế chấp tăng, đang gây sức ép lên nhu cầu mua sắm hàng xa xỉ.

Tình hình tương tự cũng diễn ra tại Trung Quốc, thị trường chiếm khoảng 20% tổng lượng mua sắm hàng xa xỉ toàn cầu. Theo Bloomberg, dẫn dữ liệu từ hai công ty nghiên cứu thị trường hàng xa xỉ, doanh số của 25 thương hiệu xa xỉ lớn tại Trung Quốc đại lục, trong đó có Louis Vuitton và Gucci, đều giảm ở mức hai chữ số so với cùng kỳ năm trước trong cả tháng 8 và tháng 9.

Số liệu bán lẻ do Tổng cục Thống kê Trung Quốc công bố càng cho thấy rõ đà chững lại của tiêu dùng. Trong tháng 9, doanh số bán lẻ vàng, bạc và trang sức tại Trung Quốc hạ 9,6% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh số tại các cửa hàng bách hóa và cửa hàng chuyên doanh thương hiệu lần lượt mất 2,9% và 10,3% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9/2026.

Nguyên nhân được cho là vì tình trạng suy thoái kéo dài của thị trường bất động sản và nhu cầu trong nước yếu.

Thị trường bất động sản Trung Quốc bước vào giai đoạn điều chỉnh sâu sau cuộc khủng hoảng thanh khoản tại tập đoàn bất động sản lớn Evergrande Group vào năm 2021. Tình hình sau đó càng xấu đi khi nhiều doanh nghiệp bất động sản vỡ nợ, giao dịch nhà ở sụt giảm và giá nhà đi xuống, tạo thành vòng xoáy tiêu cực. Mặc dù chính phủ Trung Quốc đã triển khai hàng loạt biện pháp kích thích, trong đó có nới lỏng các hạn chế mua nhà và hạ lãi suất cho vay, thị trường vẫn gặp khó trong việc phục hồi.

Trong tháng 9/2026, giá nhà mới tại Trung Quốc giảm 0,1% so với tháng 8 và giảm 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị bất động sản lao dốc làm suy yếu niềm tin tiêu dùng của các hộ gia đình, đồng thời khiến người dân chủ động tiết kiệm hơn, qua đó hạn chế nhu cầu đối với hàng xa xỉ và các sản phẩm tiêu dùng đắt tiền khác.

Ngoài ra, việc chính phủ Trung Quốc gần đây siết chặt chính sách thuế đối với tài sản ở nước ngoài của giới giàu có cũng tạo thêm áp lực lên chi tiêu. Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế Nhà nước Trung Quốc ban hành quy định hồi tháng 7, áp dụng mức thuế 20% đối với phần giá trị tài sản tăng thêm khi được chuyển vào các quỹ tín thác ở nước ngoài, cũng như thu nhập phát sinh từ những quỹ này.

Cơ quan thuế Trung Quốc cũng yêu cầu những cá nhân có tài sản lớn từng quản lý tài sản thông qua các quỹ tín thác ở nước ngoài phải kê khai những khoản thu nhập trước đây chưa được báo cáo, đồng thời truy thu các khoản thuế còn nợ.