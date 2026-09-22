Nam Giang di dời 19 hộ dân vùng nguy cơ sạt trượt

Hỗ trợ người dân thôn Pà Rum, xã Nam Giang tháo dỡ nhà cửa. Ảnh: PƠ LOONG PHÁI

Theo phương án, có 19 hộ dân được di dời đến nơi ở mới và 2 hộ được sửa chữa, gia cố nhà tại chỗ. Địa phương đang nỗ lực hoàn thành việc di dời, sửa chữa trước mùa mưa bão năm nay nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và ổn định đời sống cho người dân.

Ông Nguyễn Hiếu Tín, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, xã huy động các lực lượng dân quân tự vệ, công an và đoàn thanh niên phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà cửa, vận chuyển tài sản đến nơi ở mới. Quá trình thực hiện luôn đặt an toàn của người dân lên hàng đầu, đồng thời kịp thời tháo gỡ các khó khăn phát sinh.

Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng đã bắt tay vào tháo dỡ nhà cửa, vận chuyển tài sản và vật dụng thiết yếu cho người dân. Dù trời mưa, công việc vẫn được triển khai khẩn trương. Tại khu tái định cư, các hộ dân được hướng dẫn, sắp xếp vào vị trí mới.