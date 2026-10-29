Nam diễn viên kịch truyền thống bị bắt vì hành hung phụ nữ trong khách sạn

Theo tờ Daily Shincho, nam diễn viên kịch truyền thống Kabuki Kotaro Nakamura đã bị bắt giữ vì cáo buộc hành hung một người quen nữ tại phòng khách sạn ở khu Kabukicho, quận Shinjuku vào đầu tháng 10. Ngôi sao 33 tuổi được cho là đã tát và túm mặt người phụ nữ này trong lúc xảy ra vụ việc. Các báo cáo cho biết Kotaro Nakamura đã thừa nhận mọi cáo buộc, tuy nhiên nam diễn viên hiện đã được trả tự do.

Đây không phải lần đầu tiên Kotaro Nakamura vướng vào bê bối bạo lực. Vào tháng 6 năm ngoái, nam diễn viên từng bị cáo buộc hành hung vợ, gây ra các thương tích bao gồm gãy xương mặt, bong gân cổ và nhiều vết bầm tím. Sau vụ việc đó, cả hai đã tiến hành đàm phán ly hôn.

Trước đó, Kotaro Nakamura cũng từng gây chú ý bởi những bình luận liên quan đến vai trò giới tính trong kịch truyền thống Kabuki. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 5/2022, khi thảo luận về mối quan hệ giữa nam và nữ được thể hiện trong loại hình sân khấu truyền thống của Nhật Bản, nam diễn viên sinh năm 1993 đã nhận xét: "Thế giới Kabuki do nam giới thống trị và đặt phụ nữ ở vị trí thấp kém hơn".

Kotaro Nakamura đã bị bắt giữ vì cáo buộc hành hung 1 người quen nữ trong phòng khách sạn. Ảnh: Kbizoom

Phát ngôn này cùng liên tiếp những cáo buộc hành hung của Kotaro Nakamura đã khiến công chúng vô cùng phẫn nộ. Trên mạng xã hội, nam diễn viên vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội, thậm chí bị kêu gọi tẩy chay và yêu cầu khai trừ khỏi sân khấu kịch.

Kotaro Nakamura sinh ngày 23/12/1993, là một trong những gương mặt trẻ nổi bật và danh tiếng của thế hệ nghệ thuật sân khấu Kabuki mới tại Nhật Bản. Xuất thân từ gia tộc Kabuki có truyền thống lâu đời, là con trai của nghệ sĩ Nakamura Senjaku III và cháu nội của "Bảo vật Quốc gia Sống" Nakamura Jakuemon IV, Kotaro Nakamura kế thừa dòng máu nghệ thuật quý báu thuộc gia tộc Yago Narikomaya.

Trên sân khấu, Kotaro Nakamura đặc biệt chuyên trị các vai Onnagata (vai nữ do nam giới đảm nhận) – một trong những loại hình vai diễn khó và đòi hỏi sự tinh tế bậc nhất của nghệ thuật Kabuki. Không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn các giá trị cổ truyền, nam diễn viên còn tích cực tham gia các dự án Kabuki hiện đại cũng như hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế, nhằm đưa loại hình nghệ thuật di sản thế giới này đến gần hơn với giới trẻ và công chúng toàn cầu.