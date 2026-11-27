Nam Định đang có khởi đầu ấn tượng tại V-League 2026 - 2027. Sau 8 vòng đấu, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt giành được 19 điểm và đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Ở vòng đấu trước, đội bóng thành Nam đánh bại Hải Phòng với tỷ số 2 - 1, qua đó nối dài chuỗi toàn thắng lên con số 5 trận liên tiếp.

Đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt thể hiện được sức mạnh của một ứng cử viên vô địch khi độc chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng sau 8 vòng đấu. Những con số thống kê về bàn thắng (18 bàn thắng), bàn thua (7 lần) cho thấy Nam Định đang vận hành khá ổn định ở cả khâu tấn công lẫn phòng ngự.

Điều đáng nói, Nam Định vẫn thể hiện được sức mạnh ngay cả khi vắng chân sút chủ lực Xuân Son vì dính chấn thương. Họ đangcho thấy mình không quá phụ thuộc vào một cá nhân mà có thể tạo ra khác biệt từ nhiều vị trí. Sự kết hợp giữa các ngoại binh chất lượng và những cầu thủ nội giàu kinh nghiệm giúp HLV Vũ Hồng Việt có nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương.

Nam Định đang dẫn đầu và hơn đối thủ 5 điểm, trong khi Công an Hà Nội thi đấu ít hơn 1 trận. Cuộc đua đến ngôi vô địch vẫn còn dài, với khoảng cách hiện nay không quá lớn. Chỉ một thất bại cũng có thể khiến vị trí số 1 của Nam Định bị đe dọa. Bởi, nếu thắng trận này, Công an Hà Nội hoàn toàn có thể soán ngôi đầu của Nam Định.

Nam Định và Công an Hà Nội tạo nên màn "đại chiến" ở vòng 9 V-League. Ảnh: VFF

Nhiệm vụ giành chiến thắng của HLV Vũ Hồng Việt và các học trò ở vòng đấu này để giữ vững ngôi đầu được nhận định rất khó khăn. Đội bóng ngành công an đang là nhà ĐKVĐ V-League và đang rất khát khao bảo vệ ngôi vị đang nắm giữ.

Đoàn quân của HLV Mano Polking vừa tạo cú sốc lớn cho bóng đá châu Á khi đánh bại Vissel Kobe với tỷ số 3 - 1, qua đó khiến đối thủ lần đầu tiên nếm mùi thất bại ở AFC Champions League Elite. Chiến thắng này là cú hích lớn cho Công an Hà Nội trước chuyến làm khách tới “chảo lửa” Thiên Trường của Nam Định.

Tại V-League, thầy trò HLV Mano Polking cũng đã chấm dứt chuỗi 3 trận không tốt bằng chiến thắng trước Công an TP Hồ Chí Minh ở vòng đấu trước. Với 14 điểm, Công an Hà Nội đang nằm trong Top 4.

Trận đấu giữa Nam Định và Công an Hà Nội sẽ diễn ra lúc 18 giờ ngày 27/11. Màn so tài trên sân Thiên Trường ở vòng 9 này có thể sẽ đánh dấu bước ngoặt mới trong cuộc đua vô địch V-League mùa giải năm nay.

Dự kiến đội hình xuất phát của 2 đội

Nam Định: Nguyên Mạnh, Văn Tới, Tyler James, Felix Junior, Văn Kiên, Mạnh Quỳnh, Ngọc Sơn, Caio Cesar, Romulo, Tuấn Hải, Ezequiel Silva

Công an Hà Nội: Thành Vinh, Văn Hậu, Quang Vinh, Việt Anh, Thành Long, Văn Toản, Stephan Mauk, Damia Sabater, Alan, Văn Đô, Perea

Trong lịch sử 9 trận đối đầu gần nhất ở V-League, Nam Định chỉ thắng Công an Hà Nội 1 trận, ở mùa giải 2024 và thua tới 6 trận.