Ngày hội góp phần lan tỏa tinh thần đại đoàn kết, nâng cao ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc Nậm Kè

Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Nậm Kè năm 2026 diễn ra từ ngày 20 - 22.11, tại sân vận động xã, với nhiều hoạt động phong phú.

Điểm nhấn là 14 không gian văn hóa do 14 bản xây dựng, giới thiệu những nét đặc trưng về phong tục, tập quán, trang phục, ẩm thực, sản phẩm truyền thống và thành quả lao động, sản xuất của đồng bào các dân tộc.

Đây cũng là dịp để đồng bào 7 dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ và giới thiệu những nét đẹp văn hóa truyền thống; qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Chương trình văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa tại Ngày hội

Cùng với hoạt động trưng bày, giới thiệu văn hóa, ngày hội có 18 đội đến từ các bản và trường học tham gia giao lưu, thi và biểu diễn văn nghệ; tổ chức các môn thể thao, trò chơi dân gian như đẩy gậy, bắn nỏ, tù lu, kéo co, bịt mắt bắt vịt, nhảy bao bố.

Không gian hội chợ, trưng bày nông sản, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và ẩm thực địa phương cũng góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh của quê hương Nậm Kè, tạo cơ hội kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.

Ngày hội tạo không khí vui tươi, phấn khởi thắt chặt tình đoàn kết

Một trong những điểm nhấn của ngày hội là chương trình công diễn văn nghệ, trình diễn nghệ thuật Xòe Thái, múa Cống và vòng xòe đại đoàn kết với sự tham gia dự kiến trên 500 người.

Những điệu múa truyền thống và vòng xòe cộng đồng không chỉ tôn vinh bản sắc văn hóa mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc trên địa bàn.

Người dân hào hứng tham gia các trò chơi dân gian tại Ngày hội

Tại ngày hội, ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nậm Kè nhấn mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh to lớn của cách mạng Việt Nam.

Tại Nậm Kè, nơi có 7 dân tộc cùng chung sống, tinh thần đoàn kết, tương trợ và gắn bó giữa các cộng đồng dân cư luôn là nền tảng quan trọng để xây dựng bản làng phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Theo ông Nguyễn Tiến Thành, văn hóa không chỉ hiện diện trong tiếng nói, trang phục, dân ca, dân vũ, lễ hội và phong tục, tập quán mà còn được thể hiện qua nếp sống, tình làng nghĩa bản, sự sẻ chia và tinh thần tương thân tương ái. Vì vậy, việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa cần bắt đầu từ mỗi gia đình, mỗi bản làng và sự chủ động của cộng đồng.

Đông đảo nhân dân, du khách tham dự Ngày hội

Thông qua ngày hội, xã Nậm Kè tiếp tục khuyến khích người dân chủ động gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa cho thế hệ trẻ; phát huy phong tục, tập quán tốt đẹp, từng bước xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh.

Qua đó, tinh thần đại đoàn kết được lan tỏa từ mỗi gia đình, bản làng, góp phần xây dựng quê hương Nậm Kè ngày càng no ấm, bình yên, văn minh và giàu bản sắc.