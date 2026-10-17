Nam diễn viên kiêm CEO bị tố lừa đảo hàng trăm tỷ đồng, cảnh sát vào cuộc

Sáng 17/10, tờ Sports Kyunghyang đưa tin một nam diễn viên kiêm CEO công ty giải trí tại Hàn Quốc (A) đang bị tố cáo lừa đảo với tổng thiệt hại ước tính lên tới hàng chục tỷ won, tương đương hàng trăm tỷ đồng.

Theo nguồn tin, đầu tháng 9, Sở Cảnh sát Gangnam (Seoul) đã tiếp nhận đơn tố cáo liên quan đến A với các cáo buộc lừa đảo, làm giả giấy tờ tư nhân và sử dụng nhiều tài liệu giả mạo. Trước khi trở thành giám đốc điều hành một công ty giải trí, người này từng hoạt động với vai trò diễn viên.

Công ty tổ chức sự kiện B là đơn vị đứng ra tố cáo A. Theo nội dung đơn, nam CEO bị cáo buộc cung cấp giấy xác nhận giả, cam kết mời một nam diễn viên nổi tiếng ngoài 30 tuổi tham gia buổi họp mặt người hâm mộ (fan meeting) ở nước ngoài. A được cho là còn đưa ra hợp đồng tổ chức sự kiện cùng các giấy tờ có đóng dấu dưới danh nghĩa công ty quản lý của nghệ sĩ này nhằm tạo lòng tin.

Công chúng đang xôn xao đồn đoán, đồng thời truy lùng ráo riết danh tính của nam diễn viên A. Ảnh: X

Tin vào những tài liệu được cung cấp, công ty B đã triển khai tổ chức sự kiện ở nước ngoài. Tuy nhiên, nam diễn viên được hứa hẹn không xuất hiện như cam kết, khiến chương trình không thể diễn ra theo kế hoạch. Hậu quả, công ty B chịu thiệt hại hơn 200 triệu won, tương đương khoảng 4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu công ty B gặp sự cố với những lời cam kết tương tự từ A. Trước đó, đơn vị này từng tổ chức một sự kiện ở nước ngoài sau khi nhận được lời bảo đảm về sự tham gia của chính nam diễn viên nói trên. Tuy nhiên, dự án cuối cùng đổ bể, khiến công ty chịu thiệt hại hàng trăm triệu won, tương đương hàng tỷ đồng.

Theo thông tin được công bố, ngoài công ty B, ít nhất 4-5 đơn vị tổ chức sự kiện khác cũng nhận được các mẫu giấy cam kết về sự góp mặt của ngôi sao nổi tiếng với nội dung tương tự.

Điều này làm dấy lên nghi vấn A đã sử dụng cùng một thủ đoạn: hứa hẹn mời nghệ sĩ nổi tiếng tham gia các sự kiện ở nước ngoài, sau đó chiếm đoạt tiền của đơn vị tổ chức.

Nếu cộng tổng thiệt hại mà các công ty liên quan phải gánh chịu, số tiền có thể lên tới hàng chục tỷ won, tương đương hàng trăm tỷ đồng.

Công ty B hiện đề nghị cơ quan chức năng mở rộng điều tra, đồng thời cho rằng những vụ việc tương tự có thể đã xảy ra tại các buổi fan meeting ở nước ngoài gắn với tên tuổi của những nghệ sĩ khác.

Trong diễn biến mới nhất, vụ việc đã được chuyển cho một đội điều tra chuyên trách. Trước mắt, cảnh sát dự kiến lấy lời khai của bên tố cáo để xác minh cụ thể diễn biến vụ việc cũng như quy mô thiệt hại.

Đến nay, danh tính nam diễn viên kiêm CEO A vẫn chưa được truyền thông Hàn Quốc công bố. Trên các diễn đàn trực tuyến, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước những cáo buộc liên quan đến việc lợi dụng tên tuổi nghệ sĩ nổi tiếng để trục lợi. Tuy nhiên, các thông tin trên hiện vẫn là nội dung tố cáo và cần được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.