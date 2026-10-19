Nam du khách tiết lộ kinh nghiệm săn cực quang ít ai biết tại Murmansk

Sau một tuần khám phá bán đảo Kola của Nga, bạn Hoàng Thanh Tùng chia sẻ những trải nghiệm thực tế tại Murmansk, Teriberka cùng các điểm đến lân cận. Theo Thanh Tùng, săn cực quang, chọn nơi lưu trú hay tham gia các hoạt động mùa đông đều có những điều cần tìm hiểu trước để tránh hụt hẫng khi đặt chân đến.

SĂN CỰC QUANG KHÔNG CHỈ DỰA VÀO MAY MẮN

Theo Hoàng Thanh Tùng, cực quang tại Murmansk có thể xuất hiện trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau.

"Các ứng dụng dự báo cực quang có thể cung cấp thông tin khá chính xác, nhưng điều đó không đồng nghĩa cứ ra ngoài là có thể nhìn thấy hiện tượng này. Nếu bầu trời bị mây che phủ, mọi dự báo thuận lợi cũng trở nên vô nghĩa. Vì thế, hành trình “săn cực quang” thực chất là những chuyến lái xe tìm đến các khu vực có trời quang mây tạnh, nơi bầu trời đủ thoáng để quan sát cực quang", bạn Thanh Tùng chia sẻ.

Theo nhân vật, cực quang xuất hiện dưới bầu trời sao tại địa điểm cách Murmansk gần 100 km

Nhân vật cho biết, Murmansk phù hợp với những du khách muốn ghi lại khoảnh khắc cực quang. Tuy nhiên, nếu kỳ vọng được ngắm hiện tượng này giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, với núi non, biển hoặc hồ nước làm phông nền, du khách có thể gặp khó khăn. Theo trải nghiệm của Thanh Tùng, phần lớn hình ảnh cực quang tại đây được chụp trong rừng hoặc trên đường, thay vì những đại cảnh thiên nhiên rộng lớn.

Bên cạnh đó, số đêm lưu trú cũng ảnh hưởng đến cơ hội quan sát. Thanh Tùng cho rằng du khách nên dành ít nhất 3 đêm để tăng khả năng gặp cực quang, đồng thời có thời gian trải nghiệm các hoạt động khác.

Để tổ chức chuyến săn cực quang, du khách có thể thuê taxi và thỏa thuận trước với tài xế về mức giá trọn gói. Tuy nhiên, theo Thanh Tùng, lựa chọn chủ động hơn là tìm các nhiếp ảnh gia địa phương chuyên dẫn khách săn cực quang. Nhờ am hiểu địa hình, có kinh nghiệm tìm điểm ngắm phù hợp và trang bị máy ảnh chuyên dụng, họ có thể hỗ trợ du khách vừa săn cực quang, vừa ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

TERIBERKA CHƯA PHẢI ĐIỂM SĂN CỰC QUANG LÝ TƯỞNG

Làng Teriberka là một trong những điểm đến được nhiều tour đưa vào lịch trình khi khám phá bán đảo Kola. Theo Hoàng Thanh Tùng, lưu trú một đêm tại đây là trải nghiệm đáng thử, nhất là với những du khách muốn cảm nhận không gian ven biển Bắc Băng Dương. Tuy nhiên, anh không khuyến khích lựa chọn Teriberka làm địa điểm chính để săn cực quang.

Hồ Semyonovskoye là địa điểm để du khách trải nghiệm các hoạt động mùa đông như trượt băng, trượt tuyết khi đến Murmansk

Nam du khách cho rằng, nguyên nhân nằm ở điều kiện giao thông và khả năng xoay chuyển lộ trình. Tuyến đường chính nối Murmansk với Teriberka có thể bị phong tỏa khi xảy ra bão tuyết, khiến du khách khó thay đổi hướng di chuyển để tìm khu vực có bầu trời quang đãng. Trong khi đó, săn cực quang đòi hỏi sự linh hoạt về địa điểm, bởi thời tiết nhiều mây có thể khiến mọi kế hoạch ngắm hiện tượng này không đạt kết quả như mong đợi.

“Nếu may mắn bắt gặp cực quang ngay bên bờ biển thì không còn gì bằng”, Thanh Tùng nhận xét. Anh cũng khuyên du khách nên đặt phòng sớm nếu muốn lựa chọn những căn lưu trú tại Teriberka có tầm nhìn đẹp.

Một hoạt động khác thường được giới thiệu tại Teriberka là đi tàu ra vịnh ngắm cá voi.

Xác tàu mắc cạn bên bờ biển là điểm check-in đặc trưng tại Teriberka mới, thu hút du khách khi khám phá vùng ven biển bán đảo Kola

Với trải nghiệm của mình, nhân vật cho rằng, nếu mục đích là ngắm cá voi, du khách không nên quá kỳ vọng bởi khả năng bắt gặp loài vật này khá thấp khi không đúng mùa. Ngược lại, nếu muốn trải nghiệm cảm giác lênh đênh trên tàu đánh cá giữa vùng biển Bắc Băng Dương, chuyến đi vẫn đáng để thử. Du khách nên mang theo hộ chiếu để xuất trình khi lực lượng biên phòng kiểm tra tại cảng.

TRẢI NGHIỆM ĐÁNG NHỚ KHI ĐI XE CHÓ KÉO

Giữa khung cảnh rừng tuyết, những căn nhà vòm, lều bong bóng hay nhà gỗ lắp kính mang đến trải nghiệm lưu trú đặc trưng của vùng cực, được nhiều du khách tìm kiếm. Dù vậy, theo Hoàng Thanh Tùng, các mô hình tại Murmansk vẫn còn khoảng cách về chất lượng so với những khu lưu trú tương tự ở Thụy Điển và Phần Lan.

Những tòa nhà chung cư mang kiến trúc đặc trưng tại khu vực trung tâm thành phố Murmansk, Nga

Thanh Tùng cho rằng du khách chỉ nên dành một đêm trải nghiệm nhà vòm nếu thực sự yêu thích loại hình lưu trú này. Chi phí thường khá cao, các khu nghỉ cần được đặt trước và phần lớn nằm cách trung tâm Murmansk khoảng 20-30 km. Đặc biệt, ở trong nhà vòm không đồng nghĩa với việc có thể ngắm cực quang ngay bên ngoài.

“Hình ảnh nằm trong lều nhìn lên bầu trời cực quang nhảy múa hiếm lắm nhé các bạn”, Thanh Tùng nói. Theo anh, loại hình này có thể phù hợp hơn với nhóm đông người. Vì thế, các cặp đôi nên cân nhắc thêm về không gian và sự thuận tiện trong quá trình lưu trú.

Với trải nghiệm xe chó kéo, du khách có thể thuê taxi đến các trang trại chó ở khu vực lân cận Murmansk. Đồng thời, nên thỏa thuận trước với tài xế về chi phí cả chiều đi lẫn chiều về để tránh phát sinh bất tiện.

Thanh Tùng gợi ý ba địa điểm bao gồm: Husky Camp Glamp nằm trên tuyến đường đi Teriberka, có khung cảnh rừng thích hợp chụp ảnh; Pitomnik “Ulybka Alyaski” (Alaska Smile) nằm trên đường ra sân bay, thuận tiện di chuyển nhưng cảnh quan không nổi bật bằng và Husky Park Lovozero có quy mô lớn hơn, gần khu vực cộng đồng người Saami nhưng xa trung tâm thành phố.

Trường hợp, không có nhu cầu trải nghiệm xe chó kéo, du khách vẫn có thể chọn các gói chụp ảnh cùng chó Husky.

NHỮNG ĐIỂM THAM QUAN KHÔNG NÊN BỎ LỠ Ở MURMANSK

Theo Hoàng Thanh Tùng, du khách cần phân biệt hai địa điểm thường được nhắc đến khi tìm hiểu về cộng đồng Saami tại bán đảo Kola.

Đầu tiên là Sam Syyt nằm gần Murmansk và thường xuất hiện trong lịch trình của các tour du lịch. Đây chủ yếu là điểm tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm được tổ chức phục vụ khách du lịch.

Trong khi đó, Lovozero nằm cách Murmansk hơn 150 km. Đây cũng là địa điểm mà nhân vật cho rằng phù hợp cho những người thực sự muốn tìm hiểu về lịch sử và văn hóa của người Saami. Khu vực này cũng có Husky Park Lovozero, thuận tiện để kết hợp tìm hiểu văn hóa với hoạt động xe chó kéo.

Đối với Snow Village tại Kirovsk, gần khu vực núi Khibiny, Thanh Tùng đánh giá đây là điểm tham quan mang tính du lịch, nổi bật với các công trình tạo hình từ tuyết, có nét tương tự một lễ hội tuyết. Tuy nhiên, theo cảm nhận cá nhân của anh, địa điểm này không quá hấp dẫn và có thể cân nhắc tùy theo quỹ thời gian của hành trình.

Thay vì chỉ coi Murmansk là nơi đáp chuyến bay đến bán đảo Kola rồi tiếp tục di chuyển, Hoàng Thanh Tùng gợi ý du khách nên dành một đến hai ngày khám phá thành phố.

"Bình minh mùa đông ở Murmansk khá muộn (8h30-10h) và hoàng hôn thì rất sớm (15h30-17h), các khung giờ rất khác nhau vào thời điểm tháng 1, 2, 3 nhưng trung bình 1 ngày chỉ có 5-6h trời sáng. Các bạn nên đi theo lộ trình này là thuận tiện nhất, toàn đi xuống chứ không phải leo lên.", Tùng nói.

Bên cạnh đó, nhân vật cũng gợi ý cung đường lý tưởng để khám phá Murmansk. Du khách có thể bắt đầu từ tượng đài “Alyosha - Defenders of the Arctic" bằng cách gọi xe qua ứng dụng Yandex Go. Thời điểm thích hợp đến đây là vào buổi sáng, sau bình minh, khi Mặt Trời vẫn ở thấp gần đường chân trời, tạo nên khung cảnh ánh sáng đặc trưng của vùng cực. Đặc biệt, khu vực phía dưới tượng đài còn có những khoảng rừng phủ tuyết đẹp, thích hợp để chụp ảnh.

Cơn bão tuyết “nhè nhẹ” trên cung đường dẫn tới làng biển Teriberka, khiến hành trình khám phá bán đảo Kola thêm phần thử thách

Từ đây, du khách có thể đi bộ khoảng 2 km theo hướng hồ Semyonovskoye để đến nhà thờ “Church of the Transfiguration of the Savior on the Waters”. Lối đi quanh hồ Semyonovskoye cũng là gợi ý lý tưởng mà nhân vật chia sẻ. Tại đây, có thể kết hợp dừng chân nghỉ ngơi tại quán Semechka.

Rời nhà thờ, hành trình tiếp tục theo những bậc thang xuống phía nam ngọn đồi. Từ khu vực này, du khách có thể ngắm toàn cảnh Murmansk và ghé khu tưởng niệm vụ tai nạn tàu ngầm Kursk và ngọn hải đăng.

Xuống đến chân đồi, điểm đến tiếp theo sẽ là cảng Murmansk - địa điểm tham quan tàu phá băng nguyên tử Lenin. Điểm đến này phù hợp với những người quan tâm đến lịch sử hàng hải và công nghệ tàu phá băng.

Bên cạnh đó, thưởng thức cua hoàng đế là trải nghiệm ẩm thực đáng thử khi đến bán đảo Kola. Thay vì chỉ lựa chọn các nhà hàng tại Teriberka theo lịch trình tour, du khách có thể thưởng thức món ăn này ngay tại thành phố Murmansk, nơi có thêm nhiều lựa chọn ăn uống.

"Các bạn có thể ăn cua hoàng đế ở Murmansk trong một nhà hàng địa phương, thảnh thơi không đợi. Ví dụ như nhà hàng Tundra - Murmansk, Polyarnye Zori Street, 49к2, 183025", Tùng cho biết.

NHỮNG LƯU Ý TRƯỚC KHI LÊN ĐƯỜNG

Ngoài lịch trình và các hoạt động trải nghiệm, Hoàng Thanh Tùng khuyến nghị du khách chuẩn bị đinh chống trượt hoặc thiết bị bám tuyết phù hợp với giày để tăng độ an toàn khi đi bộ trên những bề mặt đóng băng.

Với những người có nhu cầu đổi tiền tại ngân hàng ở Murmansk, anh lưu ý tiền giấy có thể bị kiểm tra khá khắt khe về tình trạng vật lý. Vì vậy, du khách nên chuẩn bị tiền còn mới, không bị gấp nếp hay có vết hư hỏng để hạn chế nguy cơ bị từ chối.

Church of the Transfiguration of the Savior on the Waters nằm gần hồ Semyonovskoye, là một điểm tham quan nổi bật tại thành phố Murmansk

Về lưu trú, các căn hộ cho thuê tại khu vực trung tâm Murmansk có thể là lựa chọn đáng cân nhắc. Dù nhiều tòa nhà chung cư bên ngoài mang diện mạo cũ, một số căn hộ bên trong đã được cải tạo lại. Điểm bất tiện là nhiều tòa nhà không có thang máy.

Một vấn đề khác cần kiểm tra trước khi đặt phòng là thủ tục đăng ký lưu trú. Theo Thanh Tùng, một số chủ nhà có thể không hỗ trợ đăng ký tạm trú cho khách, dẫn đến nguy cơ phát sinh phiền phức tại những điểm đến tiếp theo. Vì vậy, du khách nên xác nhận rõ việc hỗ trợ giấy tờ với chủ nhà trước khi quyết định đặt căn hộ.

Từ trải nghiệm một tuần tự khám phá bán đảo Kola, Hoàng Thanh Tùng cho rằng việc chuẩn bị thông tin và lựa chọn hoạt động phù hợp có ý nghĩa quan trọng đối với chất lượng chuyến đi. Thay vì chỉ tập trung vào cực quang hay những điểm check-in nổi tiếng, du khách nên cân đối thời gian giữa Murmansk, Teriberka và các trải nghiệm văn hóa, thiên nhiên lân cận, đồng thời dự phòng phương án thay thế trước những thay đổi khó lường của thời tiết vùng cực.