Nam giới thu nhập dưới 15 triệu đồng: Nên lấy vợ hay ở giá để giảm áp lực tài chính?

Nam giới thu nhập 15 triệu đồng/tháng băn khoăn đã nên lấy vợ?

Người xưa có câu "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm", điều này luôn đúng trong mọi hoàn cảnh. Vì thế, câu chuyện được một độc giả hỏi trên diễn đàn mạng rằng, thu nhập của anh chỉ dưới 15 triệu đồng/tháng, liệu có nên lấy vợ? Chỉ một câu hỏi này nhưng đã có cả trăm ý kiến khác nhau. Một số chị em phụ nữ comment rằng, với thu nhập dưới 15 triệu đồng/tháng tốt nhất là các anh chưa nên lấy vợ, nếu lấy chỉ làm khổ chị em phụ nữ. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, chỉ cần yêu nhau là đủ, mỗi người cố gắng một chút xây đắp gia đình của riêng mình.

Đặt tiêu chí thu nhập trên 15 triệu đồng/tháng mới nên lập gia đình, trong khi GDP bình quân/ năm của người Việt (năm 2025) vào khoảng 5.026 USD, quy đổi sang VND thì chúng ta có con số 130 triệu đồng (VND). Chia tiếp cho 12 tháng, thu nhập tháng vỏn vẹn trung bình của người Việt mới rơi vào khoảng 10,8 triệu VND/người/tháng.

Riêng tại 2 đô thị lớn là Hà Nội và TP.HCM, tiêu chuẩn "15 triệu đồng chưa nên lấy vợ" có thể sẽ khiến hơn 3 triệu thanh niên trong độ tuổi 20 - 35 tại đây "Khóc dở mếu dở".

Về mặt con số mà nói, quan điểm "15 triệu không nên lấy vợ" cũng có thể khiến khoảng 30 triệu đàn ông Việt ở độ tuổi 18 - 35 khó kết hôn. Và câu chuyện thu nhập cũng là rào cản, cản bước các cặp đôi bước vào ngưỡng cửa hôn nhân

Theo một khảo sát mới đây, ngoài lý do chưa tìm được người yêu, nhiều người sống ở TP.HCM ngại cưới sớm vì cho rằng cần phải ổn định sự nghiệp, mức thu nhập đôi ba chục triệu mới có thể tính đến chuyện kết hôn để khi đối mặt với cuộc sống hôn nhân không bị khổ.

Khi được hỏi, nhiều người đàn ông cho biết chưa dám tính đến chuyện lấy vợ mặc dù đang ở độ tuổi đẹp nhất để kết hôn, bởi vì đàn ông cần có công việc và thu nhập ổn định, hoặc ít ra có thể lo được cho vợ đôi chút thì mới có thể tính đến vợ con.

Hiện nay nhiều người không dám kết hôn chỉ vì điều kiện kinh tế, thu nhập.

Sống ở thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh áp lực thu nhập càng ảnh hưởng đến quyết định kết hôn của người trưởng thành

Theo lý giải của nhiều người sống ở các thành phố lớn như TP Hà Nội, TP HCM, thì hai vợ chồng cần khoảng 30 triệu một tháng. Đó là mới lấy vợ, còn có con thì chắc phải làm ra nhiều hơn số ấy thì mới xoay xở được. Nếu kinh tế eo hẹp, thì việc chi tiêu lúc nào cũng như đắp một cái chăn ngắn, muốn ấm phần đầu thì lại lạnh phần chân và ngược lại.

Thêm vào đó, do tác động của nền kinh tế thị trường khiến không ít người lao động trẻ tuổi bị cuốn vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền. Đại đa số người trẻ sinh sống và làm việc tại Hà Nội, TP.HCM là dân lập nghiệp từ tỉnh lẻ thì việc thuê nhà đã là vấn đề. Nếu kết hôn và sinh con thì cuộc sống của họ sẽ càng thêm chật vật hơn, chưa tính đến chuyện nuôi đứa con trong thời đại bây giờ quá nhiều chi phí (tiền ăn, tiền học...). Chưa kể đến các áp lực khác từ công việc, quan hệ ứng xử với mọi người xung quanh làm cho các bạn trẻ mệt mỏi và lười yêu.

Trong Thông tư hướng dẫn Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I từ năm 2026 đến 2030, Bộ Y tế đã khuyến khích nam, nữ kết hôn trước 30 tuổi, các cặp vợ chồng sinh đủ hai con. Bộ Y tế cũng dự kiến khảo sát vào các năm 2027, 2029 và 2030 để tìm hiểu nguyên nhân người dân ngại sinh con, số con mong muốn và những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sinh con. Tuy nhiên, nhìn từ góc nhìn này, thì quả thực kinh tế là một trong những yếu tố đã và đang tác động đến quyết định tiến đến hôn nhân của nhiều cặp đôi.