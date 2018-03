Nam hành khách tự ý mở cửa thoát hiểm máy bay, Vietnam Airlines phải tạm dừng hơn 2 giờ để xử lý

Trong quá trình hành khách đang lên máy bay, nam hành khách đã tự ý mở cửa thoát hiểm khi chưa được hướng dẫn, khiến máy bay Vietnam Airlines phải tạm dừng hơn 2 giờ để xử lý kỹ thuật.

Trên chuyến bay VN319 từ Narita (Tokyo, Nhật Bản) đi Đà Nẵng ngày 19/3, trong quá trình các hành khách đang lên máy bay (boarding), nam hành khách (số ghế 27A) đã tự động mở cửa thoát hiểm 3L khi chưa được hướng dẫn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, phi hành đoàn và đại diện Vietnam Airlines tại sân bay Narita đã tiến hành lập biên bản và báo cáo cơ quan chức năng. Theo đó, máy bay phải dừng để xử lý kỹ thuật trong 2 giờ 20 phút và không thể khai thác đúng kế hoạch.

Cửa thoát hiểm máy bay khi nào được tiếp viên hàng không yêu cầu thì khách mới được mở.

Sự việc khiến tất cả hành khách phải quay lại phòng chờ. Để hỗ trợ hành khách bị ảnh hưởng, Vietnam Airlines đã triển khai phục vụ và bồi thường theo quy định. Đối với những hành khách có chuyến bay nối chuyến, Vietnam Airlines triển khai ngay các phương án chuyển khách sang các chuyến bay khác cùng khung giờ để đảm bảo lịch trình.

Việc nam hành khách tự ý mở cửa thoát hiểm đã khiến hãng hàng không Vietnam Airlines phải tạm dừng hơn 2 giờ để xử lý kỹ thuật.

“Vietnam Airlines luôn đưa ra khuyến cáo các hành khách cần lưu ý, tuân thủ tuyệt đối theo hướng dẫn của các nhân viên hàng không và phi hành đoàn trên máy bay, không tự ý mở cửa thoát hiểm khi không được yêu cầu.

Việc tự ý mở cửa thoát hiểm sẽ gây ảnh hưởng đến sự an toàn và kế hoạch đi lại của tất cả hành khách trên chuyến bay, đặc biệt vi phạm quy định về an toàn, an ninh hàng không và bị xử phạt hành chính theo Nghị định số 147/2013/NĐ-CP ngày 30/10/2013 của Chính phủ. Đối với hãng hàng không, sự việc sẽ dẫn đến chậm chuyến, chậm chuyến dây chuyền, ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ hành khách và phát sinh các chi phí khắc phục”, vị đại diện hãng Vietnam Airlines chia sẻ.

Qua sự việc, vị đại diện Vietnam Airlines mong nhận được sự thông cảm của các hành khách bị ảnh hưởng trong tình huống không mong muốn này.

Định Nguyễn