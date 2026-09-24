Năm học 2026-2027, Quỹ Thiện Tâm trao tặng 356 bộ máy vi tính cho 17 trường học tại Đà Nẵng

Đại diện Quỹ Thiện Tâm trao tặng tài trợ cho Trường THCS Nguyễn Lương Bằng.

Tại chương trình, Quỹ Thiện Tâm đã trao tặng cho Trường THCS Nguyễn Lương Bằng 40 bộ máy vi tính, THCS Nguyễn Thái Bình 30 bộ máy vi tính. Bà Phùng Thị Mỹ Lệ – đại diện Quỹ Thiện Tâm cho biết, từ năm 2020 đến nay, Quỹ đã đồng hành cùng khoảng 1.200 trường học trên cả nước, hỗ trợ gần 200.000 học sinh có thêm điều kiện học tập. Riêng trong năm học này, chương trình tiếp tục trao tặng máy tính cho 167 trường, trong đó tại Đà Nẵng là 17 trường với 356 bộ máy vi tính.

Thay mặt đơn vị được tiếp nhận tài trợ, lãnh đạo 2 trường THCS Nguyễn Lương Bằng, THCS Nguyễn Thái Bình bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo và tập thể Quỹ Thiện Tâm đã quan tâm, dành nguồn lực quý báu và trực tiếp đến trao tặng thiết bị cho học sinh nhà trường; đồng thời cam kết sẽ quản lý và sử dụng toàn bộ thiết bị được tài trợ đúng mục đích, công khai, tiết kiệm và hiệu quả.