Nam học sinh lớp 8 ở Cà Mau chặn đường hành hung bạn học cùng trường

Ngày 7.11, ông Nguyễn Văn Êm, Hiệu trưởng Trường THCS Tân Thành (phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau) cho biết, nhà trường vừa báo cáo với ngành chức năng phường Tân Thành về vụ việc nam học sinh lớp 8C của Trường THCS phân hiệu Tân Thành hành hung bạn học cùng trường.

Sau khi hành hung bạn học, nam học sinh đã bỏ học mấy ngày qua. Ảnh: Cắt từ video

Trước đó, mạng xã hội đăng tải nhiều video ghi lại cảnh một nam sinh học lớp 8C của Trường THCS phân hiệu Tân Thành (trực thuộc Trường THCS Tân Thành), chặn đầu xe một nam sinh khác học cùng trường rồi lao vào đấm đá.

Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của nhiều thanh thiếu niên ở địa phương, tuy nhiên không người nào đứng ra can ngăn. Đoạn video trên đã nhanh chóng thu hút nhiều lượt xem và bình luận theo hướng bức xúc của cộng đồng dư luận.

Liên quan đến vụ việc này, ông Nguyễn Văn Êm, Hiệu trưởng Trường THCS Tân Thành thông tin thêm, sự việc xảy ra vào chiều 5.11. Trước đó, vào sáng cùng ngày nhà trường đã nắm một số thông tin liên quan đến việc nam học sinh lớp 8C có ý định hành hung bạn cùng trường.

Ngay lập tức, nhà trường đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm và phụ trách Đội của trường mời nam học sinh này cùng phụ huynh đến trường để làm việc, giáo dục.

Thế nhưng, sau khi tan học vào buổi chiều cùng ngày nam học sinh này đã chặn đường bạn học để hành hung.

Hiện, nam học sinh hành hung bạn cùng trường đã bỏ học mấy ngày qua. Riêng nam học sinh bị bạn hành hung (cùng học lớp 8, Trường THCS phân hiệu Tân Thành) đang được điều trị tại bệnh viện.

Giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh của nam học sinh hành hung bạn học đã đến bệnh viện thăm hỏi nạn nhân; đồng thời chờ học sinh bị đánh ra viện sẽ kiểm tra và tiến hành xử lý vụ việc.