Nam diễn viên, NSƯT sau hai lần đổ vỡ, đã tìm được hạnh phúc

Khép lại hành trình gần 20 năm quen biết, tối 23/9, NSƯT Ngọc Quỳnh và diễn viên Thùy Anh đã tổ chức lễ cưới tại Hà Nội, với khoảng 400 khách mời, tại một nhà hàng ven Hồ Tây.

Đám cưới NSƯT Ngọc Quỳnh và diễn viên Thùy Anh diễn ra từ 18h30, khai tiệc lúc 19h, sau đó là thời gian giao lưu. Chia sẻ trước ngày cưới, Ngọc Quỳnh nói chuyện tình với Thùy Anh bắt đầu từ sân khấu Nhà hát Kịch Hà Nội - nơi cả hai cùng công tác và gặp nhau.

Theo nam diễn viên, anh và Thùy Anh bắt đầu từ tình nghề, tình nghĩa rồi phát triển thành tình yêu. Hai người đi qua những năm tháng tuổi trẻ, vui buồn và giai đoạn không dễ dàng.

Ngọc Quỳnh ví hôn nhân với Thùy Anh như một vai diễn đặc biệt, không có kịch bản, đạo diễn hay sự diễn xuất. Nam diễn viên cho biết sau nhiều vai diễn trên sân khấu, anh muốn giữ lâu nhất vai trò làm chồng của Thùy Anh. Anh không hứa mang đến cuộc sống hoàn hảo mà mong được đồng hành cùng cô qua những vui buồn. “Không còn là hai người cùng bước trên sân khấu mà là hai người cùng bước qua cuộc đời. Có lẽ đây là suất diễn đặc biệt nhất của chúng mình”, anh chia sẻ.

Ngọc Quỳnh cho rằng cả hai đến bên nhau có thể không sớm nhưng “chưa bao giờ là muộn”.

Đáp lại, Thùy Anh nhắn nhủ: “Hãy tận hưởng từng giây phút này đi vì không xảy ra thêm lần nào nữa”.

Trước ngày cưới, Ngọc Quỳnh và Thùy Anh thực hiện nhiều bộ ảnh, trong đó có một bộ được chụp tại Nhà hát Kịch Hà Nội.

Hai diễn viên bày tỏ sự hồi hộp, xúc động trước ngày cưới.

Nữ diễn viên từng nghĩ nửa đời sau chỉ cần bình yên là đủ, nhưng sự xuất hiện của Ngọc Quỳnh khiến cô nhận ra mình vẫn mong được yêu thương, được dựa vào một người và có thể kể những câu chuyện trong lòng mà không phải lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ.

“Để đứng cạnh anh hôm nay, em đã đi qua những ngày chẳng dễ dàng, anh cũng vậy. Có lẽ vì thế mà em càng trân trọng vì sau tất cả, chúng mình vẫn đang nắm tay nhau”, Thùy Anh nói.

Trong clip ghi lại khoảnh khắc cô dâu và chú rể trao nhau lời thề ước trong đám cưới được NSƯT Ngọc Quỳnh chia sẻ, có thể thấy cô dâu Thuỳ Anh đã nhiều lần bật khóc vì xúc động.

Cô nhắn nhủ chồng: "Dù ai nói gì đi chăng nữa, với em anh vẫn luôn là món quà tuyệt vời nhất mà cuộc đời đã dành tặng. Hãy cùng hạnh phúc bên nhau ít nhất 40 năm nữa anh nhé!".

Cả hai công khai chuyện tình cảm từ tháng 6/2024. Ngọc Quỳnh cho biết anh và Thùy Anh hòa hợp trong nhiều khía cạnh, từ công việc, tình cảm đến cách nuôi dạy con và ứng xử với gia đình hai bên.

Cả hai công khai chuyện tình cảm từ tháng 6/2024.

Ngọc Quỳnh sinh năm 1980 còn Thuỳ Anh sinh năm 1987. Thùy Anh từng trải qua một cuộc hôn nhân, có con trai riêng 15 tuổi. Ngọc Quỳnh hai lần ly hôn và có ba người con.

Ngọc Quỳnh được biết đến với vai Tiến trong phim Hoa cỏ may của đạo diễn Lưu Trọng Ninh từ khi còn học trường Sân khấu - Điện ảnh. Tốt nghiệp, anh công tác ở Đoàn kịch Công an Nhân dân, Nhà hát Tuổi trẻ rồi chuyển sang Nhà hát Kịch Hà Nội. Năm 2018, anh đoạt Huy chương Vàng sân khấu Thủ đô với vở Ngôi nhà trong thành phố. Năm 2019, anh đoạt giải Cánh Diều Vàng cho Nam diễn viên chính xuất sắc hạng mục truyền hình, phim Hoa hồng trên ngực trái. Ngoài ra, anh từng đóng các phim như: Đi qua ngày giông bão, Tin vào điều không thể, Tình yêu không hẹn trước, Biệt dược đen, Hoa vương... Anh được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT hồi tháng 3/2024.

Thùy Anh sinh năm 1987, cũng thuộc biên chế nhà hát Kịch Hà Nội. Cô từng đóng vai phụ trong các phim Nhà trọ Balanha, tham gia các phim truyền hình và sitcom như Phóng viên thử việc, Xúc xắc tình yêu, Tìm lại ngày đã mất, Sắc màu phái đẹp, Góc phố muôn màu...