Năm học tới không thể để xảy ra thiếu sách giáo khoa

Bộ GDĐT sẽ tăng cường giám sát công tác dự báo và lập kế hoạch cung ứng sách giáo khoa.

Tại phiên giải trình của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội sáng 20/9, vấn đề thiếu sách giáo khoa được đặt ra cùng với yêu cầu rà soát chương trình, sách giáo khoa và bảo đảm các điều kiện phục vụ dạy học.

Theo Bộ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn, đến 17h ngày 19/9, cả nước còn khoảng 900.000 cuốn sách giáo khoa chưa đến tay học sinh, trong khi 99,7% sách đã được cung ứng. Nhà xuất bản và các công ty cung ứng sách sẽ tiếp tục triển khai để đáp ứng đầy đủ nhu cầu sách giáo khoa của người học trong những ngày tới.

Bộ trưởng cho biết Bộ GDĐT sẽ tăng cường giám sát công tác dự báo và lập kế hoạch cung ứng sách giáo khoa. Theo ông, số lượng học sinh đã có thể thống kê, vì vậy việc tính toán số lượng sách in, kể cả lượng dự phòng, cần được thực hiện sát hơn.

“Sang năm không thể để xảy ra việc thiếu sách giáo khoa”, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh.

Rà soát đồng bộ chương trình và sách giáo khoa

Cùng với việc bảo đảm nguồn cung, Bộ GDĐT sẽ đưa nhiệm vụ rà soát đồng bộ chương trình và sách giáo khoa vào nhiệm vụ trọng tâm của năm học tới.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết những nội dung còn bất cập đã được Bộ kịp thời điều chỉnh trong những năm qua. Tuy nhiên, lần này việc rà soát sẽ được thực hiện theo hướng đồng bộ, toàn diện và sâu hơn.

Theo đó, Bộ sẽ rà soát kỹ chương trình giáo dục để bảo đảm phù hợp với bối cảnh mới, tăng cường phát triển năng lực toàn diện cho người học, nhất là những năng lực cần thiết trong bối cảnh mới. Đồng thời, giáo dục đạo đức, kỹ năng, lối sống và trách nhiệm xã hội tiếp tục được chú trọng.

Những nội dung, thời lượng môn học không còn phù hợp hoặc chưa thiết thực cũng sẽ được xem xét, điều chỉnh.

Đối với sách giáo khoa, Bộ trưởng cho biết công việc này cần có thời gian. Bộ sẽ tập hợp, lựa chọn đội ngũ chuyên gia, thành lập các hội đồng để rà soát, chỉnh sửa và thẩm định.

Mặc dù khối lượng công việc lớn, Bộ GD&ĐT sẽ xây dựng kế hoạch và triển khai khẩn trương.

Chủ động hơn trong dự báo và cung ứng

Từ thực tế cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, Bộ GDĐT xác định việc dự báo và lập kế hoạch là một trong những nội dung cần tiếp tục được cải thiện.

Theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, số lượng học sinh có thể thống kê, do đó việc tính toán số lượng sách cần in và lượng dự phòng cần được thực hiện sát hơn với nhu cầu thực tế.

Việc tăng cường giám sát công tác dự báo, lập kế hoạch được đặt trong yêu cầu bảo đảm sách giáo khoa đến với người học đầy đủ, kịp thời.

Bên cạnh đó, quá trình rà soát chương trình và sách giáo khoa sẽ được thực hiện với sự tham gia của đội ngũ chuyên gia và các hội đồng để bảo đảm các nội dung được xem xét, chỉnh sửa và thẩm định kỹ lưỡng.

Tại phiên giải trình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cũng đề nghị làm rõ nguyên nhân tình trạng thiếu sách giáo khoa để không lặp lại trong thời gian tới.