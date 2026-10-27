Nam Dong đặt mục tiêu thu ngân sách vượt 150% dự toán năm 2026

Kinh tế - xã hội xã Nam Dong từ đầu năm 2026 tới nay có nhiều điểm sáng với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

Điểm sáng từ thu tiền sử dụng đất

Trong bối cảnh địa phương tập trung khai thác các nguồn lực phục vụ phát triển, thu tiền sử dụng đất đang là điểm sáng trong kết quả tài chính của xã Nam Dong. Sau 10 tháng năm 2026, khoản thu này đạt hơn 13 tỷ đồng, bằng 145% dự toán được giao.

So với chỉ tiêu đầu năm là 9 tỷ đồng, số thu đã vượt hơn 4 tỷ đồng. Kết quả này góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, đồng thời cho thấy dư địa nguồn thu từ đất đai có vai trò đáng kể đối với nguồn lực tài chính của địa phương.

Để quản lý hiệu quả nguồn thu này, công tác quản lý đất đai và giải quyết thủ tục hành chính cần được triển khai đồng bộ. Việc hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, phối hợp xử lý các thủ tục liên quan đến đất đai và nghĩa vụ tài chính giúp quá trình thực hiện đúng quy định, hạn chế phát sinh vướng mắc.

Cán bộ xã Nam Dong xuống các thôn hướng dẫn bà con làm các thủ tục hành chính, trong đó có các thủ tục đất đai

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Nam Dong Nguyễn Anh Đông, việc công khai quy trình, nâng cao trách nhiệm của cán bộ tiếp nhận hồ sơ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin góp phần cải thiện chất lượng phục vụ người dân.

Tuy nhiên, kết quả thu tiền sử dụng đất cần được nhìn nhận trên cơ sở nhiều yếu tố, trong đó có tình hình thực hiện các thủ tục đất đai và phát sinh nghĩa vụ tài chính. Đây cũng là cơ sở để địa phương tiếp tục rà soát quy trình, quản lý chặt chẽ nguồn thu và khai thác hợp lý nguồn lực đất đai.

Lãnh đạo xã Nam Dong thường xuyên kiểm tra thực địa, nắm bắt tình hình và đưa ra các giải pháp khai thác tiềm năng, thế mạnh

Ông Đông cho biết, nguồn thu tăng tạo thêm điều kiện để xã cân đối ngân sách, thực hiện các nhiệm vụ đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội. Song, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng thu mà còn phải bảo đảm việc quản lý, sử dụng đất đúng quy định, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Mở rộng nguồn thu, phấn đấu vượt kế hoạch

Không chỉ tiền sử dụng đất, kết quả thu ngân sách chung của Nam Dong cũng ghi nhận chuyển biến tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từ đầu năm tới nay ước đạt hơn 39 tỷ đồng, bằng 131% dự toán. Trong đó, thu thuế và phí đạt hơn 26 tỷ đồng, bằng 133% dự toán.

Thu tiền sử dụng đất nói riêng, thu ngân sách nói chung tại Nam Dong vượt kế hoạch trong 9 tháng năm 2026

Kết quả này cho thấy nguồn thu ngân sách của xã không chỉ dựa vào tiền sử dụng đất mà còn có đóng góp từ các khoản thuế, phí. Việc duy trì kết quả thu cần gắn với quản lý chặt chẽ từng nguồn thu, chủ động rà soát các khoản còn dư địa, đồng thời hạn chế tình trạng thất thu ngân sách.

Chủ tịch UBND xã Nam Dong Bùi Công Cường cho biết, từ nay đến cuối năm 2026, xã tiếp tục triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, mở rộng nguồn thu và chống thất thu. Địa phương phấn đấu tăng thu ngân sách, bảo đảm kết quả thu vượt 150% so với chỉ tiêu tỉnh giao.

Chủ tịch UBND xã Nam Dong Bùi Công Cường (ngoài cùng bên trái) thường xuyên kiểm tra thực tế tại các địa bàn

Theo ông Bùi Công Cường, nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường quản lý thu, khai thác hiệu quả những nguồn thu còn tiềm năng và phấn đấu hoàn thành dự toán năm ở mức cao nhất. Cùng với tăng thu, xã sẽ rà soát chặt chẽ các khoản chi, bảo đảm đúng dự toán được duyệt, tiết kiệm những khoản chưa cần thiết để tập trung nguồn lực cho nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.

Mục tiêu vượt dự toán vì vậy không chỉ đặt ra yêu cầu khai thác tốt nguồn thu từ đất đai mà còn đòi hỏi địa phương duy trì các nguồn thu khác, quản lý ngân sách chặt chẽ và sử dụng nguồn lực hiệu quả. Đây là cơ sở để Nam Dong củng cố nguồn lực tài chính, phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Diện mạo khu vực trung tâm xã Nam Dong thay đổi theo hướng khang trang, đồng bộ hơn