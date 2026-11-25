Trước lễ bế mạc sự kiện tại phường Quy Nhơn ngày 6-12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch trao đổi với Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai về những dấu ấn và định hướng phát triển du lịch của tỉnh.

Định vị điểm đến, xây dựng thương hiệu

* Nhìn lại Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 cho đến thời điểm này, theo bà, đâu là những dấu ấn nổi bật nhất trong quảng bá hình ảnh, thu hút du khách và định vị thương hiệu du lịch của tỉnh?

- Theo tôi, dấu ấn quan trọng nhất là sự chuyển biến trong nhận diện thương hiệu du lịch Gia Lai. Từ một địa phương có nhiều tiềm năng, Gia Lai đang từng bước được định vị là điểm đến có không gian trải nghiệm đa dạng, bản sắc riêng và khả năng kết nối với thị trường trong nước, quốc tế.

Với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”, tỉnh muốn giới thiệu một Gia Lai mới, nơi hội tụ vẻ đẹp hùng vĩ của Tây Nguyên và sức hấp dẫn của vùng duyên hải.

Đó không chỉ là kết nối địa lý mà còn là sự hội tụ các giá trị văn hóa, lịch sử, thiên nhiên và con người; từ văn hóa cồng chiêng, võ cổ truyền Bình Định, di sản Tây Sơn đến văn hóa Champa, nghệ thuật hát bội, bài chòi cùng những nét đặc sắc về cảnh quan, ẩm thực và đời sống cộng đồng.

Thông qua chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, các diễn đàn xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp lữ hành và truyền thông, hình ảnh Gia Lai có thêm cơ hội tiếp cận du khách, nhà đầu tư và đối tác.

Đặc biệt, Năm Du lịch quốc gia đã góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của người dân đối với quê hương. Đây là nền tảng xây dựng văn hóa du lịch, bởi sức hấp dẫn của điểm đến không chỉ đến từ cảnh quan, sự kiện mà còn từ sự thân thiện, cách ứng xử và tinh thần hiếu khách của cộng đồng.

Thành công lớn nhất không chỉ là có thêm bao nhiêu người biết đến Gia Lai, mà là tạo dựng được lý do để du khách lựa chọn, yêu mến và mong muốn quay trở lại.

Chương trình nghệ thuật “Đêm hội cồng chiêng” tổ chức tối 7-11 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) trong khuôn khổ Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026. Ảnh: N.N

* Bà có thể cho biết Năm Du lịch quốc gia đã tạo chuyển biến như thế nào trong kết nối du lịch Đông - Tây, hình thành các tuyến, điểm và sản phẩm đặc trưng của Gia Lai?

- Việc hợp nhất không gian cao nguyên và duyên hải mở ra lợi thế phát triển đặc biệt cho Gia Lai. Tuy nhiên, lợi thế địa lý chỉ thực sự trở thành lợi thế kinh tế khi được tổ chức thành những sản phẩm du lịch có tính kết nối, đủ sức hấp dẫn và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Trong Năm Du lịch quốc gia 2026, tỉnh chú trọng thúc đẩy liên kết giữa các điểm đến, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và đơn vị cung cấp dịch vụ, hướng tới hình thành những hành trình trải nghiệm từ biển lên rừng, từ văn hóa duyên hải đến văn hóa Tây Nguyên.

Có thể định hình 3 nhóm sản phẩm đặc trưng: Du lịch biển - cao nguyên, kết nối Quy Nhơn và các điểm đến ven biển với Pleiku, Biển Hồ, Chư Đang Ya; du lịch di sản - lịch sử - văn hóa, kết nối di sản Tây Sơn, võ cổ truyền Bình Định, các tháp Chăm, nghệ thuật hát bội, bài chòi với văn hóa cồng chiêng và đời sống cộng đồng các dân tộc; du lịch sinh thái - nông nghiệp - cộng đồng, khai thác trải nghiệm thiên nhiên, nông nghiệp cao nguyên, làng nghề, ẩm thực và văn hóa bản địa.

Tuy nhiên, việc kết nối hiện nay mới là bước khởi đầu. Để các tuyến du lịch vận hành hiệu quả, cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng giao thông, điểm dừng chân, chất lượng dịch vụ; tăng cường liên kết doanh nghiệp và tổ chức sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường.

Mục tiêu không chỉ đưa du khách từ biển lên cao nguyên, mà phải tạo ra những hành trình đủ hấp dẫn để du khách ở lại lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn và chi tiêu nhiều hơn tại Gia Lai.

﻿Không gian biển phía Đông tỉnh là một lợi thế quan trọng để Gia Lai phát triển các sản phẩm du lịch kết nối với vùng cao nguyên phía Tây tỉnh. Ảnh: N.N

Chuyển cơ hội thành giá trị phát triển lâu dài

Một sự kiện du lịch quy mô quốc gia không chỉ được đánh giá qua số lượng hoạt động hay sức lan tỏa truyền thông, mà quan trọng hơn là những giá trị để lại cho nền kinh tế và cộng đồng.

* Từ kết quả đạt được, tỉnh đánh giá thế nào về hiệu quả thực chất đối với lượng khách, doanh thu, thu hút đầu tư và hoạt động của doanh nghiệp du lịch?

- Hiệu quả thực chất phải được đánh giá cả ở kết quả trước mắt và khả năng phát triển lâu dài, chứ không chỉ nhìn vào số lượng sự kiện hay lượng khách trong một thời điểm.

Trước hết là tăng trưởng lượng khách và doanh thu, đồng thời cần phân tích sâu hơn về thời gian lưu trú, mức chi tiêu, cơ cấu thị trường và tỷ lệ khách quay trở lại. Đây mới là những chỉ tiêu phản ánh chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của điểm đến.

Thứ hai là hiệu quả đối với doanh nghiệp. Năm Du lịch quốc gia tạo cơ hội quảng bá sản phẩm, kết nối thị trường, hợp tác với các hãng lữ hành, đơn vị vận chuyển, cơ sở lưu trú và nhà đầu tư.

Điều tỉnh quan tâm là những kết nối này phải chuyển hóa thành hợp đồng, sản phẩm và hoạt động kinh doanh ổn định, thay vì chỉ dừng ở các cuộc gặp gỡ, trao đổi trong khuôn khổ sự kiện.

Thứ ba là thu hút đầu tư. Chúng ta mong muốn nhà đầu tư không chỉ nhìn thấy tiềm năng cảnh quan mà còn nhận diện được cơ hội phát triển các tổ hợp dịch vụ, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, văn hóa, thể thao và giải trí chất lượng.

Cuối cùng là hiệu quả đối với người dân, nhất là cộng đồng vùng nông thôn, miền núi. Du lịch cần mở rộng thị trường cho nông sản, sản phẩm thủ công, ẩm thực địa phương; tạo việc làm, sinh kế và nâng cao thu nhập.

Khi được tham gia và hưởng lợi từ du lịch, người dân sẽ có thêm động lực bảo tồn cảnh quan, gìn giữ văn hóa, phát huy giá trị đặc trưng của địa phương.

Quan điểm của tỉnh là không chạy theo tăng trưởng lượng khách bằng mọi giá, mà hướng tới tăng trưởng có chất lượng, giá trị gia tăng và sức lan tỏa thực chất đến nền kinh tế địa phương.

Những nét đẹp văn hóa bản địa có thể tạo nên những sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách. Ảnh: N.N

* Sau lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia, tỉnh sẽ triển khai những giải pháp trọng tâm nào để duy trì sức hút du lịch, nhất là tận dụng cơ hội quảng bá hình ảnh từ Hội nghị quan chức cao cấp không chính thức (ISOM) APEC 2027 sẽ diễn ra tại Quy Nhơn từ ngày 7 đến 9-12-2026, thưa bà?

- Tỉnh xác định lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia không phải là điểm kết thúc, mà là thời điểm chuyển từ giai đoạn quảng bá mạnh mẽ sang nâng cao chất lượng điểm đến và mở rộng thị trường.

Trước mắt, tỉnh tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là duy trì hiệu quả truyền thông, xúc tiến sau Năm Du lịch quốc gia; lựa chọn những sự kiện, sản phẩm hấp dẫn để tiếp tục phát triển trong năm 2027 và những năm tiếp theo.

Cùng với đó là nâng cao chất lượng dịch vụ, chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an ninh du lịch, minh bạch giá cả; xây dựng văn hóa ứng xử thân thiện, chuyên nghiệp. Đây là những yếu tố trực tiếp quyết định trải nghiệm và ấn tượng của du khách.

Tỉnh cũng đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp lữ hành, hàng không, cơ sở lưu trú để phát triển sản phẩm phù hợp từng thị trường, đặc biệt là khách quốc tế; đồng thời tận dụng cơ hội từ Hội nghị ISOM - APEC 2027.

Bên cạnh việc bảo đảm tổ chức chu đáo, an toàn, chuyên nghiệp, tỉnh cần chuẩn bị các chương trình giới thiệu văn hóa, ẩm thực, sản phẩm đặc trưng và hành trình trải nghiệm phù hợp với lịch trình đại biểu.

Chúng tôi xem đây không chỉ là nhiệm vụ phục vụ một hội nghị quốc tế, mà còn là cơ hội quảng bá điểm đến, thúc đẩy ngoại giao kinh tế, văn hóa và du lịch.

Qua sự kiện, Gia Lai có điều kiện giới thiệu rộng rãi hơn những giá trị đặc sắc của vùng đất, con người, sản phẩm du lịch và tiềm năng hợp tác đến bạn bè quốc tế.

* Trân trọng cảm ơn bà!