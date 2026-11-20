Châu Nhuận Phát vốn là "tượng đài điện ảnh Hồng Kông" bởi khả năng diễn xuất đỉnh cao của mình. Nói đến Châu Nhuận Phát, hẳn rất nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những bộ phim từng làm mưa làm gió một thời trên màn ảnh như: "Bến Thượng Hải", "Thần bài" hay "Ngọa hổ tàng long"... Vẻ ngoài điển trai, lối diễn xuất tự nhiên mang khí chất của một người anh hùng đã chinh phục khán giả Hồng Kông (Trung Quốc) và cả thế giới.

Châu Nhuận Phát là tên tuổi hàng đầu của điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) và châu Á - Ảnh: Getty.

Châu Nhuận Phát từng là một trong những ngôi sao có thu nhập hàng đầu của điện ảnh Hoa ngữ. Thế nhưng, thay vì sống trong nhung lụa, nam diễn viên lại nổi tiếng với thói quen đi tàu điện, xe buýt, mua quần áo giảm giá và ăn uống tại những quán bình dân. Với quyết định hiến tặng toàn bộ tài sản ước tính 714 triệu USD cho quỹ từ thiện của ông, người dân Hồng Kông (Trung Quốc) đã gọi ông là "Đại hiệp Hồng Kông, Châu Nhuận Phát".

Tuổi thơ vất vả

Ít ai biết hình ảnh một Châu Nhuận Phát tài năng, chăm chỉ và giàu lòng trắc ẩn mà cả thế giới thấy ngày nay được xây đắp bởi tuổi thơ không mấy êm đềm. Châu Nhuận Phát sinh ngày 18/5/1955, là con trai thứ ba trong một gia đình Khánh Gia nghèo ở đảo Nam Nha, Hồng Kông (Trung Quốc). Ngay từ lúc 6 tuổi, cậu bé Châu Nhuận Phát và chị gái Châu Thông Linh thường dậy sớm phụ mẹ bán đồ điểm tâm, đến chiều lại ra đồng phụ việc.

Cha của Châu Nhuận Phát làm nghề đi biển, lại là người ham mê bài bạc và mắc nợ rất nhiều nên càng khiến gia đình lâm vào cảnh khốn túng. Cậu bé Châu Nhuận Phát vì thương gia đình nên sau khi cha mất, cậu đã quyết định bỏ học, ra đường làm bất cứ việc gì, miễn là có thể giúp đỡ mẹ.

Vốn là một cậu bé thông minh, tuy rằng không thể lập nghiệp bằng con đường học hành nhưng chính những năm bôn ba trên trường đời đã tạo nên một Châu Nhuận Phát thông minh, nhanh nhạy. Là một người đi lên từ con số 0 nên ông hiểu được giá trị của lao động: "Lao động chăm chỉ là con đường chân chính để có được cuộc sống tốt đẹp" - ông nói.

Ông từng trải qua nhiều công việc khác nhau như: nhân viên khách sạn, công nhân nhà máy, nhân viên bán máy ảnh, tài xế taxi và nhân viên bưu điện.

Châu Nhuận Phát từng là một trong những ngôi sao có thu nhập hàng đầu của điện ảnh Hoa ngữ. Ảnh: Phụ nữ mới

Năm 18 tuổi, ông tham gia chương trình đào tạo diễn viên truyền hình, mở ra cánh cửa bước vào ngành giải trí. Từ những vai diễn trên màn ảnh nhỏ, Châu Nhuận Phát dần trở thành gương mặt nổi bật của điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc).

Theo ước tính, trong hơn 45 năm hoạt động nghệ thuật tính đến năm 2021, Châu Nhuận Phát đã tham gia hơn 100 bộ phim, giành nhiều giải thưởng diễn xuất quan trọng, trong đó có 3 giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc).

Hiến tặng toàn bộ tài sản

Sau nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Châu Nhuận Phát được cho là đã tích lũy khối tài sản khổng lồ. Năm 2018, truyền thông quốc tế dẫn thông tin từ vợ ông, bà Jasmine Tan, cho biết, tài sản của nam diễn viên ước tính khoảng 5,6 tỷ HKD, tương đương 714 triệu USD thời điểm đó. Tuy nhiên, đây là con số do báo chí đưa tin, chưa có xác nhận kiểm toán độc lập.

Điều khiến công chúng bất ngờ là cách tài tử sử dụng tiền bạc. Dù sở hữu tài sản lớn, ông từng chia sẻ chỉ chi khoảng 800 HKD mỗi tháng cho nhu cầu cá nhân, tương đương khoảng 102 USD theo tỷ giá năm 2018.

Ở tuổi xế chiều, ông dành thời gian cho đam mê nhiếp ảnh, nghiên cứu Đông y, chạy bộ, leo núi. Ảnh: Phụ nữ mới

Một trong những câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất là việc Châu Nhuận Phát sử dụng chiếc điện thoại Nokia đời cũ suốt 17 năm. Ông chỉ chuyển sang dùng điện thoại thông minh khi thiết bị quen thuộc không còn hoạt động.

Không dừng lại ở lối sống tiết kiệm, Châu Nhuận Phát còn khiến nhiều người chú ý khi tuyên bố muốn dành toàn bộ tài sản cho hoạt động từ thiện sau khi qua đời.

Cuộc sống giản dị hằng ngày của nam diễn viên. Ảnh: Phụ nữ mới

Nói về lý do hiến tặng toàn bộ tài sản, Châu Nhuận Phát từng chia sẻ: "Số tiền đó tôi không thể dành cho con gái mình nên vợ chồng tôi san sẻ cho những người cần giúp đỡ". Vợ nam tài tử từng mang thai. Tuy nhiên, con gái của họ đã mãi mãi ra đi khi chưa kịp chào đời.

Trong cuộc phỏng vấn, ông cũng cho rằng tiền bạc không phải thứ con người có thể mang theo mãi mãi. Khi rời khỏi thế giới này, tài sản nên được chuyển đến những người cần sử dụng nó hơn.

Ở tuổi xế chiều, Châu Nhuận Phát ít đóng phim. Ông dành thời gian cho đam mê nhiếp ảnh, nghiên cứu Đông y, chạy bộ, leo núi.