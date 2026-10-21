Nam diễn viên Hàn Quốc phải xin lỗi sau phát ngôn gây tranh cãi với đàn em ngay trên sân khấu

Theo MyDaily, mới đây, phía nam diễn viên Gong Hyung Jin đã đưa ra thông cáo chính thức liên quan đến tranh cãi về thái độ và phát ngôn của anh dành cho nữ diễn viên Cha Ji Yeon trong một chương trình biểu diễn đặc biệt tại Seoul, Hàn Quốc.

Trước đó, ngày 17/10, Gong Hyung Jin đảm nhận vai trò người dẫn chương trình ở một phần của sự kiện kỷ niệm 70 năm thành lập Đài Phát thanh Viễn Đông, tổ chức tại quận Seongdong, Seoul.

Trong lúc Cha Ji Yeon bước lên sân khấu và gửi lời chào, Gong Hyung Jin bất ngờ nói: "Vì tôi là tiền bối nên hãy chào lại một lần nữa". Trước yêu cầu này, nữ diễn viên đã tiếp tục cúi đầu chào nam đồng nghiệp.

Gong Hyung Jin gây tranh cãi với phát ngôn dành cho nữ diễn viên Cha Ji Yeon ngay trên sân khấu.

Chưa dừng lại ở đó, khi Cha Ji Yeon nắm chặt tay và hô lớn "Amen!" để đáp lại câu hỏi của Gong Hyung Jin, nam diễn viên tiếp tục đưa ra một câu nói mang hàm ý trêu đùa về việc cô sắp đánh người.

Sau khi đoạn video ghi lại màn tương tác được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự không hài lòng. Một số ý kiến cho rằng cách nói chuyện của Gong Hyung Jin thiếu tinh tế, đặc biệt khi anh yêu cầu đàn em phải cúi chào lại ngay trước đông đảo người tham dự.

Trước làn sóng tranh luận, phía Gong Hyung Jin đã chính thức lên tiếng giải thích. Theo thông cáo, nam diễn viên vốn có mối quan hệ thân thiết với Cha Ji Yeon. Những lời nói trên sân khấu chỉ nhằm giúp đàn em bớt căng thẳng và tạo không khí thoải mái khi cùng tham gia chương trình.

"Gong Hyung Jin đã trò chuyện với nữ diễn viên đàn em Cha Ji Yeon, người vốn có quan hệ thân thiết với anh, với mong muốn cô không cảm thấy căng thẳng và có thể thoải mái tham gia sự kiện. Anh hoàn toàn không có ý khiến đối phương xấu hổ hay khó chịu", phía nam diễn viên cho biết.

Tuy nhiên, đại diện Gong Hyung Jin thừa nhận những lời nói và cách thể hiện tại sự kiện đã bị tiếp nhận khác với ý định ban đầu, từ đó dẫn đến hiểu lầm và tranh cãi.

Phía nam diễn viên cũng xác nhận đã gửi lời xin lỗi đến Cha Ji Yeon. "Chúng tôi đã bày tỏ lời xin lỗi đến phía Cha Ji Yeon, đồng thời một lần nữa xin lỗi tất cả những người cảm thấy khó chịu vì sự việc", thông cáo nêu rõ.

Gong Hyung Jin cho biết bản thân thực sự lấy làm tiếc nếu những phát ngôn của mình khiến khán giả có mặt tại sự kiện hoặc người hâm mộ cảm thấy không thoải mái. Nam diễn viên cũng nhìn nhận rằng ngay cả những lời nói xuất phát từ sự thân thiết vẫn cần được cân nhắc kỹ lưỡng khi xuất hiện tại một chương trình công khai.

Phía nam diễn viên cũng xác nhận đã gửi lời xin lỗi đến Cha Ji Yeon.

Theo phía nam diễn viên Gong Hyung Jin, việc quan tâm và tôn trọng người đối diện phải luôn được đặt lên hàng đầu, bất kể mối quan hệ giữa hai bên thân thiết đến đâu. Bên cạnh đó, nam diễn viên bày tỏ sự áy náy khi một sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt như lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đài Phát thanh Viễn Đông lại trở thành tâm điểm chú ý vì những tranh cãi không mong muốn.

Anh đồng thời gửi lời cảm ơn và xin lỗi đến ban tổ chức, những người tham dự cùng khán giả đã ủng hộ chương trình. Trong phần cuối thông cáo, phía Gong Hyung Jin bày tỏ mong muốn sự việc được nhìn nhận đầy đủ trong bối cảnh thực tế, tránh những suy diễn vượt quá ý định của người trong cuộc.

Nam diễn viên khẳng định sẽ rút kinh nghiệm và thận trọng hơn trong lời nói, hành động tại các sự kiện công khai trong tương lai.

Hiện vụ việc vẫn nhận được sự quan tâm của truyền thông Hàn Quốc, đặc biệt khi những tranh luận về cách ứng xử giữa tiền bối và hậu bối trong ngành giải trí tiếp tục là chủ đề được công chúng chú ý.