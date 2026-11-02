Nắm hơn 6.600 tỷ đồng tiền gửi, IDICO thu lãi gần 1,5 tỷ đồng mỗi ngày

Tổng công ty IDICO - CTCP (HNX: IDC) ghi nhận kết quả kinh doanh kém tích cực trong quý III/2026 khi doanh thu và lợi nhuận cùng giảm so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ đạt 2.075 tỷ đồng, giảm 28%. Doanh thu suy giảm kéo theo lợi nhuận gộp giảm mạnh hơn, còn 671,8 tỷ đồng, tương ứng giảm 46,6%.

Theo giải trình của doanh nghiệp, biến động chủ yếu đến từ doanh thu các hợp đồng cho thuê hạ tầng khu công nghiệp (KCN). Mức giảm mạnh của biên lợi nhuận gộp cũng cho thấy cùng kỳ năm trước nhiều khả năng có đợt ghi nhận doanh thu cho thuê đất KCN với biên lợi nhuận cao.

Ở chiều ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính tăng 82% lên 154 tỷ đồng, góp phần bù đắp phần suy giảm từ hoạt động kinh doanh chính. Tuy nhiên, chi phí lãi vay cũng tăng 66% lên 56 tỷ đồng.

Kết quả, IDICO báo lãi trước thuế 674 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 540 tỷ đồng, đồng loạt giảm 45% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 5.831 tỷ đồng, giảm 9% và lợi nhuận trước thuế đạt 1.927 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ.

Với kết quả này, IDICO mới thực hiện được 62% kế hoạch doanh thu 9.474 tỷ đồng và 66% mục tiêu lợi nhuận trước thuế 2.903 tỷ đồng đã đề ra cho cả năm.

Xét theo cơ cấu hoạt động, kinh doanh điện tiếp tục đóng góp lớn nhất vào doanh thu 9 tháng với 2.869 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ.

Mảng cho thuê đất KCN mang về 1.870 tỷ đồng, giảm 16% và chiếm khoảng 32% tổng doanh thu. Trong khi đó, dịch vụ KCN tăng trưởng 17% đạt 449 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hoạt động kinh doanh bất động sản dân dụng chỉ ghi nhận 50 tỷ đồng doanh thu, giảm 85%.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của IDICO đạt 23.632 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất với 8.161 tỷ đồng, tương đương 34% tổng tài sản và tăng 10% so với đầu kỳ.

Đáng chú ý, tồn kho tại KCN Tân Phước 1 tăng lên 1.405 tỷ đồng, cao hơn 50% so với đầu năm. Trong khi đó, tồn kho tại KCN Hựu Thạnh ở mức gần 2.973 tỷ đồng và KCN Vĩnh Quang khoảng 785 tỷ đồng.

Diễn biến này gắn với quá trình triển khai các dự án mới của doanh nghiệp. Tháng 8/2026, IDICO được chấp thuận cho thuê 344 ha đất tại KCN Tân Phước 1. Dự án dự kiến khởi công hạ tầng trong tháng 9/2026 và có thể bắt đầu đón khách thuê từ quý I/2027.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả đạt 14.273 tỷ đồng, giảm 4,5% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay tài chính ở mức 5.497 tỷ đồng, giảm 6,5%; vốn chủ sở hữu tăng 13% lên 9.358 tỷ đồng.

Một khoản mục đáng chú ý khác là doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn và dài hạn đạt 5.593 tỷ đồng, chủ yếu liên quan đến tiền thuê đất KCN đã thu trước và được phân bổ dần theo thời gian.

Nắm hơn 6.600 tỷ đồng tiền gửi, IDICO thu lãi gần 1,5 tỷ đồng mỗi ngày (Ảnh: IDICO).

IDICO hiện có khoảng 6.644 tỷ đồng tiền và tiền gửi có kỳ hạn, cao hơn tổng dư nợ vay. Tuy nhiên, một phần tiền gửi đang được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay. Cùng kỳ, IDICO thu 416 tỷ lãi tiền gửi và cho vay, tức khoảng 1,5 tỷ mỗi ngày

Một điểm khác cần theo dõi là chi phí lãi vay. Trong 9 tháng, chi phí lãi vay ghi nhận vào kết quả kinh doanh đạt 171 tỷ đồng, tăng 74%. Đồng thời, lãi vay vốn hóa vào giá trị tài sản cũng tăng lên 119 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ.

Như vậy, tổng lãi vay phát sinh trong kỳ vào khoảng 290 tỷ đồng, tăng gần 79% dù dư nợ vay cuối kỳ giảm. Bình quân khoảng 1,06 tỷ đồng/ngày trong 9 tháng.

Diễn biến này cho thấy chi phí vốn có thể tiếp tục là yếu tố đáng chú ý khi các dự án KCN bước vào giai đoạn triển khai và giải ngân mạnh hơn. Trong 9 tháng, doanh nghiệp mới chi khoảng 357 tỷ đồng cho mua sắm, xây dựng tài sản và ghi nhận thêm khoảng 649 tỷ đồng tăng hàng tồn kho, vẫn ở mức thấp so với kế hoạch đầu tư hàng nghìn tỷ đồng cả năm.

Theo báo cáo tài chính, IDICO còn có các cam kết đầu tư xây dựng cơ bản khoảng 1.217 tỷ đồng. Khi tiến độ đầu tư được đẩy nhanh, nhu cầu vốn và áp lực cân đối dòng tiền có thể gia tăng.