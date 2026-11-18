Sáng 17/11, dự án điện ảnh Đất Đỏ chính thức khai máy, đánh dấu bước khởi động cho tác phẩm lấy cảm hứng từ cuộc đời và hành trình cách mạng của nữ anh hùng Võ Thị Sáu. Đáng chú ý, trong danh sách diễn viên tham gia bộ phim có sự xuất hiện của Đình Khang - gương mặt được nhiều khán giả biết đến sau thành công của Mưa Đỏ.

Theo thông tin từ ê-kíp, Đất Đỏ lấy bối cảnh vùng Đất Đỏ và những năm tháng chiến tranh, tập trung tái hiện chân dung nữ anh hùng Võ Thị Sáu cùng những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời chị. Thông qua câu chuyện lịch sử, bộ phim hướng đến việc đưa hình ảnh người nữ chiến sĩ cách mạng đến gần hơn với khán giả trẻ.

Đình Khang cùng loạt diễn viên trẻ dự lễ khai máy phim điện ảnh Đất Đỏ.

Dự án quy tụ nhiều diễn viên như NSƯT Ngọc Hiệp, Khánh My, Trầm Minh Hoàng, Đình Khang, Bích Ngọc, Vũ Tuấn Việt cùng dàn gương mặt trẻ. Đặc biệt, danh tính ba diễn viên đảm nhận những vai diễn quan trọng, trong đó có nhân vật nữ anh hùng Võ Thị Sáu, hiện vẫn được nhà sản xuất giữ kín và dự kiến công bố trong thời gian tới. Phim dự kiến ra mắt khán giả vào năm 2027.

Việc Đình Khang góp mặt trong Đất Đỏ thu hút sự chú ý bởi đây là dự án tiếp theo mang màu sắc lịch sử mà nam diễn viên tham gia sau dấu ấn từ Mưa Đỏ. Trong tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền, anh đảm nhận vai Tú - người chiến sĩ trẻ có tính cách hồn nhiên, trong sáng, để lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Nhân vật của Đình Khang gây xúc động bởi sự hy sinh giữa chiến trường, đặc biệt là những phân đoạn thể hiện tình cảm dành cho gia đình và đồng đội.

Mưa Đỏ khép lại hành trình phòng vé với doanh thu khoảng 714 tỷ đồng, trở thành bộ phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Tác phẩm đã vượt qua Bộ Tứ Báo Thủ của Trấn Thành (332 tỷ đồng), sau đó tiếp tục vượt Mai (551 tỷ đồng), qua đó đưa đạo diễn Đặng Thái Huyền lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu phim Việt. Thành tích này cũng khiến tên tuổi dàn diễn viên, trong đó có Đình Khang, được đông đảo khán giả biết đến hơn.

Dự án điện ảnh Đất Đỏ chính thức khai máy sáng 17/11.

Trước khi được chú ý với vai Tú, Đình Khang từng tham gia một số dự án như Tết Ở Làng Địa Ngục, Đèn Âm Hồn và Tử Chiến Trên Không. Nam diễn viên sinh năm 2000, từng có 10 năm theo học Taekwondo. Để hóa thân thành Tú trong Mưa Đỏ, anh giảm 11 kg và dành thời gian tìm hiểu tư liệu chiến tranh, cuộc sống của những người lính trẻ.

Từ dấu ấn với bộ phim đạt doanh thu kỷ lục đến việc tiếp tục góp mặt trong Đất Đỏ, Đình Khang đang có thêm cơ hội thử sức với những câu chuyện lịch sử trên màn ảnh. Đây cũng là bước tiến đáng chú ý trong hành trình phát triển sự nghiệp của nam diễn viên trẻ.