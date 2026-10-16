Nam Giang nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai

Hướng dẫn thực hành các tình huống sơ cứu nạn nhân khi thiên tai xảy ra. Ảnh: BÍCH TRINH

Buổi tập huấn có sự tham gia của 50 thành viên phụ trách công tác phòng, chống thiên tai cấp xã và đại diện các tổ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại các thôn trên địa bàn.

Các đại biểu được phổ biến kiến thức cơ bản về thiên tai và biện pháp ứng phó; chức năng, nhiệm vụ của đội xung kích; phương pháp lập bản đồ rủi ro cùng cách thức tổ chức các hoạt động phòng, chống thiên tai dựa vào cộng đồng.

Các đại biểu được trao đổi, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong thực tế cơ sở; được trang bị kỹ năng tìm kiếm cứu nạn, sơ cứu người bị thương, tiếp tế nhu yếu phẩm tại khu vực bị chia cắt, ngập lụt và điểm sơ tán.

Đồng thời, chương trình tập trung hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó theo từng cấp độ rủi ro, loại hình thiên tai; tổ chức sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm và bảo đảm an toàn trong, sau lũ.

Nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Nam Giang bị sạt lở mỗi khi có mưa lớn. Ảnh: Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã

Nam Giang là xã miền núi có địa hình phức tạp, nhiều đồi dốc, khe suối; các công trình thủy điện, hồ chứa và tuyến giao thông đều đối mặt nguy cơ chịu ảnh hưởng khi mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất.

Do đó, việc chủ động xây dựng phương án ứng phó và nâng cao năng lực cho lực lượng phòng, chống thiên tai tại cơ sở có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.