Nắm giữ kho tiền kỷ lục hơn 106.000 tỷ đồng, Vingroup đang hưởng lãi suất tiền gửi bao nhiêu?

Kho tiền hơn 106.000 tỷ đồng của Vingroup

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 vừa công bố, tại cuối tháng 9/2026, Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC) ghi nhận tổng tài sản hơn 1,6 triệu tỷ đồng.

Trong đó, tổng cộng tiền, tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn là 106.845 tỷ đồng, tăng hơn 6.400 tỷ đồng so với đầu năm. Con số này giúp cho Vingroup nằm trong top đầu những doanh nghiệp phi tài chính nhiều tiền nhất sàn chứng khoán.

Cụ thể, tiền, tương đương tiền (bao gồm cả tiền gửi ngân hàng) đạt hơn 52.600 tỷ đồng, giảm gần 19.600 tỷ so với đầu năm, tương đương giảm 27%.

Các khoản tiền gửi của Vingroup có lãi suất 1,6% đến 4,75%/năm cho các khoản gửi từ 1 tháng đến 3 tháng. Trong khi nhóm tiền gửi từ 3 tháng trở lên hưởng 2,9% đến 8,3/năm.

Trong khi đó, đầu tư tài chính tăng từ 28.217 tỷ đồng lên 54.242 tỷ đồng sau 9 tháng, tương đương tăng 92%. Những khoản này chủ yếu là các khoản cho vay và cho vay khác có tổng giá trị khoảng 41.373 tỷ đồng.

Lượng tiền, tương đương tiền và đầu tư tài chính của Vingroup. Nguồn: BCTC quý III/2026 hợp nhất.

Với khoản tiền nói trên, 9 tháng đầu năm, Vingroup nhận về gần 31.300 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, riêng lãi tiền gửi, cho vay và các khoản đặt cọc khoảng 4.400 tỷ đồng.

Trong ba quý đầu năm, lãi suất tiền gửi trên thị trường nhìn chung đã tăng mạnh so với cuối năm 2025, nhiều ngân hàng đã đẩy lãi suất huy động lên mức cao trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng vượt mức tăng trưởng huy động vốn.

Đối với các kỳ hạn dưới 6 tháng, lãi suất tiền gửi chạm trần 4,75%/năm. Với các kỳ hạn dài hơn, lãi suất nhiều ngân hàng dao động 7% - 8%/năm, có nơi chạm 10%/năm nếu hạn mức gửi lớn (PVcomBank).

Ngoài lượng tiền mặt và tiền gửi lớn, Vingroup còn sở hữu nguồn doanh thu tiềm năng đáng kể từ mảng bất động sản. Tại cuối tháng 9/2026, người mua trả tiền trước ngắn hạn hơn 183.138 tỷ đồng.

Theo thuyết minh, số dư người mua trả tiền trước ngắn hạn chủ yếu bao gồm các khoản người mua trả trước theo các hợp đồng chuyển nhượng bất động sản; khoản ứng trước cho mục đích thực hiện hợp đồng xây dựng và người mua trả tiền trước cho các hoạt động kinh doanh khác.

Lượng tiền, tương đương tiền và đầu tư tài chính của Vingroup vọt lên mức cao kỷ lục. Nguồn: BCTC quý III/2026 hợp nhất.

Dòng tiền kinh doanh thặng dư 156.500 tỷ

Trong 9 tháng qua, Vingroup đã vay mới thêm hơn 252.018 tỷ đồng, trong khi đó trả nợ gốc vay 122.589 tỷ đồng. Tổng dư nợ tài chính tại cuối kỳ gần 390.000 tỷ đồng, chiếm 24% tổng nguồn vốn.

Về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm 2026, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Vingroup dương hơn 156.500 tỷ đồng, so với mức gần 78.700 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tập đoàn ghi nhận doanh thu thuần 372.500 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 43.700 tỷ đồng, gấp gần 6 lần và vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm.