Một buổi lao động của Hội viên Hội LHPN xã Nậm Kè.

Giữ sắc xanh trên những con đường bản

Từ Quốc lộ 4H dẫn vào bản Nậm Kè, xã Nậm Kè (Điện Biên), đoạn đường hoa được duy trì, chăm sóc thông qua hoạt động tự quản của hội viên phụ nữ. Những việc làm giản dị như dọn vệ sinh, chăm sóc cây xanh đang góp phần tạo cảnh quan sạch, đẹp cho khu dân cư.

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Nậm Kè, hoạt động tổng vệ sinh được tổ chức hằng tháng, gắn với duy trì đoạn đường hoa từ Quốc lộ 4H vào bản Nậm Kè, có 80 người tham gia.

Việc chăm sóc đường hoa không chỉ nhằm tạo cảnh quan mà còn khuyến khích hội viên chủ động tham gia công việc chung. Qua những đợt tổng vệ sinh, chị em có thêm cơ hội gắn kết, chia sẻ trách nhiệm giữ gìn môi trường nơi sinh sống.

Bà Khoàng Thị Phe, Chủ tịch Hội LHPN xã Nậm Kè, nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định bảo vệ môi trường phải bắt đầu từ những việc làm thiết thực, gần gũi với đời sống hội viên. Hội chú trọng duy trì hoạt động tổng vệ sinh hằng tháng, chăm sóc đoạn đường hoa từ Quốc lộ 4H vào bản Nậm Kè”.

Một đoạn đường hoa nối từ Quốc lộ 4H vào bản Nậm Kè.

“Cùng với đó, chị em còn tham gia phát quang, dọn vệ sinh trên các tuyến đường đến Huổi Thanh 1 và Huổi Đá. Đây là những khu vực có tiềm năng phát triển hoạt động tham quan, trải nghiệm cảnh quan và săn mây trong thời gian tới. Chúng tôi mong những con đường sạch, đẹp vừa phục vụ việc đi lại của bà con, vừa tạo ấn tượng tốt với du khách khi đến khám phá Nậm Kè. Điều hướng tới là mỗi hội viên không chỉ tự giác thực hiện mà còn vận động người thân cùng tham gia, từng bước hình thành nếp sống xanh trong cộng đồng”, bà Khoàng Thị Phe cho biết thêm.

Tại bản Nậm Kè, việc chăm sóc đoạn đường hoa cũng là cơ hội để phát huy vai trò của chi hội phụ nữ trong vận động hội viên tham gia các hoạt động cộng đồng.

Chị Hù Thị Châm, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ bản Nậm Kè, chia sẻ: “Đoạn đường từ Quốc lộ 4H vào bản là nơi bà con thường xuyên đi lại. Chúng tôi mong muốn chị em cùng tham gia vệ sinh, chăm sóc đường hoa để cảnh quan luôn sạch, đẹp. Qua những hoạt động chung, hội viên thêm gắn bó, đồng thời có ý thức hơn trong việc giữ gìn môi trường. Điều quan trọng là mỗi gia đình đều chung tay để đường bản ngày càng khang trang, sạch sẽ”.

Từ một đoạn đường hoa, hoạt động bảo vệ môi trường được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, dễ tham gia. Đây cũng là cách để tinh thần tự quản của phụ nữ phát huy hiệu quả ngay tại khu dân cư.

Tất cả hội viên phụ nữ đều chung tay để đường bản ngày càng khang trang, sạch sẽ.

Từ việc nhà đến trách nhiệm với cộng đồng

Không dừng lại ở việc chăm sóc đường hoa, Hội LHPN xã Nậm Kè còn gắn bảo vệ môi trường với xây dựng nếp sống văn minh trong từng gia đình.

Năm 2026, Hội tiếp tục triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch, 3 an”, hướng hội viên quan tâm hơn đến vệ sinh nhà ở, khuôn viên gia đình và không gian sinh hoạt chung.

Đối với các gia đình vùng cao, những việc làm như thu gom rác, sắp xếp nhà cửa gọn gàng, giữ sạch khu vực bếp, sân nhà và đường đi đều có ý nghĩa thiết thực đối với sức khỏe, chất lượng cuộc sống.

Trong nhiệm kỳ trước, Hội LHPN xã đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn phân loại rác hữu cơ, vô cơ, rác tái chế và cách xử lý rác hữu cơ. Các mô hình thu gom rác, đoạn đường phụ nữ tự quản cũng được duy trì, tạo nền tảng để tiếp tục vận động hội viên thực hiện trong giai đoạn mới.

Việc đưa ý thức bảo vệ môi trường vào sinh hoạt gia đình được xem là hướng đi phù hợp, bởi những thay đổi bền vững thường bắt đầu từ thói quen hằng ngày.

Những hội viên người Dao, Sán Chỉ đang cần mẫn dọn dẹp đường giao thông vào bản Huổi Thanh 1.

Tại bản Pá Mỳ, chị Giàng Thị Chí, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ bản, cho rằng muốn giữ gìn môi trường sạch đẹp cần bắt đầu từ ý thức của từng hộ gia đình.

Theo nội dung phát biểu dự thảo của chị Chí: “Chúng tôi mong muốn việc giữ gìn vệ sinh trở thành thói quen của mỗi gia đình. Chị em có thể bắt đầu từ những việc đơn giản như dọn dẹp nhà cửa, thu gom rác, giữ sạch khu vực sinh hoạt và nhắc nhở con em không vứt rác bừa bãi. Khi từng gia đình có ý thức thì đường bản, khu dân cư cũng sẽ sạch đẹp hơn”.

Tại Nậm Kè, Hội LHPN xã hiện có 14 chi hội trực thuộc. Thông qua hoạt động sinh hoạt hội viên và các phong trào thi đua, những nội dung về giữ gìn vệ sinh, xây dựng gia đình văn hóa được tuyên truyền, vận động đến các bản.

Khi phụ nữ chủ động thực hiện và vận động người thân cùng tham gia, trách nhiệm bảo vệ môi trường không còn dừng lại ở một cá nhân hay tổ chức mà có điều kiện lan tỏa trong cộng đồng.

Con đường hoa rực rỡ hơn dưới bàn tay chăm sóc của hội viên phụ nữ.

Khi phụ nữ cùng làm đẹp quê hương

Nậm Kè có những cảnh quan thiên nhiên đặc trưng với núi rừng, dòng suối, ruộng bậc thang và các bản làng nằm giữa không gian xanh. Những lợi thế ấy càng có ý nghĩa khi được gìn giữ cùng môi trường sinh hoạt sạch sẽ, ngăn nắp.

Đối với các bản vùng cao, một con đường sạch, khuôn viên gia đình được chăm sóc hay khoảng không gian chung không bị rác thải làm ảnh hưởng đều góp phần tạo nên diện mạo khu dân cư.

Bởi vậy, hoạt động phụ nữ tự quản không chỉ hướng tới cải thiện điều kiện sinh hoạt mà còn góp phần giữ gìn vẻ đẹp quê hương từ những việc làm thường ngày.

Thông qua các phong trào xây dựng gia đình sạch, đẹp, hội viên được khuyến khích quan tâm đến vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh và tham gia hoạt động chung tại bản.

Năm 2027, Hội LHPN xã Nậm Kè xác định sẽ tiếp tục vận động hội viên thực hiện vệ sinh môi trường, xây dựng gia đình văn hóa và khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp.

Trong đó, các chi hội giữ vai trò kết nối, vận động hội viên tham gia hoạt động phù hợp với điều kiện sinh hoạt, sản xuất của từng bản. Việc duy trì những phần việc gần gũi được kỳ vọng góp phần hình thành thói quen tốt trong cộng đồng.

Điểm đáng ghi nhận là những hoạt động như tổng vệ sinh, chăm sóc đường hoa hay giữ sạch khuôn viên gia đình không đòi hỏi cách làm phức tạp nhưng cần sự kiên trì, tự giác. Chính quá trình cùng tham gia giúp hội viên thêm gắn bó và nâng cao trách nhiệm với môi trường chung.

Từ đoạn đường hoa nối Quốc lộ 4H vào bản Nậm Kè đến việc vận động xây dựng gia đình sạch, đẹp ở Pá Mỳ và các bản khác, phụ nữ địa phương đang góp sức làm đẹp quê hương bằng những hành động thiết thực.

Khi mỗi gia đình giữ sạch nơi ở, mỗi hội viên quan tâm đến môi trường chung, nếp sống xanh sẽ từng bước trở thành thói quen trong cộng đồng. Sự chung tay ấy không chỉ góp phần tạo diện mạo ngày càng sạch đẹp cho các bản làng mà còn gìn giữ những giá trị cảnh quan của vùng biên Nậm Kè.