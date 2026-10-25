Nam du khách rơi xuống vực sâu 300m khi quay phim, chụp ảnh ở Cực Bắc, Lũng Cú

Nạn nhân được lực lượng chức năng sơ cứu - Ảnh: Công an xã Lũng Cú

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra sự việc, anh Sả. ngồi trên lan can bê tông taluy đường để quay phim, chụp ảnh thì bất ngờ rơi xuống vực sâu khoảng 300m. Vị trí xảy ra sự việc thuộc thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú.

Thông tin trên Dân Việt, ông Trần Đức Chung, Chủ tịch UBND xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang cho biết, khoảng 15h30 ngày 24/10, anh Thào Mí Sả (SN 2003, trú tại xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang) không may rơi xuống vực khi đang tham quan tại khu vực điểm Cực Bắc.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Công an xã Lũng Cú phối hợp với Đồn biên phòng, Trạm y tế xã và người dân nhanh chóng đưa nạn nhân đến nơi an toàn, sơ cứu kịp thời. Sau đó chính quyền địa phương bố trí phương tiện chuyển đến Bệnh viện Đồng Văn để kiểm tra sức khỏe và điều trị.

Rất may, nạn nhân lăn theo triền núi có cây cối đệm đỡ, khi lực lượng chức năng tiếp cận, nam du khách vẫn tỉnh táo, không hiểu vì sao bản thân lại ngã. Nạn nhân bị thương nhẹ, ít xước xát, đau ở phần cổ.

Do khu vực xảy ra sự việc có địa hình hiểm trở, lực lượng cứu hộ phải di chuyển theo đường vòng, với quãng đường tiếp cận ước tính gần 1km.

Lực lượng chức năng tổ chức cứu hộ và đưa nạn nhân lên vị trí an toàn. Ảnh: Công an xã Lũng Cú.

Qua sự việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và du khách cần nâng cao ý thức bảo đảm an toàn khi tham quan các điểm du lịch vùng cao, đặc biệt tại những khu vực có vách đá, vực sâu và địa hình hiểm trở.

Du khách cần tuân thủ biển báo, hướng dẫn an toàn; tuyệt đối không ngồi, đứng sát mép vực, vách đá hoặc trên các vị trí taluy không có rào chắn bảo đảm an toàn để chụp ảnh, quay phim. Việc chủ quan, bất cẩn khi tham quan, check-in tại những địa điểm này có thể dẫn đến tai nạn nguy hiểm.

Đồng thời, đảm bảo tuân thủ các quy định khi tham quan khu vực biên giới như không tự ý tiếp cận hàng rào biên giới, bay flycam khi không được cấp phép.