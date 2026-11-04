Nam giới 25-30 tuổi đối mặt nguy cơ nhồi máu cơ tim vì điều này

Sự bùng nổ của các bệnh lý tim mạch cấp tính thời gian gần đây cho thấy khói thuốc lá không chỉ tàn phá hệ hô hấp mà còn là "kẻ thù thầm lặng" của hệ tuần hoàn. Nhiều trường hợp bệnh nhân tuổi đời còn rất trẻ nhập viện trong tình trạng nguy kịch do biến cố tắc mạch vành đột ngột mà nguyên nhân cốt lõi bắt nguồn từ thói quen hút thuốc.

Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ tắc nghẽn động mạch vành

Theo các chuyên gia tim mạch, nhồi máu cơ tim cấp xảy ra khi dòng máu nuôi dưỡng cơ tim bị ngắt đột ngột, phổ biến nhất là do nứt vỡ mảng xơ vữa dẫn đến hình thành cục máu đông gây bít tắc lòng mạch.

Trong cơ chế này, thói quen hút thuốc lá hay thuốc lào đóng vai trò như một yếu tố thúc đẩy trực tiếp và tàn phá nghiêm trọng nội mạc mạch máu.

Các hóa chất độc hại như Nicotine và Carbon Monoxide khi đi vào cơ thể sẽ làm suy giảm độ đàn hồi của mạch máu, đồng thời thúc đẩy sự tích tụ mỡ xấu trong lòng mạch.

Không dừng lại ở đó, độc tố từ thuốc lá còn làm tăng độ bám dính của tiểu cầu, khiến máu trở nên dễ đông cục hơn và tạo điều kiện cho các huyết khối hình thành nhanh chóng ngay tại điểm xơ vữa bị tổn thương. Nguy cơ mắc bệnh động mạch vành tỉ lệ thuận với thời gian cũng như khối lượng thuốc lá tiêu thụ.

Ở những người hút thuốc lâu năm, quá trình xơ vữa diễn ra liên tục; đến khi mạch vành bị bít tắc cấp tính, vùng cơ tim phía sau sẽ thiếu oxy nghiêm trọng và nhanh chóng hoại tử nếu không được can thiệp kịp thời.

Cấp cứu điều trị bệnh nhân nhồi máu cơ tim tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Ảnh: suckhoedoisong.

Trẻ hóa bệnh tim và lối thoát từ việc bỏ thuốc

Nhiều người trẻ vẫn duy trì tâm lý chủ quan khi cho rằng nhồi máu cơ tim chỉ xảy ra ở người già hoặc những trường hợp đã có sẵn bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường.

Tuy nhiên, thực tế lâm sàng tại các bệnh viện ghi nhận không ít bệnh nhân mới ở độ tuổi 25 đến 30 đã phải cấp cứu can thiệp mạch vành khẩn cấp chỉ sau vài năm gắn bó với khói thuốc. Quá trình xơ vữa động mạch hoàn toàn có thể âm thầm tiến triển trong nhiều năm mà không hề phát ra bất kỳ tín hiệu cảnh báo rõ ràng nào.

Đến khi kết hợp với lối sống thiếu lành mạnh như thức khuya, lười vận động, căng thẳng kéo dài, rối loạn mỡ máu hay thói quen lạm dụng rượu bia, khói thuốc lá sẽ lập tức trở thành "ngòi nổ" khiến biến cố tim mạch bộc phát một cách đột ngột.

Đi kiểm tra tim mạch định kỳ. Ảnh minh họa.

Đối với nhồi máu cơ tim cấp, thời gian chính là sự sống của cơ tim, vì vậy việc nhận biết sớm triệu chứng để tiếp cận y tế trong "giờ vàng" đóng vai trò quyết định giúp giảm thiểu nguy cơ tử vong và biến chứng suy tim về sau.

Dấu hiệu điển hình nhất của bệnh là cơn đau thắt ngực với cảm giác đau đè ép, bóp nghẹt hoặc nặng trịch ở vùng sau xương ức, có xu hướng lan dần lên cổ, hàm, vai, lưng hoặc tay trái, đi kèm với cảm giác khó thở, vã mồ hôi lạnh, chao đảo, buồn nôn hoặc mệt lả. Khi nghi ngờ có dấu hiệu bệnh, việc cần làm ngay là gọi xe cấp cứu hoặc chủ động đưa người bệnh đến cơ sở y tế có năng lực can thiệp mạch vành qua da gần nhất.

Nguy cơ tim mạch do thuốc lá hoàn toàn có thể đảo ngược. Ảnh minh họa

Tin vui là nguy cơ tim mạch do thuốc lá hoàn toàn có thể đảo ngược khi người bệnh chủ động loại bỏ tác nhân này. Các nghiên cứu y khoa đã chỉ ra rằng, chỉ sau một thời gian ngắn ngưng hút thuốc, chức năng nội mạc mạch máu sẽ bắt đầu phục hồi và nguy cơ biến cố tim mạch giảm đi đáng kể theo từng năm.

Để bảo vệ sức khỏe trái tim một cách toàn diện, việc từ bỏ tuyệt đối thuốc lá điếu, thuốc lào cũng như thuốc lá điện tử và tránh xa môi trường có khói thuốc thụ động là ưu tiên hàng đầu, kết hợp với việc kiểm tra định kỳ các chỉ số huyết áp, đường huyết, mỡ máu và chủ động tầm soát tim mạch định kỳ.