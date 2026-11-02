Năm học 2026-2027, các trường đại học không được thu gộp học phí

Việc thu gộp theo học kỳ hoặc cả năm chỉ được thực hiện khi người học tự nguyện.

Bộ GD-ĐT vừa yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học rà soát, chấn chỉnh việc xác định và tổ chức thu học phí năm học 2026-2027, bảo đảm thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người học.

Một trong những nội dung đáng chú ý là quy định về phương thức thu học phí. Theo đó, học phí phải được thu định kỳ hằng tháng, tối đa 10 tháng trong một năm. Các trường chỉ được thu gộp theo học kỳ hoặc cả năm khi sinh viên tự nguyện, không được áp đặt việc đóng học phí một lần cho nhiều tháng hoặc cả năm học.

Quy định này được kỳ vọng góp phần giảm áp lực tài chính cho sinh viên và gia đình, nhất là những người học có hoàn cảnh khó khăn, phải cân đối chi tiêu và các khoản sinh hoạt trong quá trình học tập.

Đối với các cơ sở giáo dục đại học tổ chức thu học phí theo tín chỉ, Bộ GD-ĐT tạo lưu ý tổng số học phí thu theo tín chỉ của cả khóa học không được vượt quá mức học phí quy định cho khóa học nếu tính theo năm học.

Việc tính và thu học phí theo tín chỉ, mô đun phải tuân thủ khoản 9 Điều 10 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 3/9/2025 của Chính phủ, bảo đảm đúng phương pháp tính và không làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người học.

Bên cạnh phương thức thu, Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các trường rà soát mức học phí của từng trình độ, ngành và chương trình đào tạo theo quy định tại Điều 7 và Điều 10 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP.

Đặc biệt, đối với những ngành, chương trình đào tạo có mức học phí cao hoặc tăng mạnh so với năm học trước, các trường phải rà soát kỹ căn cứ xác định mức thu, chi phí đào tạo, điều kiện bảo đảm chất lượng và tác động đối với người học.

Bộ yêu cầu hạn chế tình trạng tăng học phí đột ngột, bảo đảm mức thu phù hợp với chi phí đào tạo thực tế và khả năng chi trả của sinh viên. Việc điều chỉnh học phí phải có căn cứ, thực hiện theo đúng quy định và lộ trình đã công bố.

Một yêu cầu khác được nhấn mạnh là công khai, minh bạch trong toàn bộ quá trình thu học phí. Các cơ sở giáo dục đại học phải thực hiện đúng mức thu, lộ trình đã công bố và các cam kết với người học; không tùy tiện điều chỉnh học phí, không đặt ra các khoản thu trái quy định hoặc thiếu minh bạch.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học chịu trách nhiệm về việc xác định, quyết định, công khai và tổ chức thực hiện mức thu học phí theo quy định pháp luật. Đồng thời, các trường phải chủ động kiểm tra, rà soát, kịp thời chấn chỉnh, xử lý những khoản thu không đúng quy định và thực hiện giải trình về học phí, các khoản thu khi có yêu cầu.