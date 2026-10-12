Nam diễn viên nổi tiếng bị hai kẻ đeo mặt nạ dùng súng tấn công, cướp đồng hồ xa xỉ giữa ban ngày là ai?

Ngày 10/10, Page Six đưa tin nam diễn viên Keegan Allen, nổi tiếng với bộ phim Pretty Little Liars, bị hai người đàn ông đeo mặt nạ tấn công và cướp đồng hồ tại một cửa hàng tạp hóa cao cấp ở Tây Hollywood, bang California, Mỹ. Vụ việc khiến nam diễn viên bị thương ở đầu và phải nhập viện điều trị.

Hiện cảnh sát đang điều tra vụ việc. Ảnh: X

Trên trang cá nhân, Keegan Allen đăng tải đoạn video ghi lại hình ảnh gương mặt đầy máu, đồng thời kể lại vụ việc. Anh cho biết, mình vừa bị cướp đồng hồ bên ngoài cửa hàng Laurel Supply. Hai kẻ tấn công đã đánh vào đầu, đồng thời dùng súng và dao đe dọa anh.

Hình ảnh từ camera giám sát sau đó cho thấy hai nghi phạm mặc đồ đen tiếp cận Keegan Allen tại bãi đỗ xe. Một người cầm dao đe dọa, yêu cầu nam diễn viên đưa tay ra và tháo đồng hồ. Trong khi đó, kẻ còn lại dùng súng đánh vào đầu anh trước khi cả hai bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo thông tin từ tổng đài khẩn cấp 911, Keegan Allen bị rách trán và chấn động sau vụ tấn công, sau đó được đưa đến bệnh viện. Cảnh sát đã tiếp nhận vụ việc và tiến hành điều tra, song danh tính các nghi phạm vẫn chưa được xác định.

Diễn viên Keegan Allen.

Một đại diện của Sở Cảnh sát Quận Los Angeles nói với Page Six rằng một nghi phạm chĩa súng ngắn vào nạn nhân, trong khi người còn lại dùng dao đe dọa, yêu cầu giao nộp đồng hồ và vòng đeo tay. Sau đó, nam diễn viên bị đánh vào đầu bằng súng. Hai nghi phạm lấy được chiếc đồng hồ rồi bỏ trốn bằng một phương tiện chưa xác định.

Keegan Allen sinh năm 1989 tại bang California, Mỹ. Anh được đông đảo khán giả biết đến qua vai Toby Cavanaugh trong bộ phim truyền hình trinh thám dành cho tuổi teen Pretty Little Liars.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, cha anh là diễn viên Phillip R. Allen, còn mẹ là nghệ sĩ Joan Snyder Allen. Ngay từ nhỏ, Keegan Allen đã quan tâm đến diễn xuất, nhiếp ảnh và điện ảnh. Sau đó, anh theo học tại American Musical and Dramatic Academy để phát triển các kỹ năng nghệ thuật.

Keegan Allen là diễn viên quen mặt ở nhiều series phim truyền hình. Ảnh: X

Sự nghiệp diễn xuất của Keegan Allen bắt đầu với những vai diễn nhỏ trên truyền hình. Bước ngoặt đến vào năm 2010 khi anh tham gia Pretty Little Liars, bộ phim kéo dài đến năm 2017.

Trong tác phẩm này, anh đảm nhận vai Toby Cavanaugh, nhân vật có vẻ ngoài trầm lặng, bí ẩn và nhiều bí mật, đồng thời có mối quan hệ tình cảm đáng chú ý với Spencer Hastings. Vai diễn giúp anh tạo dựng tên tuổi và thu hút lượng lớn người hâm mộ quốc tế.

Sau thành công của Pretty Little Liars, nam diễn viên tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án truyền hình, trong đó có vai Liam Walker trong loạt phim Walker (2021–2024).

Ngoài diễn xuất, Keegan Allen còn theo đuổi nhiếp ảnh và viết lách. Anh đã xuất bản hai cuốn sách life.love.beauty (2015) và HOLLYWOOD: Photos and Stories from Foreverland (2018), đồng thời thử sức với âm nhạc.

Vụ cướp tại Tây Hollywood hiện vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra.