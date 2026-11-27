Chủ trương thiết thực đi vào cuộc sống

Thực hiện kết luận của Thường trực Đảng ủy phường Nam Đông Hà về công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, UBND phường đã ban hành và triển khai nghiêm túc các kế hoạch trọng điểm. Xác định sức khỏe là vốn quý nhất của người dân, cấp ủy, chính quyền địa phương đã huy động sự phối hợp chặt chẽ giữa Trạm Y tế, Phòng Văn hóa-Xã hội và các tổ dân phố nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát và lập danh sách đối tượng thụ hưởng chính sách.

Nhờ sự chỉ đạo sát sao và bám sát địa bàn, công tác rà soát đối tượng (đặc biệt là nhóm đối tượng thuộc diện chính sách, người cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính và các nhóm cộng đồng) được thực hiện bài bản qua từng tuần. Đến tháng 11/2026, toàn phường đã huy động sự tham gia của 16/16 tổ dân phố trong việc lập danh sách chi tiết, bảo đảm không bỏ sót bất kỳ người dân nào thuộc diện được thụ hưởng quyền lợi khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc miễn phí ít nhất 1 lần/năm.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho bà con luôn được đội ngũ y, bác sĩ của phường quan tâm - Ảnh: M.N

Tổ trưởng tổ dân phố Tân Phước, phường Nam Đông Hà Nguyễn Lương Hãn cho biết: "Sau sáp nhập, địa bàn rộng và dân số đông hơn nên ban đầu chúng tôi cũng khá lo lắng trong khâu rà soát. Tuy nhiên, nhờ địa phương triển khai kế hoạch khoa học, phân loại rõ từng nhóm đối tượng và giao chỉ tiêu cụ thể theo từng tuần nên mọi việc diễn ra suôn sẻ. Tổ dân phố đã chia nhỏ địa bàn, phối hợp với các chi hội đoàn thể "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để lập danh sách và thông báo lịch khám cụ thể. Những trường hợp người cao tuổi neo đơn hay đi lại khó khăn đều được chúng tôi thống kê riêng để báo trạm y tế bố trí đội khám lưu động đến tận nhà. Nhờ vậy, bà con rất phấn khởi và đồng thuận cao".

Theo báo cáo kết quả của UBND phường Nam Đông Hà, công tác tổ chức khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc miễn phí trên địa bàn đã đạt những kết quả toàn diện. Tổng số lượng người dân thuộc các nhóm đối tượng đã được rà soát và tổ chức khám sức khỏe trên địa bàn đạt mốc 36.927 người, hoàn thành 100% kế hoạch giao.

Cụ thể, việc tổ chức khám sức khỏe toàn dân tại phường Nam Đông Hà được chia thành các nhóm trọng tâm: Đối với nhóm người có công, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi và người mắc bệnh mãn tính đã có 27.775 người được khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc miễn phí; đối với trẻ em trong các nhóm trẻ tư thục đã có 1.836 trẻ được kiểm tra sức khỏe; đối với lực lượng lao động đã hoàn thành khám cho 7.316 người (bao gồm 642 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan Đảng, MTTQ, UBND các cấp và đơn vị trực thuộc, cùng 6.674 người lao động tại các doanh nghiệp ngoài công lập trên địa bàn).

Nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Để đạt được tỉ lệ bao phủ toàn diện, phường Nam Đông Hà đã linh hoạt triển khai nhiều hình thức khám, chữa bệnh phù hợp với thực tiễn đời sống của người dân. Đơn cử, trong tổng số 27.775 người thuộc nhóm người có công, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi và người mắc bệnh mãn tính đã được khám, có 12.962 người khám trực tiếp hoặc phối hợp khám tại Trạm Y tế phường Nam Đông Hà; 12.178 người thực hiện khám tại các cơ sở khám, chữa bệnh khác; và đặc biệt có 2.635 người được phục vụ thông qua hình thức khám lưu động tại cơ quan, đơn vị, nhà văn hóa thôn hoặc tại gia đình đối với những trường hợp đi lại khó khăn.

Ông Trần Viết Ái, ở phường Nam Đông Hà bày tỏ sự phấn khởi: "Trước đây, nhiều người lớn tuổi như tôi cứ ngại đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe vì sợ thủ tục rườm rà, chờ đợi lâu. Đợt này được phường tổ chức khám sàng lọc miễn phí ngay tại nhà văn hóa khu phố, đội ngũ y, bác sĩ lại thăm khám rất tận tình, chu đáo từ khâu đo huyết áp, siêu âm đến tư vấn chế độ ăn uống, sinh hoạt nên tôi thấy rất yên tâm. Qua đợt khám này, tôi mới phát hiện mình có dấu hiệu huyết áp cao để kịp thời điều chỉnh. Tôi nhận thấy chủ trương chăm lo sức khỏe cho Nhân dân thực sự rất thiết thực và nhân văn".

Bên cạnh những thuận lợi, quá trình triển khai cũng đối mặt với một số khó khăn khách quan, tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo kịp thời của Thường trực Đảng ủy Nam Đông Hà và sự nỗ lực của các ban, ngành, đoàn thể cùng 16 tổ dân phố, các vướng mắc nhanh chóng được tháo gỡ. Địa phương tiếp tục duy trì việc đối soát dữ liệu thường xuyên, bảo đảm mọi công dân sinh sống trên địa bàn đều được thụ hưởng đầy đủ các chính sách an sinh xã hội về y tế.

Giám đốc Trạm Y tế phường Nam Đông Hà Hồ Thị Mỹ Duyên chia sẻ: "Để bảo đảm 100% người dân thuộc các nhóm đối tượng được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí là một nhiệm vụ đầy thách thức, nhất là khi địa bàn phường sau sáp nhập có diện tích rộng và dân số đông. Trước thực tế đó, trạm đã chủ động tham mưu UBND phường, phối hợp chặt chẽ với Phòng Văn hóa-Xã hội cùng các tổ dân phố rà soát, lập danh sách cho từng nhóm đối tượng. Bên cạnh việc phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện để tổ chức khám sức khỏe, chúng tôi còn tổ chức các đội khám lưu động đến tận nhà văn hóa khu phố hoặc trực tiếp đến các hộ gia đình có người cao tuổi và người mắc bệnh mãn tính đi lại khó khăn. Chính sự vào cuộc đồng bộ này giúp địa phương quản lý tốt hơn sức khỏe ban đầu của Nhân dân, phát hiện sớm các bệnh mãn tính để tư vấn, điều trị kịp thời".

Có thể khẳng định, việc đi đầu trong chiến dịch khám sức khỏe toàn dân không chỉ giúp phường Nam Đông Hà sớm hoàn thành các chỉ tiêu y tế năm 2026 mà còn tạo tiền đề vững chắc trong việc xây dựng hệ thống y tế cơ sở vững mạnh. Qua đó, sức khỏe của Nhân dân được quản lý, theo dõi và chăm sóc tốt hơn ngay từ tuyến đầu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng đô thị Nam Đông Hà ngày càng văn minh, phát triển bền vững và nhân văn.