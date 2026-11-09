Nam du khách 21 tuổi gặp nạn gần đỉnh chùa Đồng, lực lượng cứu hộ khẩn cấp lên núi

Khoảng 12h26 ngày 9/11, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 2 nhận được tin báo về một du khách gặp nạn khi leo núi Yên Tử, gần khu vực đỉnh chùa Đồng, không thể tự di chuyển xuống núi.

Anh Thịnh được hỗ trợ xuống núi. Ảnh: CACC.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã huy động 10 cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện chuyên dụng đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là anh Lê Huy Thịnh (SN 2005, trú tại Hà Nội). Anh Thịnh bị trật khớp chân, có dấu hiệu tụt huyết áp trong điều kiện thời tiết lạnh, gió lớn và sức khỏe suy giảm.

Các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng sơ cứu, đồng thời phối hợp với những đơn vị liên quan đưa nạn nhân đến khu vực an toàn để nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe. Sau đó, lực lượng cứu hộ tổ chức hỗ trợ đưa anh Thịnh xuống chân núi an toàn.

Quá trình cứu nạn có sự phối hợp của Đại đội 1, Lữ đoàn Thông tin 603, Phòng Bảo tồn di sản Yên Tử và Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm.