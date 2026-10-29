Nam Dong đưa dịch vụ công về tận thôn, bon

Người dân thôn 15, xã Nam Dong được hỗ trợ dịch vụ công lưu động ngay tại nơi sinh sống

Đưa dịch vụ công đến gần người dân

Thay vì đến trung tâm phục vụ hành chính công để tìm hiểu thủ tục, người dân tại các thôn, bon của xã Nam Dong có thể tiếp cận hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ ngay tại nơi sinh sống. Mô hình lưu động “Dịch vụ công về tận thôn, bon” được địa phương triển khai từ tháng 10/2026 nhằm tạo thuận lợi cho người dân, nhất là những người gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục trực tuyến.

Trong 2 ngày 24 và 25/10, hoạt động được tổ chức tại Bon U Sroong và thôn 15, thu hút gần 200 lượt người dân tham gia. Lực lượng hỗ trợ tuyên truyền về thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt; đồng thời hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, tạo tài khoản dịch vụ công, cài đặt ứng dụng số tiện ích, tra cứu tiến độ hồ sơ và nhận diện các hình thức lừa đảo trên không gian mạng.

Người dân xã Nam Dong được trực tiếp hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính trên không gian mạng

Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nam Dong, trong 2 ngày cuối tuần, lực lượng hỗ trợ 13 trường hợp trích lục bản sao, 1 trường hợp liên thông đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm, 4 trường hợp đăng ký lại khai sinh. Ngoài ra, người dân được hướng dẫn 10 bộ hồ sơ liên quan đến thừa kế, tặng cho, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và 12 bộ hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai khác.

Những nội dung hỗ trợ này gắn với nhu cầu thiết thực của người dân, từ tìm hiểu quy trình, thành phần hồ sơ đến thao tác trên các nền tảng số. Qua đó, người dân có thêm điều kiện tiếp cận thông tin và được hướng dẫn thực hiện thủ tục phù hợp với nhu cầu của mình.

Mô hình lưu động “Dịch vụ công về tận thôn, bon” được xã Nam Dong triển khai vào các ngày cuối tuần, bắt đầu từ cuối tháng 10/2026

Theo kế hoạch, xã Nam Dong tổ chức mô hình luân phiên tại 18 thôn, bon, dự kiến 2 đợt mỗi tháng vào thứ bảy hoặc chủ nhật. Lịch cụ thể được thông báo trước, tạo điều kiện để người dân chủ động tham gia và phù hợp với thời gian sinh hoạt, mùa vụ tại địa phương.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã chủ trì tổ chức, rà soát các thủ tục thuộc thẩm quyền và đủ điều kiện hỗ trợ hoặc tiếp nhận tại điểm lưu động. Ban tự quản thôn, bon phối hợp thông báo lịch, nắm bắt nhu cầu và chuẩn bị địa điểm. Đoàn Thanh niên cùng tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân thao tác trên thiết bị, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Người dân Bon U Sroong được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nam Dong hỗ trợ trực tiếp vào ngày cuối tuần

Mô hình ưu tiên người cao tuổi, người yếu thế, người có công, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn và người hạn chế kỹ năng số. Đây là những nhóm có thể gặp trở ngại khi kê khai hồ sơ, xác thực tài khoản hoặc thực hiện các bước trên môi trường điện tử.

Cùng với hỗ trợ thủ tục, hoạt động lưu động đặt yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin. Người dân trực tiếp đăng nhập, xác thực tài khoản; lực lượng hỗ trợ không được yêu cầu cung cấp hoặc lưu giữ mật khẩu, mã OTP. Hồ sơ chỉ được tiếp nhận khi đáp ứng điều kiện và thực hiện đúng quy trình, có cập nhật trên hệ thống chính thức, cấp phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả theo quy định.

Người dân xã Nam Dong tham khảo bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Nam Dong

Cải cách từ quy trình đến chất lượng phục vụ

Mô hình lưu động được triển khai trong bối cảnh xã Nam Dong tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số. Tại trung tâm phục vụ hành chính công, việc tiếp nhận, xử lý và trả kết quả được thực hiện theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, kết hợp công khai thủ tục, hỗ trợ số hóa hồ sơ và hướng dẫn người dân tra cứu tiến độ.

Theo Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nam Dong Phan Thị Hoàn, trong 10 tháng năm 2026, Trung tâm tiếp nhận 9.314 hồ sơ, trong đó 9.309 hồ sơ được nộp trực tuyến, chiếm 99,95%. Trung tâm đã giải quyết và trả kết quả 9.079 hồ sơ, đạt 97,5% tổng số hồ sơ tiếp nhận.

Xã Nam Dong đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số

Đối với mô hình “Hồ sơ không hẹn”, áp dụng cho 7 thủ tục thuộc lĩnh vực tư pháp - hộ tịch và giáo dục - đào tạo, Trung tâm đã tiếp nhận và trả kết quả 6.101/6.388 hồ sơ, đạt 95,5%. Mô hình hướng đến xử lý ngay trong ngày đối với hồ sơ đủ điều kiện, góp phần tạo thuận lợi cho người dân.

Tuy nhiên, quá trình giải quyết thủ tục hành chính vẫn còn một số khó khăn. Các hệ thống trực tuyến đôi lúc nghẽn mạng hoặc phát sinh lỗi, ảnh hưởng đến việc luân chuyển hồ sơ và thanh toán.

Người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số và người hạn chế kỹ năng số cũng cần thêm thời gian hướng dẫn. Từ đầu năm tới nay, Trung tâm ghi nhận 149 hồ sơ trễ hạn, chiếm khoảng 1,6% số hồ sơ đã giải quyết, chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai, chứng thực và hộ tịch.

Xã Nam Dong đang tích cực nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ và triển khai các giải pháp cải thiện mức độ hài lòng của người dân

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Nam Dong Trần Thị Ái Lê, địa phương tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức. Xã cũng chú trọng kiểm tra kỷ luật, kỷ cương công vụ, khắc phục tình trạng chậm trễ và thực hiện các giải pháp cải thiện mức độ hài lòng của người dân.

Sau mỗi đợt lưu động, Trung tâm Phục vụ hành chính công sẽ tổng hợp số người được hỗ trợ, số hồ sơ được hướng dẫn hoặc tiếp nhận, tỷ lệ thực hiện trực tuyến và mức độ hài lòng. Kết quả này là cơ sở để điều chỉnh cách tổ chức, đáp ứng tốt hơn nhu cầu tại từng địa bàn.

Thông qua mô hình lưu động, Nam Dong đưa hoạt động hỗ trợ thủ tục hành chính đến gần người dân hơn, đồng thời tạo điều kiện để người dân từng bước nâng cao kỹ năng và chủ động sử dụng dịch vụ công trực tuyến.