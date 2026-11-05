Nậm Kè tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc bản Nậm Kè, xã Nậm Kè năm 2026.

Tham dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành và đông đảo nhân dân các dân tộc bản Nậm Kè.

Tại Ngày hội, đại biểu và nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và trưởng thành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư năm 2026.

Tiết mục văn nghệ của đồng bào dân tộc Cống bản Nậm Kè.

Bản Nậm Kè có 102 hộ với 505 nhân khẩu, chủ yếu dân tộc Cống sinh sống. Phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, Nhân dân trong bản tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, chung sức phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đoạt phát biểu tại Ngày hội.

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đoạt ghi nhận, biểu dương những cố gắng của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân bản Nậm Kè. Ngày hội năm nay gắn với hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, nhắc chúng ta thêm trân trọng những giá trị ông cha đã gìn giữ, trao truyền.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đoạt mong những người am hiểu văn hóa tiếp tục truyền dạy cho con cháu. Mong các cháu biết nói tiếng dân tộc mình, hiểu phong tục của gia đình, cộng đồng và tự hào về cội nguồn. Khi thế hệ trẻ yêu quý và thực hành những nét đẹp ấy trong cuộc sống, văn hóa của dân tộc sẽ tiếp tục được gìn giữ, lưu truyền.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đoạt tặng quà cho nhân dân bản Nậm Kè.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đoạt mong bà con tiếp tục giữ gìn tình đoàn kết. Trong phát triển kinh tế, tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, chủ động học hỏi, lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp với đất đai, sức lao động và điều kiện gia đình. Những hộ làm ăn hiệu quả chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ hộ còn khó khăn. Chính quyền xã cần phối hợp với cơ quan chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật, giúp bà con tiếp cận các chính sách hỗ trợ và thông tin tiêu thụ sản phẩm…