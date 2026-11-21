Hàng chục nghìn người dự Festival cồng chiêng – Tuần lễ Hoa Dã quỳ – Núi lửa Chư Đăng Ya. Ảnh: Phạm Quý.

Từ dấu ấn sự kiện đến sức hút điểm đến

Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 với chủ đề “Gia Lai – Đại ngàn chạm biển xanh” không chỉ tạo điểm nhấn bằng chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch quy mô lớn, mà còn mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế và xây dựng thương hiệu điểm đến của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.

Trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2026, Gia Lai tổ chức hơn 140 hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, trong đó có Lễ hội Du lịch hè Gia Lai, Ngày Lữ hành Việt Nam, Diễn đàn Lữ hành quốc tế, Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam, Festival cồng chiêng – Tuần lễ Hoa Dã quỳ – Núi lửa Chư Đăng Ya, giao lưu bóng đá quốc tế cùng nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực, thể thao, hội thảo, Famtrip, Presstrip và kết nối doanh nghiệp.

Điểm nhấn là Tuần lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, xúc tiến đầu tư, thương mại, đối ngoại và quảng bá điểm đến. Chương trình khai mạc cùng Mega Concert “Gia Lai – Đại ngàn chạm biển xanh” được tổ chức quy mô lớn, thu hút hơn 70.000 người tham dự, tạo dấu ấn về nghệ thuật, hình ảnh và truyền thông.

Các nghệ nhân biểu diễn nhạc cụ dân tộc trong Lễ hội đường phố.

Thông qua các hoạt động, hình ảnh một Gia Lai hội tụ những giá trị đại ngàn, biển xanh, di sản, văn hóa và con người được giới thiệu rộng rãi. Đây cũng là dịp để tỉnh từng bước chuyển hóa lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa và bản sắc địa phương thành những sản phẩm du lịch đặc trưng, tạo thêm động lực cho ngành du lịch và kinh tế - xã hội.

Không chỉ tập trung vào các sự kiện lớn, Gia Lai còn chú trọng mở rộng không gian hưởng thụ văn hóa và phát triển du lịch tại nhiều địa bàn. Việc tổ chức hoạt động từ khu vực Quy Nhơn đến Pleiku và các vùng phụ cận từng bước tạo sự kết nối giữa các trung tâm du lịch trong tỉnh, đưa du lịch đến gần hơn với người dân và du khách.

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 có sự tham gia của hơn 3.000 vận động viên.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, Năm Du lịch quốc gia đã tạo tác động tích cực đến các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, lưu trú, ăn uống, vận tải, thương mại và các ngành kinh tế liên quan.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đón 13,5 triệu lượt khách, tăng 25%; tổng thu từ khách du lịch đạt 29.210 tỷ đồng, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm 2025. Cả năm 2026, Gia Lai ước đón 16 triệu lượt khách, tăng 29% so với năm 2025, đạt 106,7% kế hoạch năm. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 36.100 tỷ đồng, tăng 24,5% so với năm 2025 và đạt 103,1% kế hoạch.

Cùng với kích cầu du lịch trong nước, tỉnh đẩy mạnh xúc tiến tại các thị trường quốc tế; tham gia hội chợ du lịch, chương trình giới thiệu điểm đến, hội nghị kết nối doanh nghiệp; tổ chức các đoàn khảo sát, mời doanh nghiệp lữ hành và cơ quan truyền thông đến tìm hiểu, xây dựng sản phẩm.

Hoạt động xúc tiến tại Hàn Quốc, một số nước châu Âu, Nhật Bản, Australia, Trung Quốc và các thị trường quốc tế khác, cùng việc tăng cường liên kết với Nam Lào, Đông Bắc Campuchia, góp phần mở rộng quan hệ hợp tác và tìm kiếm cơ hội khai thác khách quốc tế.

Mở rộng không gian, hướng đến du lịch bốn mùa

Gia Lai số hóa khoảng 100 nội dung giới thiệu về điểm đến, ẩm thực, lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa và bản đồ du lịch, tích hợp mã QR phục vụ tra cứu thông tin.

Cùng với quảng bá, Gia Lai từng bước hoàn thiện hệ sinh thái thông tin du lịch. Đến nay, tỉnh đã cập nhật 132 điểm tham quan, điểm du lịch; số hóa khoảng 100 nội dung giới thiệu về điểm đến, ẩm thực, lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa và bản đồ du lịch, tích hợp mã QR phục vụ tra cứu thông tin.

Quầy thông tin du lịch tại khu vực ga đến Cảng hàng không Phù Cát được triển khai; các giải pháp vé điện tử, thực tế ảo và xây dựng hệ thống dữ liệu du lịch tập trung cũng được quan tâm.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, Năm Du lịch quốc gia 2026 không chỉ là một năm tổ chức sự kiện mà còn là dấu mốc tạo động lực và mở ra hướng phát triển mới cho du lịch tỉnh.

Trên nền tảng kết quả đạt được, Gia Lai định hướng phát triển sản phẩm liên tuyến “Đại ngàn chạm biển xanh”, hình thành các tour biển – cao nguyên khai thác thường xuyên. Đồng thời mở rộng thị trường khách quốc tế, xúc tiến các sản phẩm charter, khách tàu biển, đường bộ, đường sắt và tour trọn gói.

Tỉnh cũng hướng đến phát triển du lịch bốn mùa, kinh tế đêm và các sự kiện có trọng tâm nhằm tạo sức hút quanh năm; thu hút đầu tư các dự án du lịch động lực, nâng cấp hạ tầng, dịch vụ và điểm đến.

Chuyển đổi số, số hóa điểm đến, nâng cao chất lượng quản lý, dịch vụ và nguồn nhân lực tiếp tục được xác định là những nhiệm vụ quan trọng. Cùng với đó là phát triển du lịch xanh, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa; xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện và bền vững.

Từ những kết quả của Năm Du lịch quốc gia, Gia Lai kỳ vọng từng bước khẳng định vị thế trung tâm du lịch miền Trung – Tây Nguyên, đồng thời phát huy vai trò kết nối giữa đại ngàn và biển, giữa các địa phương trong vùng và với quốc tế.