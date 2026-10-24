Nam du khách Mỹ lao xuống hồ Tuyền Lâm cứu người phụ nữ gặp nạn

Cảnh nam du khách người Mỹ lao ra hồ Tuyền Lâm cứu người phụ nữ gặp nạn. Video: Thái Ngọc

Ngày 24/10, Ban Quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm, phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức gặp mặt, cảm ơn ông Laszlo - du khách Mỹ vì hành động dũng cảm cứu người gặp nạn.

Ông Laszlo hiện lưu trú tại một khách sạn ở Đà Lạt.

Nam du khách Mỹ cứu người phụ nữ gặp nạn dưới hồ Tuyền Lâm. Ảnh: Thái Ngọc

Trước đó, chiều 23/10, một nữ du khách không may rơi xuống nước tại khu vực đập chính hồ Tuyền Lâm. Phát hiện người phụ nữ đang chới với dưới nước, ông Laszlo ở gần đó, lập tức bơi hơn 20m từ bờ ra để cứu nạn nhân.

Ban Quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm và người dân cũng phối hợp hỗ trợ, đưa nữ du khách lên bờ an toàn.

Được biết, vị trí nạn nhân gặp nạn có độ sâu từ 3-4m, tiềm ẩn nguy hiểm. Sau khi được đưa lên bờ, nữ du khách đã được chăm sóc ban đầu và liên hệ người thân.

Hiện sức khỏe nạn nhân đã ổn định.