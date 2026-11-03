Nam Dong đưa dịch vụ công đến gần người dân

Trong 2 ngày 24 - 25/10/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nam Dong tổ chức mô hình lưu động “Dịch vụ công về tận thôn bon”

Nâng cao chất lượng phục vụ từ cơ sở

Những ngày cuối tháng 10, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nam Dong tổ chức mô hình lưu động “Dịch vụ công về tận thôn bon” tại Nhà văn hóa bon Usroong và thôn 15. Tại đây, cán bộ trung tâm mang theo máy vi tính, máy scan và các thiết bị cần thiết để trực tiếp hướng dẫn người dân chuẩn bị giấy tờ, kiểm tra thành phần hồ sơ, nộp hồ sơ trực tuyến và sử dụng các tiện ích số.

Những hồ sơ đủ điều kiện được tiếp nhận, số hóa và chuyển xử lý theo quy định. Với trường hợp còn thiếu giấy tờ, cán bộ hướng dẫn cụ thể để người dân bổ sung, hoàn thiện. Nhờ đó, người dân có thể tìm hiểu, thực hiện thủ tục ngay tại nơi cư trú mà không phải mất thời gian đến trụ sở xã.

Ông Nguyễn Khắc Nam, người dân bon Usroong, có sức khỏe yếu, nhà ở cách xa trung tâm xã nên gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai. Biết trung tâm tổ chức hỗ trợ lưu động, ông đến Nhà văn hóa bon từ sáng sớm để được hướng dẫn. Việc được cán bộ hỗ trợ ngay tại địa phương giúp ông giảm quãng đường đi lại, đồng thời nắm rõ hơn những giấy tờ cần chuẩn bị.

Cũng tại điểm hỗ trợ, bà Vũ Thị Phương, người dân bon Usroong, được hướng dẫn các thủ tục liên quan đến giấy tờ kết hôn và khai sinh. Từ việc giải thích thành phần hồ sơ đến hướng dẫn quy trình thực hiện, cán bộ giúp bà hiểu rõ hơn những quy định cần thiết.

Những trường hợp như ông Nam, bà Phương cho thấy, việc đưa dịch vụ công về tận thôn, bon đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân, nhất là người cao tuổi, người sức khỏe yếu và những hộ ở xa trung tâm. Khi được hướng dẫn cụ thể ngay từ đầu, người dân có thể chủ động chuẩn bị hồ sơ, hạn chế việc đi lại nhiều lần.

Ông Nguyễn Khắc Nam, Bon Usroong, xã Nam Dong đến làm các thủ tục về đất đai

Từng bước hình thành kỹ năng số

Không chỉ hỗ trợ giải quyết TTHC, mô hình còn hướng đến giúp người dân làm quen với phương thức thực hiện dịch vụ công trên môi trường điện tử. Thực tế, với những người ít tiếp xúc công nghệ, các thao tác như: đăng nhập tài khoản, tìm kiếm thủ tục, tải giấy tờ lên hệ thống hay tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ vẫn còn nhiều lúng túng. Vì vậy, việc cán bộ trực tiếp hướng dẫn từng bước có ý nghĩa thiết thực, giúp người dân dễ tiếp cận và từng bước hình thành kỹ năng tự thực hiện.

Bà Phan Thị Hoàn - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nam Dong cho biết, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, từ tháng 10/2026, trung tâm duy trì mỗi tháng một đợt tổ chức mô hình “Dịch vụ công về tận thôn bon”. Các đợt hỗ trợ được bố trí vào thứ bảy và chủ nhật để người dân thuận tiện sắp xếp thời gian. Ngoài hướng dẫn TTHC, cán bộ còn hỗ trợ tra cứu thông tin, nộp hồ sơ trực tuyến, sử dụng tài khoản định danh điện tử và theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ. Trong đó, người cao tuổi, người có công, gia đình chính sách, người khuyết tật và những trường hợp hạn chế về kỹ năng số được quan tâm hỗ trợ.

Theo bà Phan Thị Hoàn, thông qua hoạt động lưu động, trung tâm có điều kiện nắm bắt nhu cầu, kịp thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc của người dân ngay tại cơ sở. Đây cũng là cơ sở để đơn vị tiếp tục cải thiện phương pháp hướng dẫn, nâng cao chất lượng phục vụ.

Để mô hình phát huy hiệu quả lâu dài, các đợt hỗ trợ cần được tổ chức sát với nhu cầu thực tế, thông báo rộng rãi để người dân biết và tham gia. Quá trình tiếp nhận, số hóa hồ sơ phải bảo đảm đúng quy trình, an toàn thông tin và tuân thủ đầy đủ các quy định về thành phần, trình tự, thời hạn giải quyết TTHC.

Với việc duy trì hoạt động hằng tháng, xã Nam Dong hướng đến giúp người dân tiếp cận dịch vụ hành chính thuận tiện hơn, nhất là những người gặp khó khăn trong đi lại và sử dụng công nghệ. Những việc làm cụ thể tại thôn, bon góp phần đưa cải cách hành chính đến gần đời sống, xây dựng chính quyền gần dân và phục vụ Nhân dân tốt hơn.