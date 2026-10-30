Nam giới Malaysia vay tiền để hẹn hò

Kỳ vọng chi trả khi hẹn hò và ảnh hưởng từ mạng xã hội khiến nhiều nam giới Malaysia chịu áp lực tài chính. Đồ họa: 2oyowwo.

Theo Dating Expenditure Survey in Malaysia (tạm dịch: Khảo sát chi tiêu hẹn hò tại Malaysia) do LEGASI Research, tổ chức nghiên cứu chính sách độc lập tại Malaysia, công bố ngày 27/10, 13,2% nam giới được khảo sát cho biết từng vay tiền để đi hẹn hò. Tỷ lệ này ở phụ nữ là 4,9%, SCMP đưa tin.

Nam giới cũng chịu áp lực tài chính từ việc hẹn hò nhiều hơn nữ giới, với tỷ lệ lần lượt là 27,5% và 16,4%. Gần một nửa số người tham gia khảo sát (49,3%) nhận định hẹn hò là hoạt động tốn kém. Phần lớn chi 51-200 ringgit (12,5-49 USD) cho mỗi lần gặp mặt.

Firdzan Nur Yassin, nhà nghiên cứu kinh tế tại LEGASI Research, cho rằng ngay cả những khoản chi không quá lớn cũng có thể trở thành gánh nặng nếu các cặp đôi gặp nhau thường xuyên.

“Nếu một người chi 200 ringgit và đi chơi hai lần mỗi tháng, con số đã là 400 ringgit. Nếu họ đi chơi năm lần, chi phí sẽ lên đến 1.000 ringgit (khoảng 244 USD)”, ông nói.

Khảo sát được thực hiện trực tuyến từ ngày 20/5 đến 13/6 với 152 người tham gia, chủ yếu là người trẻ tại Kuala Lumpur và bang Selangor lân cận. Nhóm nghiên cứu lưu ý kết quả chủ yếu phản ánh thói quen của cư dân đô thị và không đại diện cho toàn bộ dân số Malaysia.

Chia nhau hoặc luân phiên thanh toán là cách phổ biến trong các buổi hẹn hò, với một nửa phụ nữ được khảo sát lựa chọn hình thức này. Tuy nhiên, nam giới vẫn có xu hướng chịu phần lớn chi phí.

Khoảng 59,3% nam giới cho biết họ thường thanh toán toàn bộ hóa đơn, trong khi tỷ lệ tương ứng ở phụ nữ chỉ là 8,2%. Cũng có 59,3% nam giới sẵn sàng chi nhiều hơn trong lần hẹn đầu tiên, so với 23% phụ nữ.

Ăn uống là khoản chi phổ biến nhất. Trung tâm thương mại đứng đầu danh sách địa điểm hẹn hò với 44,1% lựa chọn, tiếp đến là quán cà phê và nhà hàng với 42,8%. Khoảng 42,1% người tham gia cho biết đi hẹn hò một hoặc hai lần mỗi tháng.

Dù cho rằng hẹn hò tốn kém, phần lớn người Malaysia được khảo sát vẫn sẵn sàng chi thêm để duy trì tình yêu. Ảnh minh họa: Bethany Ferr/Pexels.

Theo Firdzan, mạng xã hội góp phần định hình kỳ vọng về số tiền và mức độ đầu tư cần có trong một mối quan hệ. Những cuộc thảo luận trực tuyến về “mức nỗ lực tối thiểu” mà nam giới cần thể hiện có thể đẩy kỳ vọng của cả hai giới lên cao.

“Ở một khía cạnh nào đó, mạng xã hội tạo ra kỳ vọng cho cả phụ nữ lẫn nam giới. Đôi khi những kỳ vọng này bị đặt quá cao”, ông nhận định.

Dù chịu áp lực về chi phí, 76,3% người tham gia vẫn sẵn sàng chi nhiều hơn để duy trì mối quan hệ. Tỷ lệ này đạt 79,1% ở nam giới và 72,1% ở phụ nữ.

Gánh nặng tiền bạc còn tác động đến quyết định kết hôn và sinh con của người Malaysia.

Một khảo sát riêng với 3.005 người do RinggitPlus, nền tảng so sánh tài chính tại Malaysia, công bố trong tháng 10 cho thấy 24,3% người từ 25 đến 44 tuổi từng trì hoãn hoặc từ bỏ kế hoạch kết hôn, tổ chức đám cưới hay sinh con đầu lòng trong 5 năm qua vì hạn chế tài chính.

Ở nhóm 25-34 tuổi, tỷ lệ này tăng lên 28,9%, tương đương gần 3 trong 10 người.

Những con số trên đáng chú ý khi đặt cạnh thu nhập của người lao động. Theo Cục Thống kê Malaysia, mức lương trung vị hàng tháng tại nước này đạt 2.940 ringgit (khoảng 720 USD) trong năm 2025, tăng 5,3% so với năm trước.