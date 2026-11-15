Nam Gia Nghĩa phát động chiến dịch 'Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh'
Chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, ngày 15/11, phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ phát động chương trình Chung tay xây dựng phường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thích ứng với biến đổi khí hậu và triển khai chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh”.
Chương trình thu hút hơn 200 cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên, người dân và học sinh trên địa bàn tham gia.
Các hoạt động tập trung nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng một lần; đồng thời tổ chức trồng, chăm sóc hoa và cây xanh tại khu dân cư, trường học.
Dịp này, phường Nam Gia Nghĩa ra mắt mô hình “Ngôi nhà xanh - Biến rác thải thành tiền” tại các trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh, THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc và tổ dân phố 2. Mô hình là điểm tiếp nhận các loại rác thải có khả năng tái sử dụng, tái chế, góp phần hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn, tạo nguồn kinh phí phục vụ hoạt động an sinh xã hội. Phường cũng hỗ trợ thùng rác cho các hộ gia đình nhằm chung tay bảo vệ môi trường.
Điểm nhấn của chương trình là hoạt động đổi rác lấy quà. Người dân mang giấy, bìa, chai nhựa, lon kim loại và các vật liệu tái chế đến đổi lấy những phần quà ý nghĩa, qua đó lan tỏa thông điệp hạn chế rác thải, sử dụng tài nguyên hiệu quả.
Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã ra quân dọn vệ sinh môi trường, trồng hoa, cây xanh dọc tuyến đường Quang Trung và các khu vực dân cư.
Thông qua chương trình, phường Nam Gia Nghĩa mong muốn phát huy tinh thần chung tay của cộng đồng, nâng cao trách nhiệm trong bảo vệ môi trường, từng bước xây dựng cảnh quan đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thiết thực chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nam-gia-nghia-phat-dong-chien-dich-nguoi-nguoi-trong-hoa-nha-nha-trong-hoa-cay-xanh-474398.html