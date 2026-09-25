Nam diễn viên phim 'Bố già' từng 2 lần bị đột quỵ, cuộc sống hiện tại ra sao?

Nghệ sĩ Mai Trần sinh năm 1954 tại Tp.Vĩnh Long (Trà Vinh cũ). Nghệ sĩ theo học trường Quốc gia Kịch nghệ Sài Gòn từ năm 16 tuổi. Ông tốt nghiệp lớp diễn viên trường Nghệ thuật Sân khấu 2 năm 1977 và học tiếp ngành Đạo diễn Sân khấu.

Thập niên 1980, Mai Trần nổi tiếng trên sân khấu kịch Kim Cương với hàng loạt vai diễn để đời như Lỗ Quý (Lôi Vũ), Hoàng Tú (Nhân danh công lý), Jourdan (Trưởng giả học làm sang)…

Ngoài diễn xuất, Mai Trần còn làm đạo diễn cho phim truyền hình, sitcom, các chương trình như Tài Tiếu Tuyệt, Vitamin cười… Cát-sê từ nghề đủ giúp ông trang trải phí sinh hoạt, lo được cho vợ và các con tiền ăn học hàng ngày.

Nam nghệ sĩ từng phụ vợ đi giao hàng để trang trải cuộc sống ở tuổi ngoài 70. Ảnh: FBNV

Khi đang ở giai đoạn thăng hoa nghề, năm 2019 Mai Trần đột quỵ. Vài tháng sau, nghệ sĩ trải qua tiếp cơn "thập tử nhất sinh". Ông nhập viện cấp cứu vì tắc nghẽn mạch máu nuôi não và tim, phải tiến hành phẫu thuật gấp. Sau ca mổ, sức khỏe nam nghệ sĩ yếu dần, trí nhớ sa sút, tinh thần không còn minh mẫn. Ông buộc lòng nói lời từ giã nghệ thuật dù đam mê, lửa nghề vẫn cháy bỏng.

Hai tác phẩm điện ảnh cuối cùng Mai Trần tham gia là Bố già (2021) của đạo diễn Trấn Thành và Đất rừng phương Nam (2023) của Nguyễn Quang Dũng.

Nghệ sĩ Mai Trần và bà xã Quỳnh Vân. Ảnh: FBNV

Về đời tư, nghệ sĩ Mai Trần từng có cuộc hôn nhân đầu với nghệ sĩ Hải Yến. Do tính cách không hòa hợp, cả 2 sớm ly hôn, vợ cũ ra nước ngoài định cư. Năm 1999, Mai Trần kết hôn với bà Quỳnh Vân - người vợ hiện tại nhỏ hơn ông 20 tuổi. Vợ chồng nam nghệ sĩ có 2 người con, 1 trai 1 gái.

Tháng 6 vừa qua, nghệ sĩ Mai Trần tiếp tục gặp biến cố sức khỏe khi bị nhồi máu não và phải nhập viện cấp cứu.

Chia sẻ với Dân trí, bà Quỳnh Vân cho biết, khi đang ăn cơm tại nhà một người bạn, nghệ sĩ Mai Trần xuất hiện dấu hiệu bất thường, miệng xệ xuống, thức ăn liên tục rơi ra. Nhận được thông báo của người bạn, bà lập tức gọi video để kiểm tra. Nhìn thấy tình trạng của chồng, bà nhờ người bạn đưa ông đến bệnh viện Gia Định, sau đó tức tốc đến nơi.

"Chồng tôi từng bị đột quỵ vào năm 2019, sau đó còn phải phẫu thuật bắc cầu 3 mạch vành nên sức khỏe suy giảm hẳn. Vì nắm rõ bệnh tình của chồng nên tôi tìm hiểu rất kỹ về căn bệnh này. Khi thấy ông có dấu hiệu bất thường, tôi biết ngay phải đưa đến bệnh viện. Kết quả MRI cho thấy ông bị nhồi máu não vùng trán phải. Theo tôi được biết, từ ngày thứ ba trở đi, các triệu chứng sau đột quỵ mới dần biểu hiện rõ hơn", bà Quỳnh Vân kể.

Sau thời gian điều trị, nghệ sĩ Mai Trần xuất viện về nhà trong tình trạng bị liệt nửa người. Ông không thể tự đi lại và phải tập vật lý trị liệu mỗi ngày.

Mới đây, chia sẻ với Thanh Niên về tình trạng của chồng, bà Quỳnh Vân cho biết sức khỏe nghệ sĩ Mai Trần đã có những tín hiệu tích cực hơn. Dẫu vậy, sau biến cố tai biến, ông vẫn cần thêm thời gian để hoàn toàn hồi phục và thích nghi với nhịp sinh hoạt mới.

Trong hoàn cảnh đó, nguồn thu nhập chính để lo cho gia đình và trang trải chi phí điều trị đều dựa vào công việc kinh doanh của bà Quỳnh Vân, người vợ tận tụy của nam nghệ sĩ.

Vừa gồng gánh việc kinh doanh, vừa lo túc trực bên người bạn đời bệnh tật, cuộc sống của người phụ nữ ấy dĩ nhiên không tránh khỏi những nhọc nhằn, lo toan. Dẫu vậy, bà vẫn bền bỉ bám trụ với công việc mưu sinh để có thêm nguồn thu nhập trang trải sinh hoạt phí và tiền thuốc thang mỗi ngày.

Đáng chú ý, dù gia đình đang đối diện với không ít thử thách, bà Quỳnh Vân vẫn kiên quyết từ chối mọi sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm. Bà tâm sự rằng ngoài kia còn nhiều số phận ngặt nghèo hơn, trong khi vợ chồng bà vẫn có thể tự xoay xở được nên chưa từng nghĩ đến chuyện kêu gọi từ thiện.

Đối với bà Quỳnh Vân, sau bao tháng ngày lo lắng tột cùng, niềm vui lớn nhất lúc này là nhìn thấy chồng tiến bộ từng ngày: ông đã có thể tự nhấc một tay và nói chuyện rõ tiếng hơn.

Trong khi đó, dù vắng bóng trên phim trường để tập trung chữa bệnh, nghệ sĩ Mai Trần vẫn luôn mang trong lòng nỗi niềm khắc khoải với nghệ thuật và mong mỏi sớm được tái ngộ khán giả khi cơ thể đã khỏe mạnh trở lại.