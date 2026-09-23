Nam Giang trang bị kỹ năng số cho phụ nữ

Ra mắt Ban điều hành mô hình “Chi hội số - Gia đình số” thôn A Bát. Ảnh: PƠ LOONG PHÁI

Tại chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã công bố quyết định thành lập mô hình “Chi hội số - Gia đình số” tại thôn A Bát, ra mắt Ban điều hành gồm 20 thành viên do chị Tơ Đênh Miết làm Trưởng ban.

Mô hình nhằm trang bị cho hội viên phụ nữ các kỹ năng số thiết yếu, từ việc sử dụng điện thoại thông minh, các nền tảng trực tuyến đến thực hiện dịch vụ công và giao dịch điện tử. Hội viên cũng được hướng dẫn khai thác các mạng xã hội như Zalo, Facebook để phục vụ sinh hoạt, tuyên truyền và kết nối.

Đặc biệt, hội viên được trang bị kỹ năng nhận diện, phòng tránh lừa đảo và bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng. Đây là những kỹ năng ngày càng cấp thiết trong bối cảnh các dịch vụ hành chính, thanh toán và giao tiếp xã hội đang dần chuyển dịch sang môi trường số.

Công an xã hướng dẫn hội viên phụ nữ cách sử dụng các tiện ích trên VNeID. Ảnh: PƠ LOONG PHÁI

Sau lễ ra mắt, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phối hợp Công an xã hướng dẫn thực hành trên điện thoại thông minh. Các hội viên được trực tiếp thao tác khai thác internet an toàn, thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng các tiện ích trên VNeID và truy cập các trang thông tin của hội.