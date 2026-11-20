Quần thể Angkor là điểm đến nổi bật tại Siem Reap, Campuchia, gây ấn tượng với hàng trăm công trình đền đài mang đậm dấu ấn kiến trúc và văn hóa Khmer cổ

Không chọn tour du lịch có sẵn, anh Quốc Khánh quyết định một mình khám phá Campuchia trong 7 ngày 6 đêm. Theo nhân vật, Campuchia là điểm đến có nhiều điều thú vị, đặc biệt với những du khách yêu thích khám phá kiến trúc, văn hóa Khmer và muốn trải nghiệm một chuyến đi tự túc với lịch trình linh hoạt.

“Campuchia hiện tại khá an toàn nếu mục đích của bạn chỉ là đi du lịch, không lang thang ở những nơi xa xôi, hẻo lánh và hạn chế đi chơi khuya một mình”, anh Quốc Khánh nói.

CHỌN ĐI ĐƯỜNG VÒNG ĐỂ TRẢI NGHIỆM NHIỀU HƠN

Với mong muốn có thêm trải nghiệm trên đường đi, anh Quốc Khánh không chọn bay thẳng từ Hà Nội đến Phnom Penh hay Siem Reap mà quyết định bay vào TP.HCM, sau đó tiếp tục hành trình sang Campuchia bằng xe khách.

Từ TP.HCM, anh lựa chọn nhà xe Khải Nam với giá vé 550.000 đồng. Xe khởi hành lúc 7h sáng và đến thủ đô Phnom Penh vào khoảng 15h30 cùng ngày.

“Vé xe đã bao gồm một bữa trưa và chi phí làm thủ tục hộ chiếu xuất nhập cảnh của hai nước. Xe sẽ đến cửa khẩu Mộc Bài khoảng 10h, nhà xe hỗ trợ làm thủ tục nên hành khách chỉ cần có mặt theo hướng dẫn, sau đó lên xe di chuyển sang cửa khẩu phía Campuchia”, anh Quốc Khánh kể.

Theo nam du khách, khu vực cửa khẩu có lực lượng kiểm soát và quy trình kiểm tra khá chặt chẽ. Nhà xe cũng cẩn thận rà soát hành khách trước khi tiếp tục hành trình, giúp anh cảm thấy yên tâm hơn.

Khoảng 10h30, xe dừng tại điểm ăn trưa. Đây cũng là địa điểm du khách có thể mua SIM điện thoại để sử dụng trong những ngày lưu trú.

CÁCH DI CHUYỂN TẠI CAMPUCHIA

Trong suốt chuyến đi, anh Quốc Khánh chủ yếu sử dụng PassApp để gọi xe. Ứng dụng này khá phổ biến tại Campuchia, có mức giá phải chăng và thuận tiện cho việc di chuyển giữa các điểm tham quan. Ngoài ra, du khách cũng có thể lựa chọn Grab nếu đã quen sử dụng ứng dụng này.

“Xe tuk tuk ở Campuchia khá rẻ. Nếu đi theo nhóm 2-3 người, mọi người có thể gọi tuk tuk qua ứng dụng trong suốt chuyến đi. Chi phí thường tiết kiệm hơn nhiều so với việc thuê xe máy”, anh Quốc Khánh cho biết.

Trong khi đó, giá thuê xe máy tại Campuchia được anh đánh giá là tương đối cao. Xe số như Dream có giá từ 8 USD/ngày, còn xe tay ga từ 10 USD/ngày. Một số địa điểm cho thuê xe cũng yêu cầu khách trả phương tiện trước 17h.

Đối với hành trình từ Phnom Penh đến Siem Reap, anh Quốc Khánh chọn cách di chuyển bằng xe VET (Vireak). Giá vé khoảng 16 USD cho một giường nằm, thời gian di chuyển khoảng 5 tiếng.

Xe được thiết kế thành hai khoang riêng biệt, một bên gồm hai giường và bên còn lại chỉ có một giường. Theo kinh nghiệm của anh Quốc Khánh, hành khách nên ưu tiên chọn giường tầng hai để có thể ngắm cảnh bên ngoài qua cửa kính, đồng thời tránh cảm giác bí bách khi nằm ở tầng một.

“Xe còn khá mới, nội thất hiện đại, giường nằm phẳng nên tạo cảm giác thoải mái hơn so với kiểu giường ôm thường thấy ở một số xe khách tại Việt Nam”, anh nhận xét.

Bên cạnh chất lượng phương tiện, nam du khách cũng hài lòng với dịch vụ trên xe. Ngay khi khởi hành, hành khách được phục vụ nước uống, khăn ướt, sữa và bánh croissant. Đến buổi trưa, nhà xe tiếp tục chuẩn bị một suất cơm cho mỗi người.

“Có hôm xe đến giờ ăn khá muộn, tôi hỏi nhân viên vì đói quá thì họ còn phát thêm bánh và sữa để ăn tạm. Những chi tiết nhỏ như vậy khiến trải nghiệm di chuyển dễ chịu hơn”, anh Quốc Khánh kể.

Ngoài ra, với du khách muốn di chuyển trực tiếp từ TP.HCM đến Siem Reap, anh Quốc Khánh cho biết có thể lựa chọn xe khách với giá vé khoảng 47 USD. Đây là dòng xe ghế ngồi chất lượng cao, được trang bị tiện nghi và có cả dịch vụ massage trên xe.

ĐỔI TIỀN VÀ CHUẨN BỊ SIM

Quốc Khánh cho biết, du khách nên chuẩn bị sẵn tiền USD với nhiều mệnh giá khác nhau để thuận tiện thanh toán trong thời gian ở Campuchia.

Các mệnh giá 1 USD, 2 USD, 5 USD, 10 USD, 20 USD và 50 USD được sử dụng khá phổ biến. Trong khi đó, tờ 100 USD đôi khi gây bất tiện khi thanh toán tại các cửa hàng nhỏ, quán ăn bình dân.

Ngoài ra, đồng Riel của Campuchia vẫn được sử dụng phổ biến, song anh cảm thấy việc thanh toán bằng USD thuận tiện hơn đối với khách du lịch ngắn ngày.

Về kết nối Internet, du khách có thể mua eSIM tại Việt Nam trước khi khởi hành hoặc sử dụng SIM của nhà mạng Cellcard tại Campuchia. Các gói cước 1,5 USD hoặc 2,5 USD đã đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng Internet cơ bản trong chuyến đi 7 ngày.

KHÁM PHÁ ANGKOR WAT VÀ NHỮNG TRẢI NGHIỆM ĐÁNG NHỚ TẠI SIEM REAP

Đặt chân đến Siem Reap, một trong những trải nghiệm được anh Quốc Khánh mong chờ nhất là khám phá quần thể Angkor – di sản nổi tiếng với hàng trăm công trình đền đài mang đậm dấu ấn kiến trúc Khmer.

Theo anh, các ngôi đền nằm trải dài trong khuôn viên rộng, hành trình di chuyển giữa các điểm tham quan chủ yếu phải đi bộ. Vì vậy, du khách nên chuẩn bị đủ nước uống, lựa chọn giày thoải mái và cân nhắc kỹ lịch trình trước khi mua vé.

Hiện vé tham quan Angkor có hai lựa chọn phổ biến là vé một ngày với giá 37 USD và vé ba ngày giá 62 USD. Dù mức giá vé ba ngày tiết kiệm hơn nếu tính theo số ngày tham quan, anh Quốc Khánh cho rằng không phải ai cũng đủ thời gian và thể lực để khám phá trọn vẹn quần thể này trong nhiều ngày liên tiếp.

“Angkor rất rộng, có thể khiến mọi người choáng ngợp ngay từ buổi sáng đầu tiên. Đi hết ngôi đền này lại nối sang một ngôi đền khác, quãng đường đi bộ khá dài. Tôi nghĩ mọi người nên mua vé một ngày trước, sau khi tham quan xong nếu vẫn còn thời gian và sức khỏe thì có thể cân nhắc mua thêm vé cho ngày tiếp theo”, anh Quốc Khánh chia sẻ.

Nam du khách cũng lưu ý nên mua vé trực tuyến trước khi đến tham quan. Bởi điểm bán vé nằm cách cổng vào khu di tích khoảng 6 km, nếu không tìm hiểu trước, du khách có thể phải di chuyển ngược lại để mua vé, làm mất thời gian trong lịch trình.

Khu vực phía trước Cung điện Hoàng gia Phnom Penh là điểm dạo chơi quen thuộc

Trong số những trải nghiệm tại Angkor, khoảnh khắc đón bình minh tại Angkor Wat khiến nam du khách thích thú. Anh gợi ý du khách nên thức dậy từ khoảng 4h, di chuyển đến khu vực hồ trước ngôi đền vào khoảng 4h30 để chờ mặt trời lên.

“Đây là trải nghiệm rất đáng nhớ. Mọi người có thể đến sớm, chọn một vị trí bên hồ để ngắm bình minh, sau đó bắt đầu hành trình khám phá các ngôi đền khi trời sáng”, anh kể.

Không chỉ dành thời gian cho những công trình kiến trúc cổ, anh Quốc Khánh còn tranh thủ khám phá nhịp sống và văn hóa địa phương tại Phnom Penh và Siem Reap. Với những người yêu thích cà phê, anh gợi ý Brown Roastery – thương hiệu có cửa hàng tại cả hai thành phố và là một trong những địa chỉ anh đánh giá cao sau chuyến đi.

Riêng tại Siem Reap, các tín đồ matcha có thể ghé Hariko Matcha, Kyoto Matcha hoặc Wabi Sabi để thưởng thức những món đồ uống mang phong cách Nhật Bản.

Trở lại Phnom Penh, du khách có thể dành thời gian dạo quanh khu phố cổ để cảm nhận nhịp sống thường ngày của người dân địa phương. Những con phố với kiến trúc đặc trưng, cửa hàng nhỏ và hoạt động buôn bán nhộn nhịp mang đến một góc nhìn khác về thủ đô Campuchia.

Một góc phố tại Siem Reap

Vào buổi chiều tối, anh Quốc Khánh gợi ý du khách ghé khu vực ven sông Tonle Sap, ngay phía trước Cung điện Hoàng gia ở Phnom Penh. Đây là địa điểm thích hợp để tản bộ, ngắm cảnh sông nước và hòa mình vào nhịp sống địa phương, đặc biệt là khung cảnh những đàn chim bồ câu tụ tập tại quảng trường.

Trong khi đó, nếu có dịp đến Siem Reap, du khách có thể dành thời gian tham gia tour ngắm hoàng hôn trên biển hồ Tonle Sap hoặc ghé thăm đền Phnom Bakheng.

“Khoảng 16h, mọi người có thể bắt đầu leo lên Phnom Bakheng để đón hoàng hôn. Khung cảnh nhìn từ trên đền rất đẹp, đặc biệt khi mặt trời dần khuất sau đường chân trời”, anh Quốc Khánh chia sẻ.

NHỮNG LƯU Ý AN TOÀN KHI ĐI DU LỊCH CAMPUCHIA MỘT MÌNH

Dù có đánh giá tích cực về trải nghiệm thực tế, anh Quốc Khánh cho rằng du khách vẫn cần thận trọng, đặc biệt khi đi du lịch một mình.

Theo anh, lựa chọn an toàn hơn là đi theo nhóm từ 2-3 người. Nếu đi solo, du khách nên hạn chế ra ngoài quá muộn, nhất là tại Phnom Penh. Trường hợp tham gia các hoạt động tại bar, pub, cần kiểm soát lượng đồ uống và chú ý bảo vệ tài sản cá nhân.

“Khi về phòng khách sạn, mọi người nhớ khóa cửa cẩn thận. Đi du lịch một mình thì việc chủ động bảo vệ bản thân luôn cần được đặt lên hàng đầu”, anh Quốc Khánh nhấn mạnh.

Trước cửa đền Angkor

Một vấn đề khác được nam du khách đặc biệt lưu ý là quy định liên quan đến flycam. Theo trải nghiệm của anh, việc sử dụng thiết bị bay không người lái tại Campuchia cần được kiểm soát chặt chẽ.

“Tôi từng gặp rắc rối vì flycam trong chuyến đi vừa rồi. Chỉ cần cất cánh khoảng một phút là đã có công an xuất hiện. Vì vậy, nếu không nắm rõ quy định hoặc không có sự cho phép cần thiết, tốt nhất mọi người không nên mang theo thiết bị này”, nam du khách kể lại.

Bên cạnh đó, du khách cần giữ cẩn thận giấy tờ được phát khi làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu. Đây là giấy tờ quan trọng và việc làm mất có thể khiến hành khách gặp rắc rối, thậm chí bị xử phạt.