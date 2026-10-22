Nam diễn viên Tom Cruise sẽ nhận giải Thành tựu trọn đời

Tom Cruise sẽ nhận giải Thành tựu trọn đời của Viện Điện ảnh Mỹ. Ảnh: AP

Giải thưởng sẽ được trao tại một buổi lễ tôn vinh long trọng diễn ra ở Nhà hát Dolby, Los Angeles, vào ngày 24.4.2027.

Ở tuổi 64, nam diễn viên nổi tiếng Tom Cruise đã có hơn bốn thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim, bao gồm Risky Business, A Few Good Men, Jerry Maguire, Minority Report và loạt phim Mission: Impossible (Nhiệm vụ bất khả thi).

Nam diễn viên cũng từng nhận được ba đề cử giải Oscar ở hạng mục diễn xuất: Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với các phim Born on the Fourth of July và Jerry Maguire, cùng đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho bộ phim Magnolia.

Trong vai trò nhà sản xuất, Tom Cruise cũng nhận được đề cử khi bộ phim Top Gun: Maverick được đề cử ở hạng mục Phim hay nhất.

Năm ngoái, nam diễn viên đã được trao giải Oscar danh dự tại lễ trao giải Governors Awards do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ tổ chức.

Giải Thành tựu trọn đời AFI, ra đời vào năm 1973, nhằm tôn vinh những cá nhân có đóng góp thúc đẩy sự phát triển của điện ảnh và để lại dấu ấn bền vững theo thời gian.

Cũng theo AFI, giải Thành tựu trọn đời là danh hiệu cao quý dành cho sự nghiệp điện ảnh, được trao hằng năm cho một cá nhân có tài năng góp phần thúc đẩy nghệ thuật điện ảnh, được giới học giả, nhà phê bình, đồng nghiệp trong ngành và công chúng ghi nhận.

Với giải thưởng này, Tom Cruise sẽ gia nhập danh sách những nhân vật từng được vinh danh, bao gồm John Ford, Bette Davis, Sidney Poitier, Steven Spielberg, Denzel Washington, Nicole Kidman và Eddie Murphy, những tên tuổi đã nhận giải thưởng này trước đây.

Toàn bộ số tiền thu được từ buổi tiệc tôn vinh sẽ được sử dụng để hỗ trợ các chương trình giáo dục và sáng kiến nghệ thuật của AFI.