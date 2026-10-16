Nam Dong đa dạng hóa tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở

Đông đảo người dân xã Nam Dong tham gia các hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Đưa pháp luật đến gần dân

Cuối tháng 9/2026, tại nhà văn hóa thôn 10 (thôn Cao Lạng cũ), UBND xã Nam Dong tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật với nhiều nội dung gắn với đời sống người dân.

Bên cạnh các quy định về phòng, chống tội phạm, ma túy và mua bán người, hội nghị tập trung hướng dẫn nhận diện thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, bảo vệ tài nguyên rừng, khoáng sản, động vật hoang dã và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Các quy định liên quan đến hộ tịch, tiếp cận thông tin cũng được phổ biến. Những vướng mắc về thủ tục hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi và đất đai được đưa ra trao đổi, giải đáp ngay tại hội nghị.

Công an xã Nam Dong hướng dẫn người dân thực hiện các quy định của pháp luật và giải đáp các thắc mắc liên quan

Anh La Văn Tồng ở thôn 10, cho biết nhiều thủ tục hành chính đã thay đổi trong thời gian gần đây. Qua buổi tuyên truyền, những vấn đề còn vướng mắc được giải đáp, đồng thời giúp anh hiểu thêm về các hình thức lừa đảo và hành vi vi phạm pháp luật để chủ động phòng ngừa.

Những vướng mắc được giải đáp tại hội nghị cho thấy nhu cầu của người dân không chỉ là biết quy định mà còn cần được hướng dẫn cách thực hiện. Vì vậy, Nam Dong tăng cường kết hợp tuyên truyền trực tiếp với các kênh truyền thông tại cơ sở.

Lực lượng chức năng và chính quyền xã Nam Dong tuyên truyền bằng nhiều hình thức trực quan

Trong 9 tháng đầu năm, UBND xã Nam Dong đã tổ chức 10 hội nghị tuyên truyền pháp luật, thu hút 850 lượt đại biểu tham dự. Nội dung tập trung vào các quy định về an ninh mạng, trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, bảo vệ bí mật Nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Bên cạnh hội nghị, xã duy trì các câu lạc bộ “Phụ nữ với tuyên truyền phổ biến pháp luật” và “Nông dân với tuyên truyền phổ biến pháp luật”. Hệ thống loa truyền thanh cơ sở cũng thường xuyên phát nội dung về đất đai, hôn nhân và gia đình, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống dịch bệnh trên người và động vật.

Người dân tra cứu các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Nam Dong

Thông tin pháp luật được đăng tải trên trang thông tin điện tử, Fanpage Thông tin xã Nam Dong và chia sẻ qua Zalo, Facebook cùng các nhóm mạng xã hội. Tại Bon U S’roong, địa phương còn tổ chức tuyên truyền pháp luật kết hợp truyền thông về trợ giúp pháp lý, thu hút gần 100 người tham gia.

Việc duy trì nhiều kênh giúp người dân tiếp cận thông tin theo những cách khác nhau. Tuy nhiên, hiệu quả tuyên truyền không chỉ thể hiện ở số hội nghị hay tần suất phát thanh, mà còn ở khả năng giúp người dân hiểu quy định, biết cách thực hiện và chủ động tìm kiếm hỗ trợ khi gặp vướng mắc.

Việc thực thi pháp luật được xã Nam Dong gắn với nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính

Nâng trách nhiệm từ cơ sở

Cùng với tuyên truyền, Nam Dong chú trọng hòa giải ở cơ sở nhằm giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong cộng đồng. Từ đầu năm 2026 đến nay, các tổ hòa giải đã tiếp nhận hòa giải thành 4 vụ việc.

Tuy nhiên, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vẫn còn những hạn chế. Theo UBND xã Nam Dong, hoạt động triển khai chưa đồng đều, nhân lực ở cơ sở còn mỏng, năng lực của đội ngũ tuyên truyền viên chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Việc tiếp cận một số nhóm đối tượng đặc thù còn hạn chế, trong khi phần lớn tuyên truyền viên hoạt động kiêm nhiệm, chưa có bộ phận chuyên trách.

Cán bộ xã Nam Dong thường xuyên kiểm tra thực tế, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải đáp các thắc mắc của người dân

Thực tế này đặt ra yêu cầu lựa chọn nội dung sát với từng địa bàn, tăng cường hướng dẫn và giải đáp thay vì chỉ truyền đạt văn bản. Cùng với đó, trách nhiệm của chính quyền cần được thể hiện qua việc tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh và tháo gỡ vướng mắc của người dân.

Chủ tịch UBND xã Nam Dong Bùi Công Cường cho biết, địa phương tiếp tục triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Việc thực thi pháp luật được gắn với nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần “Dân chủ - Công khai - Kịp thời - Đúng pháp luật - Lấy người dân làm trung tâm”.

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng kiểm tra, hỗ trợ cán bộ xã Nam Dong nâng cao chất lượng phục vụ hành chính tại địa phương

Theo ông Cường, xã cũng tăng cường tuyên truyền các quy định về nước thải, khí thải và bảo vệ môi trường, đồng thời tổ chức thu gom rác, vệ sinh môi trường nông thôn.

Thời gian qua, xã không phát hiện trường hợp vi phạm vệ sinh môi trường. Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 81%, hoàn thành kế hoạch được tỉnh giao.

Trong những tháng cuối năm 2026, Nam Dong tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội và cập nhật văn bản pháp luật mới.

Bộ mặt xã Nam Dong thay đổi theo hướng khang trang, đồng bộ, góp phần phục vụ người dân ngày càng tốt hơn

Địa phương cũng chú trọng nâng cao năng lực cho tuyên truyền viên, hòa giải viên, triển khai trợ giúp pháp lý và rà soát những vướng mắc liên quan đến phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Yêu cầu đặt ra với Nam Dong không chỉ là mở rộng các kênh phổ biến pháp luật mà còn giúp người dân hiểu và vận dụng quy định vào những tình huống cụ thể. Khi tuyên truyền đi cùng hướng dẫn, giải đáp và trách nhiệm xử lý kiến nghị, việc lấy người dân làm trung tâm mới được thể hiện rõ trong hoạt động thực tế tại cơ sở.

Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật góp phần xây dựng xã Nam Dong văn minh, hiện đại hơn