Năm học 2026-2027, sinh viên không phải đóng gộp học phí

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học hạn chế tăng học phí đột ngột, bảo đảm phù hợp với chi phí đào tạo và khả năng chi trả của người học. Ảnh minh họa: VGP

Hạn chế tăng học phí đột ngột, bảo đảm phù hợp với chi phí đào tạo và khả năng chi trả của người học

Văn bản số 7526/BGDĐT-KHTC ngày 26/10/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học rà soát, chấn chỉnh việc xác định và thu học phí năm học 2026–2027 theo đúng quy định.

Theo đó, các trường phải rà soát mức học phí của từng ngành, chương trình đào tạo, nhất là những chương trình có mức thu cao hoặc tăng mạnh so với năm trước; hạn chế tăng học phí đột ngột, bảo đảm phù hợp với chi phí đào tạo và khả năng chi trả của người học.

Học phí được thu định kỳ hằng tháng, tối đa 10 tháng/năm

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu học phí được thu định kỳ hằng tháng, tối đa 10 tháng/năm. Nhà trường chỉ được thu gộp theo học kỳ hoặc cả năm nếu người học tự nguyện.

Đối với các trường tổ chức thu học phí theo tín chỉ, tổng số học phí thu theo tín chỉ của cả khóa học không được vượt quá mức học phí quy định cho khóa học nếu thu theo năm học.

Việc tính và thu học phí theo tín chỉ, mô đun phải tuân thủ khoản 9 Điều 10 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP, bảo đảm phương pháp tính đúng quy định và quyền lợi hợp pháp của người học.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học nghiêm túc rà soát việc xác định mức thu học phí năm học 2026-2027 đối với từng trình độ, ngành, chương trình đào tạo theo đúng quy định tại Điều 7 và Điều 10 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 3/9/2025 của Chính phủ.

Đối với các ngành, chương trình đào tạo có mức học phí cao hoặc mức tăng học phí lớn so với năm học trước, cơ sở giáo dục đại học rà soát kỹ căn cứ xác định mức thu, chi phí đào tạo, điều kiện bảo đảm chất lượng và tác động đối với người học.

Công khai, minh bạch chính sách học phí

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu việc thu học phí phải bảo đảm thực hiện đúng mức, lộ trình đã công bố và các cam kết với người học; không tùy tiện điều chỉnh mức thu, không đặt ra các khoản thu không đúng quy định hoặc thiếu minh bạch trong quá trình tổ chức thu học phí.

Đồng thời, người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học chịu trách nhiệm về việc xác định, quyết định, công khai và tổ chức thực hiện mức thu học phí đúng quy định của pháp luật; chủ động kiểm tra, rà soát, kịp thời chấn chỉnh và xử lý các khoản thu không đúng quy định, giải trình các khoản thu và học phí khi có yêu cầu.