Nam Dong về đích sớm trong công tác thu ngân sách

Một góc trung tâm xã Nam Dong từ trên cao

Minh bạch ngân sách, siết chặt kỷ luật tài chính

Theo UBND xã Nam Dong, đến giữa tháng 9 năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 39 tỷ 256 triệu đồng, vượt 31% so với dự toán tỉnh giao và dự toán HĐND xã giao. Trong đó, thuế, phí vượt 33%; thu từ sử dụng đất vượt 45%. Đáng chú ý, một số khoản thu tăng từ 40 - 60% so với cùng kỳ năm trước. Ở chiều chi, tổng chi ngân sách trên địa bàn xã trên 170 tỷ đồng, đạt 82% dự toán. Giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 28 tỷ đồng, bằng 75% kế hoạch vốn.

Trong cải cách hành chính, UBND xã Nam Dong thực hiện công khai các nội dung về dự toán, quyết toán và tình hình thu – chi ngân sách theo quy định. Thông tin được niêm yết tại trụ sở UBND xã và đăng tải trên trang thông tin điện tử, tạo điều kiện để người dân tiếp cận và giám sát. Cùng với đó, quy trình quản lý, điều hành ngân sách từng bước được cải tiến. Các khoản chi được thực hiện đúng quy định, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Công tác lập dự toán cũng được chú trọng, bám sát tình hình thực tế và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Một nội dung đáng chú ý là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài chính. Các phần mềm kế toán, quản lý ngân sách được sử dụng trong xử lý và theo dõi số liệu. Việc số hóa dữ liệu giúp cán bộ giảm thời gian xử lý công việc, hạn chế sai sót và thuận lợi hơn trong kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.

Quy trình liên quan đến thu phí, lệ phí và thực hiện nghĩa vụ tài chính được cải tiến tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Để đáp ứng yêu cầu công việc, xã cũng quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tài chính – kế toán. Việc tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ giúp cán bộ cập nhật quy định mới, nâng cao chuyên môn và kỹ năng xử lý công việc. Công tác kiểm tra, giám sát cũng được tăng cường, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót...

Đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho người dân

Chủ tịch UBND xã Nam Dong Bùi Công Cường cho biết, cải cách tài chính công không chỉ liên quan đến hoạt động nội bộ của cơ quan nhà nước. Người dân và các tổ chức cũng là đối tượng trực tiếp hưởng lợi từ việc đơn giản hóa thủ tục. Vì vậy, xã Nam Dong tiếp tục rà soát, cải tiến các quy trình liên quan đến thu phí, lệ phí và thực hiện nghĩa vụ tài chính. Mục tiêu là làm rõ từng bước, giảm thời gian chờ đợi và tạo thuận lợi hơn cho người dân khi giao dịch với cơ quan hành chính.

Việc thanh toán không dùng tiền mặt cũng từng bước được triển khai, phù hợp với quá trình chuyển đổi số và thói quen giao dịch mới. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số khó khăn. Hạ tầng công nghệ thông tin ở một số nơi chưa thật sự đồng bộ. Việc ứng dụng công nghệ trong một số khâu còn hạn chế. Một bộ phận người dân chưa quen với giao dịch điện tử...

Cơ sở sản xuất đường phèn của HTX thương mại sản xuất nông nghiệp Vina, xã Nam Dong

Cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính công là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự phối hợp của cả chính quyền và người dân. Thời gian tới, xã Nam Dong tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; tăng cường công khai, minh bạch ngân sách và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn để người dân hiểu rõ các quy định, chủ động sử dụng các dịch vụ số và tham gia giám sát hoạt động tài chính công tại địa phương”.

Với những kết quả đã đạt được, cùng với việc tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, xã Nam Dong đang từng bước nâng cao chất lượng công tác tài chính công. Qua đó, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở kỷ cương, minh bạch, chuyên nghiệp và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.