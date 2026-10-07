Nam học sinh tử vong sau va chạm với xe ben trước cổng trường

Trưa 7/10, Công an xã Hàm Thuận phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giữa xe đạp và xe ben kéo rơ-mooc trên Quốc lộ 1, đoạn trước cổng một trường THCS.

Hiện trường vụ tai nạn khiến em V.V.T.T tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra tại Km1691+800 Quốc lộ 1, đoạn qua xã Hàm Thuận. Vị trí này có điểm mở dải phân cách, phía trước một trường THCS. Vụ việc xảy ra khi xe ben biển số 86C-142.84 kéo rơ-mooc chở một xe máy xúc lưu thông theo hướng Bắc - Nam.

Khi đến khu vực trên thì ra va chạm với xe đạp do em V.V.T.T (SN 2013) điều khiển. Cú va chạm khiến nam sinh nguy kịch. Người dân đưa em đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Công an xã Hàm Thuận và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Cơ quan chức năng đồng thời trích xuất camera và kiểm tra giấy phép lái xe của tài xế.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo, khu vực này từng xảy ra một số vụ tai nạn, trong đó cũng có vụ thiệt hại về người nên đề nghị người tham gia giao thông phải tuyệt đối tuân thủ, chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông.

Với các em học sinh, khi qua đường cần có người lớn, các thầy cô giáo hỗ trợ. Với các phương tiện lớn, khi qua cổng trường học, những nơi đông người, cần quan sát kỹ, giảm tốc độ để tránh những vụ việc đau lòng xảy ra.