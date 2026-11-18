Năm đội sinh viên tranh tài tại chung kết AGRIUP 2026 với chủ đề “Nông nghiệp thông minh”, diễn ra tối 18/11 tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

Đêm chung kết cuộc thi Tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong kinh doanh nông nghiệp AGRIUP 2026 diễn ra tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Mỗi đội có 10 phút trình bày dự án và 10 phút trả lời câu hỏi của ban giám khảo về công nghệ, chi phí và khả năng đưa sản phẩm ra thị trường.

PGS.TS. Ngô Thị Phương Thảo, Trưởng khoa Bất động sản và Kinh tế Tài nguyên, Trường Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết mùa thi thứ tư thu hút hơn 60 đội với trên 300 thí sinh.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Ngô Thị Phương Thảo, Trưởng khoa Bất động sản và Kinh tế Tài nguyên, Trường Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân, cho biết Liên chi đoàn Khoa và Câu lạc bộ Khởi nghiệp Kinh doanh Nông nghiệp tổ chức cuộc thi thường niên từ năm 2023. Mùa thứ tư có sự phối hợp của Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE cùng Tạp chí Hữu cơ Việt Nam.

Vòng nhận đơn mở từ tháng 8/2026, thu hút hơn 60 đội dự thi. Bên cạnh sinh viên các trường tại Hà Nội, cuộc thi có sự góp mặt của các nhóm đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang và Cần Thơ. Qua ba tháng tuyển chọn, 15 đội trình bày ý tưởng trước hội đồng, trong đó 5 đội giành quyền vào chung kết.

Bà Thảo nhắn nhủ các thí sinh “hãy tự tin, hãy dám sáng tạo và thử nghiệm”. Bà kỳ vọng qua những lần trình bày và nhận góp ý, sinh viên có thể hoàn thiện sản phẩm, tìm được đối tác để tiếp tục dự án sau cuộc thi. Bà cũng ghi nhận sự đồng hành của Công ty Cổ phần Kinh doanh Nông sản Bảo Minh, Tập đoàn Tân Long và Agribank từ những mùa đầu tiên.

TS. Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Trường Đào tạo cán bộ Agribank, đề nghị các đội chú trọng thử nghiệm sản phẩm để đánh giá hiệu quả kinh doanh.

Từng tham gia ban giám khảo mùa trước, TS. Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Trường Đào tạo cán bộ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo ESG của Agribank, đặc biệt quan tâm đến việc các ý tưởng sẽ được triển khai ra sao sau cuộc thi. Bà nhắc lại chương trình tín dụng ưu đãi cho nông nghiệp sạch mà Agribank triển khai từ năm 2016 với quy mô ban đầu 50.000 tỷ đồng. Theo bà Hà, việc hỗ trợ sinh viên thử nghiệm và đánh giá hiệu quả kinh doanh của dự án phù hợp với định hướng tín dụng xanh và hỗ trợ khởi nghiệp của ngân hàng.

Dự án Drago của đội UP5IDE số hóa nhật ký canh tác, giúp nông hộ theo dõi thời gian cách ly sau khi phun thuốc và doanh nghiệp truy xuất lịch sử sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của từng lô thanh long xuất khẩu.

Kiểm tra nhật ký vùng trồng và chất lượng trái cây xuất khẩu

“Với một quả thanh long ngày hôm nay, bề ngoài đẹp mắt thì đã đủ để người tiêu dùng yên tâm chưa?” Đội UP5IDE mở đầu phần tranh tài bằng câu hỏi đó trước khi trình diễn Drago, nền tảng quản lý canh tác cho chuỗi thanh long xuất khẩu. Trên điện thoại, người trồng có thể chụp nhãn chai thuốc, kiểm tra thông tin do phần mềm nhận diện rồi lưu vào nhật ký canh tác. Hợp tác xã theo dõi dữ liệu từng thửa trên bản đồ. Khi lô hàng được gắn mã QR, bên thu mua có thể tra lại lịch sử sử dụng thuốc để phục vụ quyết định thu mua và lập hồ sơ xuất khẩu.

TS. Nguyễn Thị Thu Hà hỏi nhóm làm sao kiểm chứng được thông tin do nông hộ tự nhập và hỗ trợ những hộ nhỏ lẻ ít dùng công nghệ. Nhóm trình bày cách đối chiếu ảnh nhãn thuốc với nội dung người sử dụng xác nhận, kiểm tra thời gian và vị trí ghi nhận, so sánh với hóa đơn mua vật tư và lượng thuốc đã dùng trên diện tích canh tác. Hợp tác xã có thể kiểm tra ngẫu nhiên tại vườn. Theo mô hình kinh doanh của Drago, nông dân dùng ứng dụng miễn phí và được hướng dẫn tại hợp tác xã. Phí dịch vụ do hợp tác xã và doanh nghiệp chi trả.

Từ điểm thí điểm tại một hợp tác xã quy mô 45 ha ở vùng thanh long Bình Thuận, TS. Hoàng Mạnh Hùng, giảng viên ngành Kinh tế nông nghiệp, Đại học Kinh tế Quốc dân, hỏi nhóm về khả năng mở rộng sang các cây trồng khác. Đại diện UP5IDE cho biết mỗi cây có danh mục vật tư và cách sử dụng khác nhau, nên trước mắt nhóm chọn hoàn thiện dữ liệu cho thanh long. Dự án đặt mục tiêu quản lý 450 ha trong năm đầu.

Thí sinh Phan Đăng Dương, đại diện đội A-EYE, giới thiệu hệ thống kiểm tra chất lượng trái cây bằng công nghệ ảnh siêu phổ kết hợp trí tuệ nhân tạo.

Ở khâu phân loại sau thu hoạch, thí sinh Phan Đăng Dương, đại diện đội A-EYE, giới thiệu A-EYE FRUIT, hệ thống kết hợp công nghệ ảnh siêu phổ và trí tuệ nhân tạo. Nhóm thiết kế thiết bị để kiểm tra dấu hiệu dập bên ngoài và các chỉ tiêu chất lượng bên trong quả trong một lượt quét. Theo Dương, mỗi lượt mất khoảng 0,6 giây. Nhóm hướng tới các cơ sở đóng gói, nhà máy xuất khẩu và hợp tác xã. Chi phí lắp đặt dự kiến là 150 triệu đồng cho gói tiêu chuẩn và 200 triệu đồng một máy cho gói cao hơn. Khách hàng cũng có thể thuê thiết bị để giảm khoản đầu tư ban đầu.

Khi thí sinh Dương nêu kết quả thử nghiệm đạt độ chính xác 98%, TS. Nguyễn Thị Thu Hà chỉ ra rằng trong năm loại quả xuất hiện ở phần giới thiệu chưa có sầu riêng, dù đây là mặt hàng nhóm chọn để tiếp cận doanh nghiệp xuất khẩu. Một giám khảo khác yêu cầu nêu kết quả riêng cho loại quả này. Dương cho biết nhóm đã thử nghiệm thực tế trên sầu riêng và ghi nhận mức 81,2%. Ban giám khảo lưu ý mỗi loại quả có cấu trúc khác nhau, vì vậy cần đánh giá độ chính xác trên từng loại trước khi giới thiệu với khách hàng.

Với dự án MẦM RIÊNG, đội SOUL RIÊNG đề xuất sử dụng vật liệu từ vỏ sầu riêng để kiểm soát tốc độ giải phóng dinh dưỡng của viên phân NPK.

Tận dụng vỏ sầu riêng làm viên phân và cùi bưởi làm mút rửa bát

Cũng chọn ngành hàng sầu riêng, đội SOUL RIÊNG tập trung vào phần vỏ còn lại ở các cơ sở chế biến. Với dự án MẦM RIÊNG, nhóm đề xuất tách cellulose và lignin từ vỏ, chuyển cellulose thành vật liệu giữ nước CMC rồi phối hợp với lignin để điều tiết tốc độ giải phóng dinh dưỡng của viên phân NPK. Nhóm chọn thử nghiệm trên cây sầu riêng từ khi mới trồng đến ba năm tuổi và hướng tới những đợt bón phân dễ bị rửa trôi trong mùa mưa.

Đi kèm viên phân là “Hộ chiếu lô bón”. Qua mã QR, nhà vườn có thể nhập tuổi cây, số cây và số lần bón để nhận gợi ý về số viên, tổng khối lượng phân và chi phí dự kiến. Sau mỗi lần bón, người dùng có thể lưu ngày bón, lượng phân và vị trí lô đất để theo dõi các đợt chăm sóc tiếp theo.

Nhà báo Đỗ Ngọc Thi, Tổng Biên tập Tạp chí Hữu cơ Việt Nam, đề nghị đội SOUL RIÊNG làm rõ chi phí mỗi lần bón và hiệu quả kinh tế lâu dài đối với nhà vườn.

Nhà báo Đỗ Ngọc Thi, Tổng Biên tập Tạp chí Hữu cơ Việt Nam, đề nghị nhóm làm rõ hiệu quả kinh tế lâu dài đối với nhà vườn. Theo tính toán của nhóm, tùy tuổi cây và liều bón, nhà vườn sẽ chi thêm khoảng 14.000 đến 35.000 đồng mỗi gốc cho một đợt bón. Khi làm mẫu, nhóm còn phải mua vật liệu giữ nước CMC nên giá thành ước khoảng 79.000 đồng/kg. Nhóm đặt mục tiêu giảm xuống 50.000 đến 55.000 đồng/kg khi tự sản xuất vật liệu và tái sử dụng dung dịch xử lý.

Ban giám khảo cũng đặt câu hỏi thêm về việc cần thu hồi được bao nhiêu vật liệu để đạt mức giá đó và chi phí xử lý nước thải đã được tính đến đâu. Nhóm dự kiến dành 90 ngày đầu để thử nghiệm trong phòng, phỏng vấn nhà vườn và khảo sát hiệu quả trên hai đến ba lô đất tại Tây Nguyên.

Nhóm sinh viên Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (đội Mâm Ngũ Quả) giới thiệu về Sponge Bưởi, dự án làm mút rửa bát từ lớp cùi trắng còn lại sau chế biến bưởi.

Tiếp nối phần thi của SOUL RIÊNG, năm sinh viên đội Mâm Ngũ Quả đến từ Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu dự án Sponge Bưởi. Nguyên liệu nhóm tìm mua là lớp cùi trắng bên trong vỏ bưởi. Nhóm dự kiến liên kết với các xưởng nước ép, cơ sở chiết tinh dầu và pectin để thu mua tập trung phần cùi còn lại sau chế biến.

Từ phần cùi mềm xốp này, nhóm kết hợp chitosan, alginate và glycerol để tạo miếng mút có khả năng thấm nước, đàn hồi, dùng cho nồi, chảo chống dính. Nhóm còn nghiên cứu bổ sung xơ dừa để làm miếng rửa hai mặt, một mặt mềm cho bề mặt dễ xước, mặt nhám để cọ vết bẩn bám chắc. TS. Đặng Văn Cường, thành viên ban giám khảo, ghi nhận nhóm đã tiếp thu góp ý từ vòng trước, điều chỉnh cách giới thiệu khả năng kháng khuẩn cho phù hợp với phạm vi kiểm nghiệm.

Với giá dự kiến 39.000 đồng/miếng, nhóm chọn bán trực tiếp cho các gia đình thành thị, đồng thời tìm đơn hàng từ nhà hàng, khách sạn. Nhà báo Đỗ Ngọc Thi đặt vấn đề nhiều nhà hàng lớn đã sử dụng máy rửa bát. Ông hỏi nhóm sẽ truyền thông và phân phối sản phẩm qua kênh nào để người mua tin tưởng, nhất là khi giá bán cao hơn mút thông thường.

Nhóm cho biết chảo chống dính, dụng cụ nấu chuyên dụng và một số vết bẩn vẫn cần xử lý bằng tay. Với khách hàng gia đình, nhóm dự kiến bán thử qua các sàn thương mại điện tử và theo dõi tỷ lệ khách quay lại mua. Trong phương án khởi nghiệp với 350 triệu đồng, nhóm dành ba tháng đầu cho nghiên cứu, kiểm định sản phẩm và ba tháng tiếp theo để hoàn thiện mẫu, bán thử. Mục tiêu trong 12 đến 18 tháng đầu là đạt mức tiêu thụ 20.000 miếng mỗi năm.

Đội LOOPET VIETNAM giới thiệu mô hình dùng phụ phẩm nông nghiệp nuôi ấu trùng ruồi lính đen, sau đó kết hợp đạm ấu trùng với bí đỏ, cà rốt loại hai để sản xuất thức ăn cho chó.

Thức ăn cho thú cưng từ đạm côn trùng và nông sản loại hai

Ở lượt thi cuối, đội LOOPET VIETNAM đến từ Trường Đại học Ngoại thương kể về lần chú chó của một thành viên gặp vấn đề tiêu hóa. Từ trải nghiệm chọn thức ăn cho vật nuôi trong gia đình, nhóm tìm cách làm một sản phẩm trong nước mà người mua có thể biết rõ nguồn đạm đến từ đâu, đồng thời tận dụng những nông sản còn giá trị dinh dưỡng nhưng khó tiêu thụ vì không đạt quy cách thương phẩm.

Trong mô hình nhóm đề xuất, phụ phẩm nông nghiệp được dùng để nuôi ấu trùng ruồi lính đen. Sau thu hoạch, ấu trùng được chế biến thành bột đạm và dầu. Nhóm kết hợp nguồn nguyên liệu này với bí đỏ, cà rốt loại hai để làm thức ăn hạt và bánh thưởng. Phần phân ấu trùng được đưa vào quy trình xử lý để làm phân bón cho cây trồng. Nhóm dự kiến thu mua nguyên liệu từ các hợp tác xã phía Bắc và đặt gia công sản phẩm theo công thức riêng.

Tại phần hỏi đáp, bà Bùi Thị Hạnh Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Nông sản Bảo Minh, yêu cầu nhóm xác định rõ làm thức ăn cho chó hay mèo và căn cứ nào để đánh giá khả năng dung nạp nguồn đạm mới. Đại diện LOOPET VIETNAM cho biết trong giai đoạn đầu nhóm tập trung vào chó. Mức giá dự kiến là 129.000 đồng/kg. Ngoài bán trực tiếp cho người nuôi ở đô thị, nhóm hướng đến các cửa hàng thú cưng, cơ sở thú y và dịch vụ lưu trú cho thú cưng.

TSKH Hà Phúc Mịch, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam đặt câu hỏi với đội LOOPET VIETNAM về tiêu chuẩn kiểm soát nấm mốc, tồn dư độc chất trong phụ phẩm và kết quả thử nghiệm thức ăn trên vật nuôi.

TSKH Hà Phúc Mịch, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam, đi sâu vào hai khâu quyết định chất lượng sản phẩm. Ông đặt câu hỏi cho nhóm về việc dùng tiêu chuẩn nào để kiểm soát nấm mốc, tồn dư độc chất trong phụ phẩm đầu vào và đã kiểm nghiệm công thức dinh dưỡng trên thú cưng như thế nào.

Đại diện đội cho biết công thức dự kiến gồm 40% bột đạm ấu trùng, 50% bột từ nông sản loại hai, 10% còn lại là dầu, khoáng chất và axit amin. Nhóm nêu phương án kiểm soát nguồn thu mua và yêu cầu đối tác gia công cam kết chất lượng. Trong phần trả lời tại hội trường, nhóm chưa nêu tên tiêu chuẩn kiểm soát phụ phẩm hoặc kết quả thử nghiệm khẩu phần trên chó.

Về nguồn vốn, LOOPET VIETNAM ước tính cần 1 tỷ đồng cho giai đoạn đầu. Nhóm dự kiến tự thu xếp 40%, huy động 20% từ giải thưởng và chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, phần còn lại từ nhà đầu tư và đối tác. Nghiên cứu phát triển sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn nhất trong kế hoạch sử dụng vốn, tiếp đến là sản xuất và tổ chức nguồn cung.

PGS.TS. Ngô Thị Phương Thảo và TSKH. Hà Phúc Mịch trao giải quán quân AGRIUP 2026 cho đội LOOPET VIETNAM của Trường Đại học Ngoại thương.

LOOPET VIETNAM giành ngôi quán quân AGRIUP 2026

Khép lại năm phần thi, ban tổ chức công bố UP5IDE giành giải Đội thi được yêu thích nhất. Với dự án Drago, UP5IDE đồng thời giành ngôi quý quân. Hai giải Triển vọng thuộc về A-EYE với hệ thống phân loại trái cây A-EYE FRUIT và SOUL RIÊNG với dự án viên phân nhả chậm MẦM RIÊNG. TS. Vũ Hoàng Nam, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE, cùng nhà báo Đỗ Ngọc Thi và TS. Đặng Văn Cường trao giải Triển vọng cho hai đội.

Các đại biểu, thành viên ban giám khảo và thí sinh của năm đội thi chụp ảnh lưu niệm tại đêm chung kết AGRIUP 2026

Đội Mâm Ngũ Quả giành ngôi á quân với dự án Sponge Bưởi, PGS.TS. Ngô Thị Phương Thảo và TS. Nguyễn Thị Thu Hà trao giải cho đại diện đội. Ngôi quán quân AGRIUP 2026 thuộc về LOOPET VIETNAM với dự án thức ăn thú cưng từ chuỗi nông nghiệp tuần hoàn. PGS.TS. Ngô Thị Phương Thảo và TSKH Hà Phúc Mịch trao giải cho các thành viên LOOPET VIETNAM tại đêm chung kết.

Phạm Thông